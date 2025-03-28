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日本[旅遊]長崎 出發! 長崎軍艦島的探索歷史之旅 令人驚歎的建築遺跡

2025-03-28 13:55:05 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

寶貝小飄

日本[旅遊]長崎 出發! 長崎軍艦島的探索歷史之旅 令人驚歎的建築遺跡


長崎軍艦島，正式名稱為端島，是位於日本長崎灣的一座小島。
這座島嶼因其獨特的形狀和歷史背景，被稱為軍艦島，如同一艘停泊的
戰艦，吸引著無數遊客的目光。在這片荒廢的土地上，隱藏著令人驚嘆
的故事與文化遺產。
值得一提，由於因天候與風浪的關係，一年之中可以順利登上軍艦島的
日子據說大約只有100天左右。
所以如果能前往順利登島參觀真的是一件很幸運的事呢。

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日本[旅遊]長崎 出發! 長崎軍艦島的探索歷史之旅 令人驚歎的建築遺跡


由於豐富的煤礦資源，軍艦島在19世紀末至20世紀中期繁榮一時，成為
世界上第一個高層居民區。在1960年的全盛時期居民一度超過5,000人
，成為當時日本人口密度最高的地區。儘管隨著煤礦業的衰退，島嶼於
1974年關閉礦場，但其歷史仍然在文化遺產中得以保留。

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報到集合相關資訊:
軍艦島Concierge（軍艦島コンシェルジュ）

一般自由席費用:

門票費用資訊:

大人 中高生 小学
￥5,000 ￥4,000 ￥2,500
￥5,500(2025年4月) ￥4,500(2025年4月) ￥3,000(2025年4月)

一天開放兩個時段，並提供日文、英文提供專屬導遊於全程現場解說
，全程團進團出方式進行導覽
上午：09：00 – 10：05 / 下午：12：00 – 13：10

集合地點：軍艦島數位博物館
遊艇開放上船時間：上午 10：10 / 下午 13：20

遊艇集合地點：常盤轉運站（常盤ターミナル）
遊輪出發時間：
上午 10：30 (10：20 前就座)
下午 13：40 (13：30 前就座)
若因天候等因素而無法登島，將改為「軍艦島周遊行程」
（船隻將繞著軍艦島航行，沿途會提供解說），並會退還差價。
除了導覽團費，還需支付軍艦島的登島費，13歲以上之成人及
國高中生為310日圓，12歲以下的小學生則為150日圓。
除了可以在台灣旅行社網站訂購票預約外，也可以至日本官網進行購票預約
https://www.gunkanjima-concierge.com/

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為了保護這片歷史遺產，進入島上的遊客數量受到限制，務必提前訂票。

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這次購買來自kkday的軍艦島登陸之旅，並包含數位博物館的門票。
購票後，記得在指定的報到時段於軍艦島數位博物館辦理報到手續
，並領取登船證。如果出發時間尚有餘裕，可先前往二樓的軍艦島博物館
自由參觀。當然，也可以在乘坐軍艦島的船隻後再回到博物館參觀。

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軍艦島博物館展示了許多關於當年在軍艦島生活的紀錄

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並提供互動設備，如前礦現場模擬軍艦島VR等，讓您深入了解當時的生活和遺跡。

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最後，請記得在遊船出發前的30分鐘到達常盤總站集合，準備坐船前往
軍艦島喔！在出發前，如要購買水及茶飲料，記得於候船室販賣機購買
，並且要上廁所的朋友記得把握上船前的機會，島上不提供販售及廁所喔!(遊船上有提供廁所)

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觀光船在登島之前或之後會繞島航行，並解導覽人員會隨時介紹周邊景點
，並讓讓旅客們從船上欣賞那些在島內無法接近的高樓層建築。
並且開放最佳角度，讓你拍下美美的軍艦島的美照呢。

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軍艦島上，可以看到形形色色的建築遺跡，從居民樓到學校、醫院
、島上第一個安裝電梯的設施 端島國中小學、郵局及理髮店等等
無不彰顯著當年的繁華。
雖然年久失修，這些建築卻散發出迷人的歷史氛圍。特別是那座宏偉
的高層公寓建築，至今仍然矗立著，讓人無法忘懷。
回想當年建設技術上並不發達，能在一座島上建造這麼龐大的建築
，真的是一件很了不起的事情。

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端島當年實際上只是一片淺灘，但自明治時代以來，由於在此發現煤礦
，經歷了多次填海，面積顯著擴大。
軍艦島擁有日本最早的鋼筋混凝土高樓、最高的電視普及率，以及最早
的海底水管等設施。這座小島上設有電影院、醫院等各種設施，島內的
生活需求都能得到滿足。

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登島的時間通常大約在40分鐘左右。參觀的地點包括棧橋三處見學廣場
見學通路，導遊會向遊客介紹當時島上居民的生活方式
(現場提供日本導遊及英文導遊)。

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即使已經報名參加，但如果天氣不佳，仍然可能無法順利登島。
由於海況變化劇烈，即便滿足上述標準，只要船長當時認為無法安全靠岸
，仍然可能無法登島。根據這些條件，一年中滿足天氣標準的天數大約只有
100天。因此，如果能夠順利登島參觀，那真的是一件非常幸運的事情。

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這裡不僅是追尋歷史的寶藏，更是對未來的反思與啟示。
您下一次的旅行計畫中，別忘了將長崎軍艦島納入考量，體驗這段跨越時空的歷程！

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軍艦島Concierge
軍艦島デジタルミュージアム
長崎県長崎市松が枝町5-6

軍艦島遊客乘船場 常盤桟橋
長崎県長崎市常盤町1-60コピー

 

報到集合相關資訊:
軍艦島Concierge（軍艦島コンシェルジュ）

一般自由席費用:

門票費用資訊:

大人 中高生 小学
￥5,000 ￥4,000 ￥2,500
￥5,500(2025年4月) ￥4,500(2025年4月) ￥3,000(2025年4月)

一天開放兩個時段，並提供日文、英文提供專屬導遊於全程現場解說
，全程團進團出方式進行導覽
上午：09：00 – 10：05 / 下午：12：00 – 13：10

集合地點：軍艦島數位博物館
遊艇開放上船時間：上午 10：10 / 下午 13：20

遊艇集合地點：常盤轉運站（常盤ターミナル）
遊輪出發時間：
上午 10：30 (10：20 前就座)
下午 13：40 (13：30 前就座)
若因天候等因素而無法登島，將改為「軍艦島周遊行程」
（船隻將繞著軍艦島航行，沿途會提供解說），並會退還差價。
除了導覽團費，還需支付軍艦島的登島費，13歲以上之成人及
國高中生為310日圓，12歲以下的小學生則為150日圓。
除了可以在台灣旅行社網站訂購票預約外，也可以至日本官網進行購票預約
https://www.gunkanjima-concierge.com/

 

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