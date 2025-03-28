【新竹食記】沐府.Nabemono(龍山店)

沐府.Nabemono龍山店鄰近新竹好市多，是間有著濃濃日式氛圍的精緻鍋物，服務員極為親切有熱忱，會主動告知店內壽星優惠、打卡優惠，完全站在顧客的角度著想，很久沒有如此窩心的感受，店內有八種火鍋湯底可選，其中的花蓮剝皮辣椒、雲林北港麻油雞和客家燒酒雞湯底都極具特色，花蓮剝皮辣椒湯底更是不用加價就能吃到湯內的雞肉CP值有夠高，火鍋店平常生意就非常好，建議熱門用餐時段一定要訂位。

開車前往可停附近的慈雲路高架下停車場，步行約3分鐘可抵達。

▲沐府.Nabemono龍山店位在龍山西路上，招牌有兩隻白色的老虎，店面使用大量的木頭材質裝潢。

▲店內座位雖然不多，但日式氛圍營造得很不錯，長形多人座位中間有使用隔板隔開，更有隱私與衛生。

▲牆壁仿造日式町屋的材質，吊燈與牆上的圖騰都非常的搭。

▲醬料區提供香菜、蒜頭、芝麻醬、砂糖、花生醬、辣椒醬、胡麻醬、香油、白醋、山東醋、沙茶等滿滿的調味，可調製出自己喜愛的風味。

▲醬調區旁邊有免費的水果，今天的水果是柳丁。

▲沐府.Nabemono龍山店菜單：先選湯底->選副餐->選飲料->選主餐，並有海味單點、蔬菜和火鍋料可選。

▲桌子下方有個小抽屜，內有衛生紙和牙線棒。

▲店內使用高品質的土雞蛋，外觀色澤透亮圓滑，蛋黃飽滿新鮮，可加入湯底或沾醬食用。

▲蔬菜盤也同樣精彩，除了常見的玉米、玉米筍、豆皮、豆腐、金針菇、玉米筍、貢丸、高麗菜、洋蔥等蔬菜外，還有來自花蓮的金針花和肥美的蛤蠣，相當用心的菜盤阿！

▲副餐我們選了花東越光米和冬粉。

▲飲料選了冬瓜檸檬，使用純天然的檸檬非濃縮果汁製作，表面還有檸檬纖維，冬瓜的甜與檸檬的微酸結合得相當好，喝起來極為順口的飲料。

▲花蓮剝皮辣椒雞：湯內約有4~5塊滑嫩的雞腿肉，湯頭有剝皮辣椒微微的辣度，但整體喝起來很溫和。

▲經典日式昆布：點給小朋友的日式昆布湯，有淡淡的昆布香氣，簡簡單單的湯底才能吃出原始食材的鮮美。

▲豬五花 6oz 498元：店內使用高品質的伊比利豬，豬五花的油花比例較多，油脂較為豐富，口感最嫩，完全沒有豬腥味。

▲香草豬 6oz 498元：香草豬色澤和紋理都很好看，主要是瘦肉居多，肉質甘甜更為扎實有嚼勁，當月壽星出示證件又獲得了一盤超讚！

▲打卡招待的牛奶貝一共有兩顆，附上金桔和薑片做搭配，牛奶貝非常大顆，新鮮又肥美，給得相當有誠意阿！

▲飯後甜點當天有四樣可選，我們選了紫米粥、黑糖冰沙豆花，連沒有點餐的小朋友都有服務有夠讚！黑糖冰沙豆花有濃郁的黑糖香氣，小碎冰沙沙的口感搭配充滿黃豆香氣的豆花，完美的甜點ending！

雞蛋糕短評：店內氣氛好，服務極為親切，會主動提到店內優惠，剝皮辣椒湯頭不用加錢內有雞肉cp值極高，湯頭選擇多元食材有水準，還有多款飯後甜點可選，用餐時段非常熱門建議要訂位。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★★



【沐府.Nabemono龍山店美食資訊】

地址：新竹市東區龍山西路66號

電話：035775717

官網：facebook

營業時間：11:00–15:00、17:00–23:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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