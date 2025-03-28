泰拳迷必朝聖！Rajadamnern 體育場，體驗豐富的泰國文化傳統，一起嗨起來～

小涼第一次走進傳奇的Rajadamnern 體育場，這也是世界上第一個泰拳體育場，擁有80年的歷史和永恆的傳奇在這裡重現，來到這邊可以將你的熱血魂一次爆發出來！！小凉是第一次現場觀賽真的讓人熱血沸騰，我家S就很愛，因為我們看了三場後先離開，他竟然還在計程車上看直播！





因為我們飯店到這邊比較久，所以我們直接請飯店幫我們叫車，或你們剛好在某地點玩樂，亦可直接使用Bolt或Grab叫車唷！





建議可以先預購門票，現場直接換購即可，價格也比較超值唷！有專屬的換票窗口，且一旁還有商店販售周邊商品，可以去逛逛喔！

售票處有代表性的泰拳選手銅像，可以跟著擺姿勢拍照留念喔！

戴上環扣，我們就準備入場囉！！

不得不說現場震撼的視覺與聽覺享受，絕對要推薦給喜愛格鬥運動的朋友們啦!! 而且在入口處就能感受到現場觀眾的嗨感囉！！





要開場前天花板會有投影來呈現泰拳的歷史人物以及華麗的繽紛視覺效益，搭上現場的音樂，一整個就是很震撼！

這擂台也太繽紛了吧！！加上超嗨的音樂、都會讓人不自覺地擺動起來耶！

現場會依照選手打得激烈度，或是某一動作就會有不停的現場音樂來呈現，從管弦樂隊、Mongkol 到 Prejied，再到真正的當地歡呼聲！真的很用心，難怪每一場幾乎都是滿場的人潮！！

現場有分男子組與女生組，開場選手會有傳統的儀式、然後比賽開始那過程都會讓現場觀眾朋友們隨著選手發動的猛烈攻勢、而情緒就被點燃，瞬間響起歡呼聲響，就連中場休息撥放的音樂也讓人超嗨的跳起舞來！！

其實當下不管哪個選手的手腳打出去，我們心裡都會突然好像漏一拍，然後跟著現場氣氛叫了起來，畢竟我們不是哪一位選手的粉絲ＸＤ





但最終的優勝者，我們也替他開心呢

比賽結束要等待下一場時。主持人有時候會往觀眾席丟選手的周邊商品，當下也讓大家嗨不停，可惜小涼沒有拍到，但大家可以點 小涼的ＩＧ看影片 比較詳細喔！

緊接著就換女子組登場，兩位看起來都好年輕，且瘦小耶！！螢幕上會顯示選手的基本資料等～





圖下就是開場前的祈禱儀式！！

如果你本身的位置看得不夠仔細，也沒有關西，因為兩旁都會有大螢幕、讓你可以即時觀看最佳比賽過程！

現場達人告知，越後面的比賽可說是越精彩，小涼看到第三場後也有這種感覺，那刺激與拳手們的對應對打技巧上更是令在場的粉絲們，隨著動作歡呼聲更大、更激烈，尤其那伴隨的音樂，更是嗨嗨嗨無間斷！！





不管你是否喜歡泰拳或是想要感受泰拳的文化，來到這看一場比賽，絕對是一次你難忘回憶唷！！

這一組打得真的很激烈，有很多動作都是快狠準。可以點看 小涼ＩＧ的影片 看更詳細唷！！

Rajadamnern Muay Thai Stadium

電話：+66 2 281 4205

地址：8 Ratchadamnoen Nok Rd, เเขวง วัดโสมนัส, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100泰國





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