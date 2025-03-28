入住青森屋一泊二食鐵定要安排上

のれそれ食堂

就是我們今天晚餐用餐的地方

用餐的人潮很多，我們選定17:30用餐

餐廳超多人的~

青森水果最出名的是蘋果

那海鮮是什麼？就是帆立貝!

現烤的帆立貝排排站

在現場的我們光聞這個香氣都快要醉了!

廢話不多說~能動手就直接上!

一個人先來個兩顆超大帆立貝，爽度破表!

除了烤帆立貝之外~

還有烤鯖魚、鮭魚

之接用成串串，更方便食用好入口

鮮度就不用多說了~烤功也很好魚肉不會太乾喔!

吃刺生也要有儀式感

用帆立貝殼呈裝，擺的漂漂亮亮

生蝦/干貝

我一個人就吃了5盤還有點停不下來呢!

花枝握壽司

別小看這個花枝握壽司，這花枝吃來不會像吃塑膠片

超滑、超嫩、超Q

のれそれ食堂的菜色並不是非常多的那一種

但會融入日本當地的食材

白菜漬物、昆布秋葵、山藥漬物

健康好吃

生菜沙拉是自助餐不會缺少的

只是這裡的醬汁和我們一般看到的不一樣

建議可以都先嚐一些看看，有沒有適合自己口味的？!

蘋果/蔥/凱撒/芝麻

日式的冷盤有

和式的冷盤當然不會少

不過我們倒是都吃日式的居多

有沒有一點熟悉感？!

中間那盤三層豬肉有點類似我們的滷肉

左邊的是炸干貝、右邊的是炸雞

可惜炸物的保溫效果不是很好，所以吃來口感較差

焗烤、海鮮薑黃飯

烤小卷很好吃，不會硬口難咬

牛肉咖哩

吃飯真的很佔胃

這鍋咖哩飯真的一掀鍋就香到讓人流口水...

鍋裡的牛肉像是不用錢

牛肉多又嫩、咖哩香又濃

干貝湯

干貝和蔬菜熬煮出來的鮮甜湯頭

喝一碗整個人都暖暖的

炸天羅

這個區塊一直都是大排長龍

不過消化的速度也很快，這些阿姨們都是老手了

炸蝦/炸蒜頭/炸玉米

配上前方的抹茶鹽，口感真的很不一樣喔!

牛肉鐵板燒

這排隊的人龍和天婦羅真的是難分高底

牛排雖然不是能說入口即化的牛肉

以牛肉的肉質來說是中上的

有些部份是帶點筋的，但不是全部

牛肉的厚度有、嫩度可、醬汁是提味的好表現之一

我個人也吃了2盤

吃到這裡口渴了嗎？

從照片的左邊開始

冰水/蘋果汁/紫蘇梅汁/麝香葡萄檸檬汁/紅茶

不想喝冰的，這裡有提供熱飲

美式熱咖啡/卡布吉諾/熱可可

煎茶/焙茶/紅茶

餐廳裡有生啤酒暢飲

但不包含在餐費裡面

需要另外付費的喔!

來囉~來囉~

正餐吃完就是要準備上甜點的時候

蘋果派/糖漬蘋果/糖漬橘子

起司蛋糕/布朗尼/抹茶提拉米蘇

以上的所有甜點我們覺得尚可

牛奶霜淇淋

來過日本的朋友都知道

日本牛奶霜淇淋都有香濃可口

再怎麼也要吃上一隻

旁邊還有紅豆、蜂蜜喔!

蕨餅/杏仁豆腐

我們最推的還是杏仁豆腐

自從我和大姐在在北海道的星野渡假村裡面吃過他們家的杏仁豆腐

就很難忘懷~

開始吃甜點的時候我們看到有它的身影，我們超開心的

當然~它的好滋味沒有讓我們失望

雖然和北海道星野渡假村還是有一點不同，但有解我們的嘴饞了!

一餐吃下來不是飽，是非常的飽!

吃飽了~該動一動了!

我們來看看青森屋還有什麼好玩的吧!

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