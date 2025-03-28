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【西區】叼饞(熊賀)麻辣燙 正宗重慶烤魚～可以一次擁有鍋物＆串燒～台中晚餐宵夜營業到凌晨4點

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2025-03-28 17:37:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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有天路過這家『熊賀麻辣燙．串燒．烤魚』,在突然不知道吃什麼時又想吃麻辣的食物,

『熊賀麻辣燙．串燒．烤魚』,有麻辣燙又有串燒可以一起吃,從美村路到精誠路不遠

和同學就過來吃了~ 

 

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在精誠十街、十一街之間的精誠路上,招牌很顯眼很好找~  

 

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店內位置算多,而且愈晚愈多來客~ 而且營業到凌晨4點,真是很好吃宵夜的地方~

 

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白飯可以續用

 

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Menu(價格請以店內為主)  

店家的餐點很多~

有自己選食材再加的各式口味湯底、烤魚、酸辣粉、重慶小麵小食、番茄麵、燒烤類

看Menu也有套餐(有選擇性障礙的人可以選這個)...真的是包羅萬象的一家深夜食堂

 

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可自己選食材~ 麻辣燙食材均100g$48元(價格請以店內為主)

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串燒區 

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自嗨鍋 鰹魚湯底(免費)、牛奶麻辣湯底 $30、雞皮 $30、青蔥豬肉捲 $40

我們選了自嗨鍋,就是可以1.選好想吃的食材後,2.選想要的湯頭給店家,居然是一鍋麻辣燙!!

沒想到我們的是像一個小小鍋物,店家還會用酒精膏加熱,讓湯頭不會變冷...

對於喜歡喝熱熱湯頭的人,覺得這點不錯~ 

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牛奶麻辣湯底

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湯頭麻辣、鹹香好喝~

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鰹魚湯底

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鰹魚湯底是免費,自選了想吃的蔬食、火鍋料、肉片..一鍋都可以差不多百元左右,很划算~

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因為晚上不敢吃太多,所以選了2串燒烤..

串燒烤得還不錯,不會過焦,加上調味粉更有香氣更添味

來吃完後很滿意麻辣燙!! 讓人想要再次光臨~ 店家的服務也很好

若是晚餐還是宵夜不知道該去哪裡用餐時,『熊賀麻辣燙．串燒．烤魚』絕對是最好的選擇！

 

 

 

叼饞(熊賀)麻辣燙 正宗重慶烤魚

【店圵】台中市西區精誠路43-6號

【TEL】04-2320-0225

【營業時間】週一~日 18:00~04:00

 

 

更多 熊賀麻辣燙 串燒 烤魚（台中晚餐宵夜） 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 

文章標籤
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叼饞(熊賀)麻辣燙

phone04-23200225
place台中市西區精誠路43-6號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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