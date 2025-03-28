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【台中后里】永津美食餐廳│人氣古早味傳統流水席合菜，上百席座位團體聚餐推薦。后里合菜餐廳 - 貪吃猴的幻想

2025-03-28 22:05:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

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【台中后里】永津美食餐廳│人氣古早味傳統流水席合菜，上百席座位團體聚餐推薦。后里合菜餐廳 - 貪吃猴的幻想

永津美食餐廳，后里遊覽車餐廳推薦。這間做外燴、流水席、遊覽車、團體聚餐合菜的永津美食餐廳，門口沒什麼顯眼的招牌，人氣卻相當高。一桌3000元合菜平易近人，整體口味還不錯又飽足。這次跟著遊覽車團來吃飯，上菜速度快，菜色表現也是可圈可點，半小時多整桌完食也是超有效率哈哈~

永津美食餐廳
地址:421台中市后里區四月路42-28號
電話:0919-679-057
時間:11:00–19:00

台中合菜推薦

永津美食餐廳在哪裡?

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永津美食餐廳位在后里外埔這一帶，低調的民宅外觀，放眼望去真的沒什麼明顯的招牌，知道來這裡吃的都是熟門熟路，旁邊的大型空地還可以停放多台遊覽車。

永津美食餐廳環境介紹

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永津美食餐廳已經有超過40年的外燴經驗，價格親民味道也很不錯，老闆為人蠻客氣的。裡面至少有40桌以上座席，各大類型聚餐都沒問題，要記得提前預訂。

永津美食餐廳菜色介紹

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有先預訂好上菜速度就很快，當我們準備入座已經陸續端好幾道菜上桌。先來香Q油飯墊墊胃，口感粒粒分明不黏牙，香氣也很夠。

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清蒸鮮魚肉質很鮮美，底下湯汁淋在飯上也很讚，一下子就被大家分食乾淨

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雞湯煲內有燉整隻全雞，整個已經燉到相當軟嫩，骨肉分離，湯頭很甘甜

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紹興醉蝦新鮮度沒話說，蝦肉飽滿彈牙，紹興酒也有入味還不錯吃

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封肉真的是白飯殺手，肥瘦部分都有，肉質也相當軟嫩

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碗豆芽加了扇貝、蛤蜊下去煮，鮮甜湯汁都在鍋底，跟菜拌著吃味道挺不錯

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時蔬燴魷魚，魷魚整體相當的Q彈，上面有劃刀更增添幾分口感

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炸物是海鮮卷，特別做成中卷的造型，金黃酥脆麵衣不油膩，口感挺紮實

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最後點心是芝麻包，感覺略顯粗糙了些，不過整桌吃下來還是很有飽足感

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水果盤當真是一人一片，如果店家大方一點會更好

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周末假日訂位的人還真不少，外頭遊覽車一台一台的接著來，畢竟以3000元來看，經濟合菜確實很超值，簡單分享給大家

永津美食餐廳
地址:421台中市后里區四月路42-28號
電話:0919-679-057
時間:11:00–19:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
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place台中市后里區四月路42-28號
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美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
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