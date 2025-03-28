給個讚
出國旅行還在為eSIM、 SIM卡傻傻搞不清楚嗎？！別再到目的地後，排隊買當地的sim卡了！手機啟動eSIM漫遊，無需購買當地 SIM卡超簡單，手把手教學～快跟著我這樣做吧！
eSIM與SIM卡有什麼不同？
SIM卡：是實體卡，到他國時需要購買，並更換手機裡的SIM卡，才能有網路通訊功能。
eSIM：是虛擬SIM卡，不會有實體SIM卡，購買後直接在手機上設定eSIM的服務，啟動國際漫遊。
eSIM與SIM卡如何買？
以這次韓國五日自由行為例，我的手機是iPhone 15 pro，到達當地後，啟用eSIM漫遊即可。而朋友的是舊型手機，無支援eSIM，需購買實體SIM卡，更換卡片後，就能有使用韓國網路。
eSIM、SIM卡這兩者都可以事先在台灣購買，推薦優惠如下：
【8折SIM卡】⇒
【網卡eSIM】⇒
什麼人適合申請eSIM？
- 經常出國旅遊/出差，常在不同國家使用行動網路，抵達目的地時直接掃描 QR Code ，無需購買當地SIM卡。
- 怕遺失手機或懶得換SIM卡，手機遺失時eSIM也能追查到訊號；減低原SIM卡遺失的風險。
-
eSIM可供在同個裝置上的不同門號使用，重要電話、簡訊不漏接，還可以打電話預約餐廳。
-
一個eSIM門號可提供手機、平板、智慧手錶等裝置共同使用。
如何確認手機是否支援eSIM？
先確認手機是否支援eSIM
支援eSIM的手機品牌型號
- Apple官網：iPhone 上的 eSIM
- Samsung官網：Galaxy eSIM
- Google官網：Pixel 手機使用eSIM
是否有加入eSIM的按鈕
手機要支援eSIM功能，先確認有無加入eSIM的路徑：
|以iPhone手機為例
|設定 > 行動服務 > 加入eSIM （或是叫做加入行動方案)
|以Google Pixel手機為例
|設定 > 網路與網際網路 > + > 下載eSIM卡
|以小米手機為例
|設定 > 行動網路 > 啟用eSIM卡
|以Samaung手機為例
|設定 > 連接 > SIM 管理器 > 新增 eSIM（台灣版不能使用)
撥打電話查詢
於預設> 電話APP 中，按 【*#06#】。若 eSIM IMEI 或 EID 號碼開頭為 ’89…’，則該手機支援 eSIM。
eSIM如何設定？
【8折SIM卡】⇒
- 3-30天多種天數任你挑選
- 每日流量方案：使用完畢後降速至128kbps，將在台灣時間(GMT+8) 00:00重置
- 無限流量方案：高速網路吃到飽不降速
以iPhone手機為例(需開啟e-mail掃描憑證，一個人手機就不好操作)
- 購買KKday eSIM後，e-mail收到憑證。
- 關閉所有其它 USIM 或 eSIM 。
-
掃描信裡的QR Code
(設定 > 行動服務 > 新增 eSIM 檔案 或 新增行動方案)
⇓等待掃描設定，約8秒
⇓設定旅遊（韓國網路）為主要行動網路
4. 檢查配置文件或VPN（設置 > 一般）如果你看到任何配置文件或VPN，請刪除它，然後重新啟動。
5. 設置 > 行動服務 > 網路選擇（關閉自動，手動選擇SKT，然後重新啟動。）
6. 設置 > 一般 > 重置（選擇「重置網絡設置」，然後重新啟動。)
7. 如果以上方法也無法解決，請透過 KKday 客服訊息聯繫我們 ( SK 電信技術支援團隊)
-
eSIM能夠在台灣先設定嗎？
⇒可以的，建議出發前將eSIM先安裝完成，抵達韓國後在機場開啟eSIM行動數據，即可直接使用。
SIM卡如何設定？
【網卡eSIM】⇒
線上購買SIM卡後，宅配到府
5日卡費用包含：
-
郵寄費用
-
SIM 卡
-
SIM 卡說明書
-
SIM 別針
SIM卡天數計算方式：抵達旅遊國家後，插上網卡開啟數據漫遊，至當日23:59 為第一日
卡片會在選擇天數的晚間12點失效（時間計算以台灣時間為準）
eSIM與SIM卡心得評價
eSIM、 SIM卡使用時，看APP 查地鐵、搭車很順暢、不會lag，預約餐廳也方便
4G 高速上網，快速上傳美照、每日打卡不間斷!
使用韓國SK Telecom漫遊訊號，訊號穩定有保障
即時收到寒流警報，真的馬上就下大雪！！
迎來在韓國的初雪，還好今天穿很暖出門~
雪做的丁字褲！快拍照上傳!
拍美食上傳分享！
KKday韓國SIM卡提供4G網路服務，並可熱點分享給朋友、家人
阿母～想吃哪一種我買給妳！
視訊也很順暢
順暢的網路，也不降速，找店家、地鐵、公車站超方便～整趟旅程暢行無阻！
接著只要忙著製造快樂的旅行回憶！
你可能用得到的優惠
以上【eSIM、 SIM卡】文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 魏姐包心粉圓 羅東(菜單價位)宜蘭必吃甜點點心美食，來自池上鄉農會的紫米，變成擁有產銷履歷及溯源餐廳標章包心粉圓紫米粥
- 不囉嗦~訂房滿1800直接送900元-超大方!連續假日，不分國內外，使用Booking.com訂就送!!
- 團購▋NaSaDen 納莎登鋁框行李箱 /圓夢故事箱~林德霍夫糸列質感佳、有保固、CP值超高
-
- 威士忌真品飲- 百齡罈 真世界
- 有線電視新境界，聯網電視再升級
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼