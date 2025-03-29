

從2021年在PTT文具版上被豆芽愛分享的文章燒到買了精臣 D11標籤機後，

一直有想寫開箱文，但又覺得應該等素材收集多些再寫，

拖著拖著…還多入手了一台顏值超高的B21標籤機，

這就一起來開箱吧！

這篇素材收集有夠久，又太零散有點不知如何依序介紹，

大家就挑有興趣的主題看看吧~

D11標籤機

D11標籤家中實用、使用兩年後對比

D11條條貓標籤紙

B21標籤機

B21標籤家中實用

D11 & B21標籤紙槽及充電孔

精臣標籤機手機APP

標籤機列印影片









與精臣 D11標籤機一起買的還有四款標籤，

且標籤外盒上就直接是該款標籤貼紙，挺直觀的，



盒內就是D11主機本體、使用說明書、保修卡及充電線，



隨身標籤機側邊還有手拿帶，可以一手掌握，UP



買D11後沒多久就搬家，一次印一堆標籤，把家裡貼好貼滿，













這是經過了兩年多、幾乎每天被撫摸的客廳電源標籤；UP



可愛的條條貓標籤紙，只能給貓貓使用，









這個貓貓用品跟阿MO、海獅、跟舍妹借來印的小米便攜列印相片也是貼了兩年有了，

2023年5月收編飯糰貓貓後，只補了標籤，一直沒補照片；UP

本來覺得D11就很夠用了，

在2022年上了手作文創課程後，

一度以為自己會走入市集擺攤行列，需要一些寬版規格的標籤，

再加上雙11的洗腦廣告推播下，入手了超美的B21標籤機，





這正紅色搭著金色配件真的是百看不厭、越看越美，

有一種一打開看到B21標籤機就心情大好的愉悅感，

這錢花得值得呀





B21標籤機側邊壓桿下壓就能放入標籤紙，







明明記得有拍箱子的正面照，結果只挖到這張 XD







B21實際列印用上的不多，

可能之後慢慢再陸續把先前居家整聊後的櫃位們補上吧…吧！(掩面)UP

D1、B21這兩款標籤機的標籤紙無法混用，

因為放標籤紙槽並沒有固定裝置，



像B21打開就是這樣一個空格，



標籤紙就這麼鬆鬆地整卷放進來即可，

B21標籤機蓋上走紙後會很精準地定位標籤紙，









而D11標籤機蓋上後不會走紙，所以要靠自己放好定位，

把標籤紙捲(這是已使用過的)卡位到切割位置上，

才不會落差太大；

另外就是…新開封的標籤紙頭幾張容易失敗，



是因為這個固定用的標籤貼紙，撕起來才能使用，

但它極容易殘膠，一但有殘膠就熱感應不到啦，



看看這「寵」字，以及旁邊另一卷新開的殘膠狀態；





D11的充電孔位於機子的正下方，是MicroUSB，原廠有附充電線，

B21的充電孔在機子側邊、還有防塵蓋，是Type-C孔；UP



應用程式部分，之前用的是「精臣雲打印」，



買了B21後改用 臣小印 Android版 iOS版，

所以下方展示的是臣小印的畫面唷，



臣小印多了社群分享的功能，可以有很多參考跟激盪靈感，





只打開APP的話，畫面左上角就是個 機器打叉 ，

還有畫面最上方中間 無法辨識到標籤紙 ，





只要標籤機打開，配對完成就會自動識別標籤紙，

中間的編輯區也會自動調整成相應的比例，





字體部分除了簡中、繁中、英文，還有日文、韓文、俄文及其他，



日文的部分字體們，



韓文的部分字體們，



俄文的部分字體們，



看不懂的部分字體們，





部分小貼圖們，



最近發現還更新到可以使用照片了！



APP內也可以裁切跟調整照片，



目前有三種不同的濾鏡可以使用，



就每種都試試，找個自己最喜歡的吧，UP



這邊第一張列印不完整就是上面提到的殘膠問題。UP

文章標籤