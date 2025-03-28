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台北的咖啡館、咖啡廳與連鎖咖啡店密度位居全台第一，如果再加上賣咖啡的手搖飲連鎖店， 幾乎是拐個彎就能找到一家，競爭如此激烈，想突出重圍自然要有特色，不然很快就得打包走人，而這家位於復興南路一段107巷5弄5號1樓，鄰近市民大道高架道路旁，藏身台北東區巷弄的「夏洛特咖啡」，可是全台北第一家精品咖啡館。

隔一道門就將東區車水馬龍的喧囂置之度外，推開門走進了老闆精心打造的古典歐風精品咖啡館，從巨大的仕女圖壁畫，一入門左手邊靠牆的精緻典雅的咖啡杯盤，黑膠唱片的播放機到優雅的燈飾，處處都感受到老闆的用心，讓人彷彿走進了歐洲古典的庭園，每人只要低消一杯飲品，外加10%的小費，就能獨享或與親友共享2小時的美好時光，如果客人不多時段，老闆陳哥也歡迎客人持續在館內享受愉悅的氛圍。

除了內用外，店家也提供了「夏洛特咖啡禮盒藍寶石系列」，包括有咖啡濾掛包8包，咖啡手工皂、香氛燭牌吊飾，售價1680未稅，買10贈1，研磨咖啡沐浴手工皂適合一般膚質、角質層厚粗部位使用，除了臉部全身皆可用，更多其他禮盒請參考官網介紹，另外不定期店內也會舉辦「夏洛特薩克斯風現場Live演出」，每場次約80分鐘，共兩場，每場限量30人次，每人定價NT$1000。

當天與大學同學三人小聚，店員熱情有禮地接待入座，讓人感受到賓至如歸，送來的飲品單也十分講究，店內的客人雖多， 大家都很有水準，聊天的音量以自桌能聆聽為限，不會大到吵到別人。我點了一杯熱的「瓜地馬拉精品莊園咖啡」(NT$ 250/杯)與一塊切片蛋糕(NT$ 150/片)，同學點了一杯「熱美式咖啡」(NT$140/杯)與一壺熱的「阿薩姆奶茶」(NT$200/壺)，一共NT$740，加上一成小費NT$74，總計NT$814，就一起度過了無話不聊的3小時歡樂時光!

先品飲了這杯熱的「瓜地馬拉精品莊園咖啡」(NT$ 250/杯)，香味濃郁，口感醇厚香甜，尾韻略帶煙燻、柑橘及花香味，十分耐人尋味，值得慢慢品嚐，切片蛋糕(NT$ 150/片)甜度適中吃來韻味十足，同學點了一杯「熱美式咖啡」(NT$140/杯)與一壺熱的「阿薩姆奶茶」(NT$200/壺)，都各有芳韻，大家邊喝飲品邊天南地北地開聊十分盡興!

喜歡喝咖啡又注重咖啡館的環境裝潢的朋友，找個時間與朋友相約造訪位於台北市大安區復興南路一段107巷5弄5號1樓，夏洛特咖啡台北第一家精品咖啡館的「夏洛特咖啡」就對了!











夏洛特咖啡(台北第一家精品咖啡館)

營業地址: 台北市大安區復興南路一段107巷5弄5號1樓

營業時間：週日到週一 10: 30 ~ 21:30

週二 12:00 ~ 23 : 00

週三到周六 12:00 ~ 22:00

營業電話 : (02)2711 -7470

FB : 夏洛特咖啡

IG : 夏洛特咖啡 Cafe de Charlotte





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