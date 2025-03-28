今年元宵燈會各地都使出渾身解數，除了台中燈會有女媧主燈成功引爆話題，桃園的巨大卡比獸也是吸睛焦點，不過他們的魅力似乎都沒有2025高雄燈會的吉伊卡哇來得大，畢竟才短短幾天就已吸引400萬人前來朝聖，根據《網路溫度計DailyView》的統計，今年元宵燈會冠軍非它莫屬，所以今天就來介紹2025高雄吉伊卡哇燈會到底有哪些新鮮好玩的活動吧！

2025高雄燈會日期 2025年1月25日（六）～2月16日（日） 2025高雄燈會亮燈時間 每日18：00～21：00 2025高雄燈會地點 高雄港 16-18 碼頭

今年高雄燈會最大特色除了日本人氣IP吉伊卡哇，還有這個《2025冬日遊樂園》活動，看起來猶如園遊會般熱鬧

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2025冬日遊樂園活動節目表

從1/25~2/16每個假日都有不同主題活動，最後一周的周六是馬戲團和冠軍氣球秀，週日則是街頭演唱和歡樂泡泡秀

2025冬日遊樂園交通指南

高雄市政府交通局強力宣導大家千萬不要開車，捷運＋步行就很方便了！按照綠色箭頭方向行進，都能抵達冬日遊樂園的16~18號碼頭

這次的冬日遊樂園有25項遊樂設施，這個會大幅搖來擺去的直升機最好玩，不過有點刺激，比較適合國小以上的年紀

這種可以飛高高的飛機就比較適合小朋友了，很多家長忙不迭地在外面幫自家寶貝攝影拍照呢！

還有這個巴黎鐵塔小火車，以及各種大型氣墊球池等，大朋友和小朋友都能玩得開心，重點是 完全免費 ，高雄市政府真是有夠佛心的！

我和純娟忙著拍照，因為難得能夠讓巴黎鐵塔和85大樓同框，殊不知正巧被秋華這隻黃雀逮個正著，拍下了這個有趣的畫面

冬日遊樂園除了遊樂設施，周遭還有不少美食攤位和文創小物攤，甚至連這種遊戲攤都有，讓人吃喝玩樂一站全部滿足，難怪一到假日總是人滿為患

此外，街頭藝人的表演也很精彩，無意中還看到這個倒立的聖誕老人在跳舞，別出心裁的創意果然吸引到不少圍觀的人潮

2025冬日遊樂園拍攝路線

這張地圖就是2025冬日遊樂園的最佳拍攝點，只要沿著這個路線走，幾乎所有的景點都能拍到，也能減去不少迷路的時間

2025冬日遊樂園美食打卡

冬日遊樂園還有跟高雄美食一吉棒合作，只要購買期間限定的巨大化美食，再拿出可愛的相關產品：娃娃、公仔、提燈、貼紙或一卡通等，跟巨大化美食公開拍照打卡，上傳IG限動，並標註經發局帳號@edbkh，即可獲得限定優惠喔！

當我們跟一堆人擠在烏薩奇前面取景時，看到這個年輕弟弟手上就拿著一隻公仔來跟烏薩奇拍照，看起來應該可以參加巨大化美食打卡活動

不過我們純粹是來湊熱鬧的，三隻公仔都有拍到就好，光是第一隻烏薩奇兔兔就擠滿了人潮，好不容易看準一個空檔，趁虛而入才能拍到這張珍貴的合照

主角吉伊卡哇底佳，一大顆白色圓圓的頭，遠遠看還以為是一顆巨無霸的蛋呢！

這幾隻可愛的公仔就漂浮在愛河灣上，跟我前幾年來拍的聊癒漂漂河一樣卡哇伊，旁邊還有不少水上活動，包括可直接開進水裡的水陸車和需要用槳划的橡皮艇等，都可付費去體驗喔！

由於中途實在太多攤位好拍好逛，等我們終於走到最後一隻小八時，天空已經完全黑下來了，不過還好公仔都有打燈，拍起來不至於面目模糊

當我們正走在橋上時，正巧是傍晚6:00，前方的流行音樂中心突然響起一陣音樂和雷射光影，原來是每30分鐘一場的舞吉派對光雕秀，所有人都看得目不轉睛，還紛紛拿起手機拍照錄影，將愛河灣妝點得更熱鬧了！

高雄市政府這幾年努力求新求變，每次辦活動都能成功引來眾多矚目，這次的元宵燈會果然又榮登全台之冠，行銷功力不可小覷啊！