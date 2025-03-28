宜蘭三星鄉的安農溪是富有盛名的旅遊景點，除了自行車道讓民眾騎單車、散步運動，秋冬還有落羽松可以欣賞，河畔流水潺潺、草地綠茵，沿途風景幽靜美麗總讓人流連忘返，最近朋友帶路發現一處景點【安農溪驛站】，不但有休憩喝咖啡的地方，附近草地讓小孩放風跑跳，另外還有近百隻超萌的貓熊藝術裝置散置於河畔，白胖可愛的各種模樣超吸睛，快來這邊拍照打卡遛小孩吧

三星_安農溪驛站｜在哪裡

【安農溪驛站】位在宜蘭縣三星鄉安農溪旁，大眾交通工具不適合，騎乘機車或開車導航前往便能直接抵達，沿路車道可以停車，附近的景點就是著名的落羽松秘境

■ 地址: 宜蘭縣三星鄉安農北路三段

【安農溪驛站】是安農溪總體發展協會的服務據點，與水利署第一河川局共同守護安農溪的環境，也有負責的志工們會利用志工日一起來淨溪，來到這裡真的有感受到環境的乾淨，河流旁草地平整步道整潔，沒有垃圾沒有雜物，除了民眾自身發揮的自愛與公德心，當然就得感謝這些默默付出的志工朋友，給大家一個適合踏青散步或運動又兼具欣賞美景的戶外景點。

三星_安農溪驛站｜景點分享

【安農溪驛站】是一棟兩層樓開放式建築，一樓為簡易的販賣部和洗手間，二樓則是觀賞平台與座位區，前方有一小處空地和戶外座椅，我們一行人帶著三個小小孩來這邊放風，剛好午後的天氣涼爽，此處好停車又免門票，帶著吹泡泡機就可以遛小孩了，追小孩累了也可以坐下來喝咖啡聊是非 (媽媽們真的很會算 😆 )

驛站廣場旁就有水牛、貓熊和梅花鹿的藝術裝置

幾個雜耍的的貓熊好活潑呀

驛站旁的廁所外面，就屬海綿寶寶的洗手台最吸睛，媽媽們眼睛一亮驚呼太可愛啦，你們是不是也很想來洗個手呀哈哈哈

三星_安農溪驛站｜貓熊萌樂園

【安農溪驛站】其實也是三星鄉公所的環保牧場，在前幾年就發揮創意設置了「環保豬」，利用廢棄的汽油桶和廚餘桶製成１８８隻彩色的大小豬，春節期間吸引酐多民眾紛紛前來拍照打卡，那時我還未注意到這個特色裝置藝術，錯過這麼多年卻在今年不小心遇見了「貓熊萌樂園」也覺得好幸運

( ▲以上照片取自NOWnews 今日新聞)

走進驛站先逛一圈，這裡小而巧陳設簡單卻也溫馨，窗邊的貓熊癡傻傻地望著，點一杯咖啡坐在這裡遠遠欣賞著安農溪的景色，或者跟兩隻小貓熊對望好有趣

安農溪是我們宜蘭三星的生命之河，全年水量豐沛，不僅灌溉週邊的農田，也是全台三大泛舟地點之一，旁邊設置有自行車道與綠帶公園，更是當地最重要的觀光景點之一。三星鄉公所這次委託廠商利用回收塑膠製作了將近百隻大小貓熊，散落擺放在安農溪驛站附近，有的啃竹葉有的斜躺發懶，有的睜大眼睛望，各種可愛的姿勢和動作看得超療癒，絕對讓你大拍特拍好過癮

這隻好萌，有沒有被他融化了呢

雖然只是裝置藝術品但還是可愛爆表

▲認真啃竹葉的貓熊媽媽和貓熊寶寶

開心跟她合拍了一下

貓熊有的是一隻獨演，也有的是一群聚在一塊，或排成一排東張西望，或者圍著圈圈像在開同樂會，有的俏皮吐舌頭有的耍賴躺草地，原本靜靜的安農溪畔多了這些可愛貓熊頓時活潑熱鬧起來

唉唷怎麼那麼可愛，害我拍照拍不停，媽媽們很忙一邊顧小孩一邊忙拍照，就是沒時間好好拍自己的合照

圍圈圈的一群貓熊好像在舉辦活動

▼這一群貓熊就看中間主角表演個人秀

▼這一群不曉得在張望什麼 哈哈哈

朋友帶出門的小美眉特別開心，一直繞著貓熊逛，一會兒摸他們的耳朵一會兒拍拍圓滾滾的身子

另一個小男孩比較不愛貓熊，他只顧在大草地上吹泡泡和奔跑 😂兩個小朋友玩得不亦樂乎根本不想回家，後來累了就換媽媽們輪流吹泡泡給小孩追，當天完全不會熱讓我們待在溪畔玩樂了許久，離開前到驛站點了幾杯咖啡坐下來喝，相約下次還要再來這裡遛小孩，好停車又免費的放風景點 安農溪驛站 就分享給大家，來到三星鄉旅遊可以來走一走，不管是散步、騎自行車、放風或運動都很棒喔

三星_安農溪驛站｜景點資訊

■ 地址: 宜蘭縣三星鄉安農北路三段

■ 營業時間: 9:00-17:00

■ 全年無休，免門票

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