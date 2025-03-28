

長崎軍艦島，正式名稱為端島，是位於日本長崎灣的一座小島。

這座島嶼因其獨特的形狀和歷史背景，被稱為軍艦島，如同一艘停泊的

戰艦，吸引著無數遊客的目光。在這片荒廢的土地上，隱藏著令人驚嘆

的故事與文化遺產。

值得一提，由於因天候與風浪的關係，一年之中可以順利登上軍艦島的

日子據說大約只有100天左右。

所以如果能前往順利登島參觀真的是一件很幸運的事呢。



由於豐富的煤礦資源，軍艦島在19世紀末至20世紀中期繁榮一時，成為

世界上第一個高層居民區。在1960年的全盛時期居民一度超過5,000人

，成為當時日本人口密度最高的地區。儘管隨著煤礦業的衰退，島嶼於

1974年關閉礦場，但其歷史仍然在文化遺產中得以保留。

報到集合相關資訊:

軍艦島Concierge（軍艦島コンシェルジュ）

一般自由席費用:

門票費用資訊:

大人 中高生 小学 ￥5,000 ￥4,000 ￥2,500 ￥5,500(2025年4月) ￥4,500(2025年4月) ￥3,000(2025年4月)

一天開放兩個時段，並提供日文、英文提供專屬導遊於全程現場解說

，全程團進團出方式進行導覽

上午：09：00 – 10：05 / 下午：12：00 – 13：10

集合地點：軍艦島數位博物館

遊艇開放上船時間：上午 10：10 / 下午 13：20

遊艇集合地點：常盤轉運站（常盤ターミナル）

遊輪出發時間：

上午 10：30 (10：20 前就座)

下午 13：40 (13：30 前就座)

若因天候等因素而無法登島，將改為「軍艦島周遊行程」

（船隻將繞著軍艦島航行，沿途會提供解說），並會退還差價。

除了導覽團費，還需支付軍艦島的登島費，13歲以上之成人及

國高中生為310日圓，12歲以下的小學生則為150日圓。

除了可以在台灣旅行社網站訂購票預約外，也可以至日本官網進行購票預約。

https://www.gunkanjima-concierge.com/

為了保護這片歷史遺產，進入島上的遊客數量受到限制，務必提前訂票。

這次購買來自kkday的軍艦島登陸之旅，並包含數位博物館的門票。

購票後，記得在指定的報到時段於軍艦島數位博物館辦理報到手續

，並領取登船證。如果出發時間尚有餘裕，可先前往二樓的軍艦島博物館

自由參觀。當然，也可以在乘坐軍艦島的船隻後再回到博物館參觀。

軍艦島博物館展示了許多關於當年在軍艦島生活的紀錄

並提供互動設備，如前礦現場模擬和軍艦島VR等，讓您深入了解當時的生活和遺跡。

最後，請記得在遊船出發前的30分鐘到達常盤總站集合，準備坐船前往

軍艦島喔！在出發前，如要購買水及茶飲料，記得於候船室販賣機購買

，並且要上廁所的朋友記得把握上船前的機會，島上不提供販售及廁所喔!(遊船上有提供廁所)

觀光船在登島之前或之後會繞島航行，並解導覽人員會隨時介紹周邊景點

，並讓讓旅客們從船上欣賞那些在島內無法接近的高樓層建築。

並且開放最佳角度，讓你拍下美美的軍艦島的美照呢。

在軍艦島上，可以看到形形色色的建築遺跡，從居民樓到學校、醫院

、島上第一個安裝電梯的設施 端島國中小學、郵局及理髮店等等

無不彰顯著當年的繁華。

雖然年久失修，這些建築卻散發出迷人的歷史氛圍。特別是那座宏偉

的高層公寓建築，至今仍然矗立著，讓人無法忘懷。

回想當年建設技術上並不發達，能在一座島上建造這麼龐大的建築

，真的是一件很了不起的事情。

端島當年實際上只是一片淺灘，但自明治時代以來，由於在此發現煤礦

，經歷了多次填海，面積顯著擴大。

軍艦島擁有日本最早的鋼筋混凝土高樓、最高的電視普及率，以及最早

的海底水管等設施。這座小島上設有電影院、醫院等各種設施，島內的

生活需求都能得到滿足。

登島的時間通常大約在40分鐘左右。參觀的地點包括棧橋、三處見學廣場

和見學通路，導遊會向遊客介紹當時島上居民的生活方式

(現場提供日本導遊及英文導遊)。

即使已經報名參加，但如果天氣不佳，仍然可能無法順利登島。

由於海況變化劇烈，即便滿足上述標準，只要船長當時認為無法安全靠岸

，仍然可能無法登島。根據這些條件，一年中滿足天氣標準的天數大約只有

100天。因此，如果能夠順利登島參觀，那真的是一件非常幸運的事情。

這裡不僅是追尋歷史的寶藏，更是對未來的反思與啟示。

您下一次的旅行計畫中，別忘了將長崎軍艦島納入考量，體驗這段跨越時空的歷程！

軍艦島Concierge

軍艦島デジタルミュージアム

長崎県長崎市松が枝町5-6

軍艦島遊客乘船場 常盤桟橋

長崎県長崎市常盤町1-60コピー

報到集合相關資訊:

軍艦島Concierge（軍艦島コンシェルジュ）

一般自由席費用:

門票費用資訊:

大人 中高生 小学 ￥5,000 ￥4,000 ￥2,500 ￥5,500(2025年4月) ￥4,500(2025年4月) ￥3,000(2025年4月)

一天開放兩個時段，並提供日文、英文提供專屬導遊於全程現場解說

，全程團進團出方式進行導覽

上午：09：00 – 10：05 / 下午：12：00 – 13：10

集合地點：軍艦島數位博物館

遊艇開放上船時間：上午 10：10 / 下午 13：20

遊艇集合地點：常盤轉運站（常盤ターミナル）

遊輪出發時間：

上午 10：30 (10：20 前就座)

下午 13：40 (13：30 前就座)

若因天候等因素而無法登島，將改為「軍艦島周遊行程」

（船隻將繞著軍艦島航行，沿途會提供解說），並會退還差價。

除了導覽團費，還需支付軍艦島的登島費，13歲以上之成人及

國高中生為310日圓，12歲以下的小學生則為150日圓。

除了可以在台灣旅行社網站訂購票預約外，也可以至日本官網進行購票預約。

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