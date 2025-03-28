高雄是一個充滿活力與魅力的城市，有著港口都市的繁華，

也有自然風光，悠久的歷史人文，熱情的市井生活且交通便利，很適合來場兩天一夜的輕旅行。

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高雄兩日遊行程規劃

第一天：到達高雄火車站

上午：壽山動物園

中午：壽山動物園光式咖啡用餐

下午：漫步大港橋、駁二

晚上：光之芎頂、六合夜市用餐



交通建議：從高雄火車站到壽山動物園，搭乘56號壽山動物園專線公車直達。

離開壽山動物園也搭乘56號壽山動物園專線公車至鹽埕埔捷運站下車，再步行至駁二藝術特區及大港橋。

結束後再步行回捷運鹽埕埔站，搭乘捷運至美麗島站下車，造訪完光之芎頂後再步行至六合夜市。

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離開壽山動物園也搭乘56號壽山動物園專線公車至鹽埕埔捷運站下車，再步行至駁二藝術特區及大港橋。 結束後再步行回捷運鹽埕埔站，搭乘捷運至美麗島站下車，造訪完光之芎頂後再步行至六合夜市。 ————————————————————————————————- 第二天：由高雄市區出發

上午：星空隧道、旗后燈塔

中午：旗津大街

下午：旗津彩虹教堂、雙螺台、旗津海珍珠、旗后觀光市場

賦歸



交通建議：從高雄市區出發，先搭乘捷運橘線到達西子灣站，再步行到鼓山渡輪站乘坐渡輪到旗津。旗津各景點距離都不算太遠，可選擇步行，如果想輕鬆前往，旗津渡輪站外也都有自行車出租。

第一天行程：壽山動物園-園內光室咖啡-駁二藝術特區-大港橋-光之芎頂-六合夜市

壽山動物園

壽山動物園創立於1978年，是位於壽山上的高雄市立動物園，歷史悠久。

園區內有不少台灣原生種動物、環境優美，寓教於樂，適合親子遊及動物愛好者的絕佳去處。。

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

營業時間：9:00-17:00(最後入園時間16:30)(週一公休)

票價：全票40元、半票20元

光室咖啡

位於動物園內大象區對面的光室咖啡，餐點主要以西式的餐點為主，享受美食的同時也能稍作休憩。

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：(07)521-5187

營業時間：9:30-17:00(週一公休)

駁二藝術特區

離開動物園至駁二藝術特區，駁二藝術特區由舊倉庫改建而成，

可參觀各類藝術展覽，文藝氣息滿滿。有不少特色小店可購買紀念品，也能在咖啡店稍作休息。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

營業時間：10:00-20:00(週五六日)、10:00-18:00

大港橋

大港橋横跨高雄港第三船渠，以貝殼及海豚為設計概念，為純白色調及流線型設計。

漫步大港橋上，感受海風輕拂，欣賞高雄港的壯闊。每天下午3點及週五六日晚上7點有橋體旋轉秀。

地址：鹽埕區大義路底(高雄港第三船渠)高雄輕軌駁二大義站旁

橋體旋轉時間：每天下午3點及週五六日晚上7點

光之芎頂

搭乘捷運前往光之芎頂，欣賞由義大利玻璃藝術家水仙大師，

耗時四年，採用4500片玻璃組合並結合彩繪與光影效果完成的藝術巨作。

地址：高雄市新興區中山一路115號B1(捷運美麗島站)

時間：6:00-00:00

六合夜市

移步至六合夜市。六合夜市美食雲集，有海產粥、烤肉、木瓜牛奶等特色小吃，

满足味蕾。 酒足飯飽後，就可以回到飯店，睡一個舒舒服服的覺。

地址：高雄市新興區六合二路

時間：17:00-4:00

特色美食：木瓜牛奶、鱔魚麵、烤肉、東山鴨頭、海產粥等

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第二天行程：旗津(旗后燈塔-旗后砲台-星空隧道-旗津大街-旗津海岸公園-旗后觀光市場)

旗后燈塔

旗后燈塔佇立在旗后山頂，是全國首座開放至晚上九點的燈塔，

其居高臨下的優勢，不僅可俯瞰整個高雄港，看日落晚霞或夜景都十分浪漫。

旗后燈塔也見證了高雄港的發展與變遷，具深厚的歷史底蘊。

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

開放時間：10:00-21:00

旗后砲台

地址：高雄市旗津區旗後山步道

燈塔跟砲台比鄰而居，可兩點一起順遊，

砲台建於清朝，磚石結構的砲台，雖歷經歲月洗禮，仍依稀可見過往威嚴，

居高臨下，可遠眺旗津沙灘，了解歷史也能感受自然景觀。

星空隧道

全長88公尺的星空隧道，原為一條軍事戰備用隧道，

舖設木頭棧道及點墜十二星座的夜光彩繪後增添不少浪漫氛圍。

地址：高雄市旗津區廟前路1巷

旗津老街

接著来到旗津大街，沿路有著各種特色小吃，

大街兩旁也佇立不少海產店，也可在此品嘗新鮮海產。

除了用餐，也能在大街上的特色商店，挑選各式貝殼飾品等紀念品。

地址：高雄市旗津區廟前路40號

著名特色小吃：海產、烤魷魚、旗魚黑輪、蕃薯椪、白糖粿、古早味蕃茄切盤等

旗津海岸公園

旗津海岸公園內的彩虹教堂、貝殼館、海珍珠等都是當地很有特色的網美拍照造景。

景點：旗津海岸公園(旗津彩虹教堂、貝殼館、海珍珠、雙螺台)

地址：高雄市旗津區旗津三路990號

旗后觀光市場

旅程尾聲，一定要在旗后觀光市場買在地特色伴手禮。

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號

特色伴手禮：魷魚絲片、魚乾等等

兩天一夜的行程就此落幕，旅途中的美好也能長存記憶，期待下一次新的旅途。