不管你是海鮮控還是肉肉控，來梨花Ａ5和牛放題絕對讓你吃到飽飽飽~

尤其生日更要吃大餐慶生，梨花Ａ5和牛放題當天壽星還有龍蝦可以吃!

萍果又揪老公一起來吃鍋啦!

位在巷道內的梨花Ａ5和牛放題，不論是騎車或是開車來停車都很方便，

因為他們店旁就是自有停車場!

進入店內，在等候區等待服務人員帶位，

這裡的布置很有FU，超適合拍張美美的網美照唷~

不好意思，萍果先來拍一張，是不是很網美阿(哈~)

店內的空間十分寬廣，座位的設計，不論是雙人、四人還是多人聚餐，

都可以同桌進餐，不用拆桌分開坐。

而且桌面設計也是大空間，放肉盤、菜盤、海鮮盤....，也不覺都擁擠。

萍果和老公二人坐在沙發區這裡，座椅高度恰到好的高度隔間，與鄰桌用餐互不受影響。

相對於一樓呈現的綠意舒適調，二樓的白灰色系的簡約感又是另一種不同視覺感，

坐位空間設計與一樓相同，保有大空間的開放感，也能享受少人用餐的隔間感。

店內座位146席次，家庭聚餐或是尾牙春酒推薦來梨花Ａ5和牛放題都很適合唷!!

餐點分為3個價位，近江之宴、松坂之宴、神戶之宴，

我們今天要吃的是神戶之宴方案。

3種不同價位，我們選的的神戶之宴肉品選項更多，

而且還有北海道帝王蟹跟北海道松葉蟹腳可以吃，

只要吃得下，通通都可以點到滿，吃到飽!!

其他的肉品、火鍋料、時蔬、海鮮種類也是超多種的，

尤其是海鮮控的萍果，上次來吃播磨生蠔，超大顆超鮮甜，這次來怎能不多點幾盤!

湯底有口味水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜、秘製麻辣、壹O參蝦皇、養顏牛蒡，6種口味。

可以選擇二種，老公不吃辣，所以點了水炊昆布，

萍果想吃辣，這次點了秘製麻辣。

生日來更是有驚喜!

當日壽星贈送活體波士頓龍蝦一隻，當月壽星贈送松葉蟹一份，

打卡發文、google評論也都活動贈送食材唷!

用餐時間為120分鐘，服務人員會給一張條碼，之後要加點，掃碼點餐即可。

和超大隻的帝王蟹拍張照~不過這隻是模型啦，但拍起來也超震撼的(哈)

來梨花Ａ5和牛放題，記得跟服務人員借來拍個照，發動態超吸睛的。

佐料區種類很多，萍果很推可以試試北方腐乳唷，沾肉品很夠味!

海尼根啤酒隨你喝~

((未滿十八歲禁止飲酒，請遵守喝酒不開車，禁止酒駕))

果汁、果醋、茶品。

奶茶、咖啡。

TWININGS唐寧茶

可樂、雪碧。

Häagen-Dazs冰淇淋

莫凡彼冰淇淋

吃鍋一定要配飯的人，也不要錯過和牛肉燥~

不愛吃飯飯，還有麵麵可以選擇!!

不論是熱飲、冷飲、冰品，種類多到讓你會有選擇障礙阿!!

鍋底送來囉~

秘製麻辣的湯頭喝起來是麻香小辣，順口不嗆，是萍果喜歡的辣度與味道，

至於水炊昆布，根據老公的形容是很日式風格，甘甜濃郁，醇香不膩。

先請服務人員幫我們上一輪基本盤，肉品、海鮮、菜盤。

光這樣就佔據滿滿一桌，超豪華~

服務人員會先上當日壽星的龍蝦，等我們拍完照，再拿回廚房拆解，

有壽星當然要拍張照炫耀一下啦!!

海鮮盤上還有一張很貼心的食材烹調最佳時間，

海鮮食材都非常新鮮，吃起來都超鮮甜美味。

吃肉肉吃海鮮還是要來點清爽的時蔬~

A5和牛雪花、A5和牛霜降、A5和牛特選、極上澳洲和牛、A5和牛肋眼、岩手奧羽和牛，

每款肉品油花分布都超美的。

而且肉品稍微涮一下，吃起來的口感也是有所不同唷!!

有的Q彈紥實，有的富有嚼勁，有的軟嫩肉質，

肉品的薄厚度非常的剛好，每一款都好好吃。

海鮮類鮮甜美味，尤其光是撥磨生蠔，萍果就點了好幾盤，

顆顆飽滿超大顆又多汁。

老公難得入鏡(因為他顧著吃，沒發現萍果在拍他^^)

很少有吃到飽的店推出如此狂的食材，而且對食材的要求，一定也很重視，

萍果幾乎每一款都點來吃，飽滿鮮美，吃得出食材真的很新鮮!!

第二次來吃，一樣是吃到飽飽飽，超滿足的，

這家已經是萍果的美食愛店口袋名單之一，

下次生日當然還是要來這裡慶祝阿^^

營業時間：

平日11：00 - 23：00

假日11：00 - 23：00

用餐時間120分鐘（最後入場21:30)

梨花A5和牛放題

07-5506811

高雄市左營區安吉街468號

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