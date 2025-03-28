如果你正在尋找一間能夠邊享受美食、邊看淡水美景的景觀餐廳，那Binma Area 134絕對是你的首選

這家爆紅的玻璃屋咖啡廳不僅擁有無敵景觀，還有超好拍的戶外場景、溫馨的用餐氛圍

以及精緻又好吃的美食，是約會、聚餐、拍美照的絕佳選擇

Binma Area 134不僅是人類的天堂，還是寵物們的快樂天地

如果你有寵物隨行，這裡也提供了舒適的座位選擇，讓你和你的毛小孩一起來享受美食與美景

你可以選擇在水管屋區或戶外座位區享用餐點，這兩個區域都適合帶寵物一起來，十分友善

如果你想選擇玻璃屋內區，則需注意，寵物進入時需要保持不落地，但導盲犬除外

無論是帶著可愛的狗狗還是其他小寵物來，這裡都能提供一個歡迎牠們的空間，讓你的用餐時光更完整

🚘 怎麼去 Binma Area 134？

捷運：搭乘淡水捷運線到淡水站，再轉搭計程車（約10-15分鐘）

公車：搭乘公車到崁頂站，下車後步行約5分鐘

開車：附近有收費停車場，但假日較容易客滿，建議提前來

Binma Area 134

電話：02-2623-6351

地址：新北市淡水區北新路3段134號

營業時間：11:00-19:00

這裡招牌BIN水果茶絕對不能錯過

這款水果茶就像是把整個夏天的清新口感都鎖在一杯裡

每一口都讓你彷彿置身於清晨的果園，感受新鮮水果的滋味在舌尖上跳躍

還有附上一支冰棒，真的是好吃又吸睛

抹茶歐蕾一上桌，你會立刻聞到那股濃郁的抹茶香氣

這種自然的抹茶味並不會過於苦澀，反而帶有微微的甘甜

就像是抹茶的清香與牛奶的醇厚相互交融，創造出一個非常和諧的口感

每一口都讓人陶醉，讓人不自覺地想再喝一口

如果你想品嚐最經典、最純粹的披薩味道，那麼瑪格莉特披薩絕對是你的不二之選

每一片瑪格莉特披薩，都採用了新鮮番茄醬，這些番茄經過精心挑選，確保呈現出最鮮甜的味道

再搭配滑順的馬芝瑞拉起司，這款起司擁有濃郁的奶香，融化後的口感柔軟又拉絲，為每一口增添無限幸福感

如果你喜歡濃郁、深沉的美味，那麼紅酒燉牛肉飯絕對是你不可錯過的美食

牛肉選自精選肉質，經過紅酒與各種香料的長時間燉煮後，肉質變得軟嫩多汁

每一口都充滿豐富的肉香，還帶著一絲紅酒的醉人香氣，經過慢燉後，牛肉完全入味

肉汁的精華都被鎖在每一塊肉塊中，讓你每次品嚐都能享受到 無比細緻的口感

如果你愛吃肉類，那絕對不能錯過他們的迷迭香烤全雞

這道菜不僅外表金黃酥脆，每一口咬下去都能感受到雞肉的鮮嫩多汁

再加上迷迭香的獨特香氣，讓人一試成主顧

這隻烤全雞，外皮經過精心烤製，形成了一層香脆的金黃外殼

而內部的雞肉則保持了嫩滑多汁，每一口都鮮嫩可口，毫不乾柴，搭配上外脆內嫩的完美口感，讓人欲罷不能

餐附上的 乳酪蛋糕，則是另類的驚喜

乳酪蛋糕的濃郁奶香完美平衡了烤雞的鹹香味，濕潤的口感讓人心情愉快

帶有細膩的乳酪味，甜度適中，吃上一口，彷彿瞬間進入了甜點天堂

玻璃屋室內區：自然採光超美，舒適又高級

走進室內，整個空間以落地玻璃窗為主設計，讓自然光完美灑落進來，採光超級好

室內風格多變，彷彿一次走進不同國度

這裡的裝潢風格豐富多元，一下是歐式復古風，一下又是日系簡約風

甚至還有可以穿和服體驗的區域，讓你彷彿穿梭於不同的異國場景之中

為什麼大家都愛室內區？採光超棒，白天不用打燈都超美

冷氣開放，夏天來也不怕熱，座位寬敞，適合長時間聚餐聊天

多元場景可拍照，無論是歐式浪漫還是日系清新都能一次滿足

如果你是喜歡 有質感又安靜的用餐環境，那玻璃屋室內區會是你的最佳選擇

婚紗攝影棚要另外付費也要預約的

走到 Binma Area 134 的大門口，第一眼就會被可愛的 辛普森家庭成員 吸引住😍

鮮黃色的辛普森家族角色站在門口迎接，活潑又逗趣，讓人忍不住停下來拍照打卡

如果你是辛普森迷，這裡絕對會讓你心花怒放！

無論是大人還是小孩，都會被這些熟悉的卡通人物逗得哈哈大笑，還沒走進餐廳，手機相簿已經拍滿好幾張

停車場車位有限

蜘蛛人也現身了

戶外花園區：有種身處歐洲鄉村的氛圍

一踏進Binma Area 134，你會先被戶外花園區的氛圍驚艷到

白色系的桌椅搭配大片綠意盎然的植栽，讓整個空間充滿自然清新的氣息，彷彿來到某個歐洲小鎮的庭院咖啡廳

這裡最迷人的地方就是戶外座位區，吹著徐徐海風、欣賞淡水河景，真的有種來度假的感覺

如果你是喜歡悠閒氛圍的人，一定要選擇戶外座位，邊喝咖啡邊放空，真的很愜意

獨特水管座位區，超有特色又好拍

在Binma Area 134，還有一個摩洛哥風情區，充滿了異國情調，讓人彷彿走進了北非的市場

這裡的裝潢特色包括色彩繽紛的地毯、傳統的燈籠和獨特的手工家具，為用餐體驗增添了濃厚的異國氛圍

總結：為什麼你一定要來 Binma Area 134

✔ 夢幻玻璃屋設計，採光超美，超好拍

✔ 戶外座位區像在歐洲度假，氛圍感100分

✔ 多元場景可拍照，還能體驗和服，超有趣

✔ 景色無敵，夕陽超級浪漫，適合約會&拍美照

✔ 餐點精緻又美味，不是只賣景觀，料理也很有水準

✔ 交通便利，淡水捷運+計程車10分鐘就到

如果你喜歡景美、餐好吃、氛圍佳的餐廳，Binma Area 134絕對會讓你愛上這裡

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