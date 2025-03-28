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【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

2025-03-28 13:55:06 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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出國旅行還在為eSIM、 SIM卡傻傻搞不清楚嗎？！別再到目的地後，排隊買當地的sim卡了！手機啟動eSIM漫遊，無需購買當地 SIM卡超簡單，手把手教學～快跟著我這樣做吧！

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

本文重點｜快速連結

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eSIM與SIM卡有什麼不同？

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

SIM卡是實體卡，到他國時需要購買，並更換手機裡的SIM卡，才能有網路通訊功能。
eSIM是虛擬SIM卡，不會有實體SIM卡，購買後直接在手機上設定eSIM的服務，啟動國際漫遊。

eSIM與SIM卡如何買？

以這次韓國五日自由行為例，我的手機是iPhone 15 pro，到達當地後，啟用eSIM漫遊即可。而朋友的是舊型手機，無支援eSIM，需購買實體SIM卡，更換卡片後，就能有使用韓國網路。

eSIM、SIM卡這兩者都可以事先在台灣購買，推薦優惠如下：

好康優惠區

 

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什麼人適合申請eSIM？

  1. 經常出國旅遊/出差，常在不同國家使用行動網路，抵達目的地時直接掃描 QR Code ，無需購買當地SIM卡
  2. 怕遺失手機或懶得換SIM卡，手機遺失時eSIM也能追查到訊號；減低原SIM卡遺失的風險。
  3. eSIM可供在同個裝置上的不同門號使用，重要電話、簡訊不漏接，還可以打電話預約餐廳。
  4. 一個eSIM門號可提供手機、平板、智慧手錶等裝置共同使用。

如何確認手機是否支援eSIM？

先確認手機是否支援eSIM

支援eSIM的手機品牌型號

是否有加入eSIM的按鈕

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

手機要支援eSIM功能，先確認有無加入eSIM的路徑：

以iPhone手機為例 設定 > 行動服務 > 加入eSIM （或是叫做加入行動方案)
以Google Pixel手機為例 設定 > 網路與網際網路 > + > 下載eSIM卡
以小米手機為例 設定 > 行動網路 > 啟用eSIM卡
以Samaung手機為例 設定 > 連接 > SIM 管理器 > 新增 eSIM（台灣版不能使用)

撥打電話查詢

於預設> 電話APP 中，按 【*#06#】。若 eSIM IMEI 或 EID 號碼開頭為 ’89…’，則該手機支援 eSIM

eSIM如何設定？

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  • 3-30天多種天數任你挑選
  • 每日流量方案：使用完畢後降速至128kbps，將在台灣時間(GMT+8) 00:00重置
  • 無限流量方案：高速網路吃到飽不降速

以iPhone手機為例(需開啟e-mail掃描憑證，一個人手機就不好操作)

  1. 購買KKday eSIM後，e-mail收到憑證。
  2. 關閉所有其它 USIM 或 eSIM 。
  3. 掃描信裡的QR Code
    (設定 > 行動服務 > 新增 eSIM 檔案新增行動方案)

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

⇓等待掃描設定，約8秒

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

⇓設定旅遊（韓國網路）為主要行動網路

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

4. 檢查配置文件或VPN（設置 > 一般）如果你看到任何配置文件或VPN，請刪除它，然後重新啟動。
5. 設置 > 行動服務 > 網路選擇（關閉自動，手動選擇SKT，然後重新啟動。）
6. 設置 > 一般 > 重置（選擇「重置網絡設置」，然後重新啟動。)
7. 如果以上方法也無法解決，請透過 KKday 客服訊息聯繫我們 ( SK 電信技術支援團隊)

  • eSIM能夠在台灣先設定嗎？
    可以的，建議出發前將eSIM先安裝完成，抵達韓國後在機場開啟eSIM行動數據，即可直接使用。

SIM卡如何設定？

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線上購買SIM卡後，宅配到府

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

 5日卡費用包含：

  • 郵寄費用
  • SIM 卡
  • SIM 卡說明書
  • SIM 別針

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

SIM卡天數計算方式：抵達旅遊國家後，插上網卡開啟數據漫遊，至當日23:59 為第一日
卡片會在選擇天數的晚間12點失效（時間計算以台灣時間為準）

eSIM與SIM卡心得評價

eSIM、 SIM卡使用時，看APP 查地鐵、搭車很順暢、不會lag，預約餐廳也方便
4G 高速上網，快速上傳美照、每日打卡不間斷!

 【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

使用韓國SK Telecom漫遊訊號，訊號穩定有保障
即時收到寒流警報，真的馬上就下大雪！！

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

迎來在韓國的初雪，還好今天穿很暖出門~

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

雪做的丁字褲！快拍照上傳!

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拍美食上傳分享！
KKday韓國SIM卡提供4G網路服務，並可熱點分享給朋友、家人

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

阿母～想吃哪一種我買給妳！
視訊也很順暢

【eSIM、 SIM卡】安裝教學！eSIM是什麼？如何買？如何設定?

順暢的網路，也不降速，找店家、地鐵、公車站超方便～整趟旅程暢行無阻！
接著只要忙著製造快樂的旅行回憶！

你可能用得到的優惠


以上【eSIM、 SIM卡】文章推薦給你知道。

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