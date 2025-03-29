為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > [文具] 精臣標籤機：D11、B21

[文具] 精臣標籤機：D11、B21

2025-03-29 03:46:00 文字：機車仁妻
share
機車仁妻

機車仁妻

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
從2021年在PTT文具版上被豆芽愛分享的文章燒到買了精臣 D11標籤機後，
一直有想寫開箱文，但又覺得應該等素材收集多些再寫，
拖著拖著…還多入手了一台顏值超高的B21標籤機
這就一起來開箱吧！

這篇素材收集有夠久，又太零散有點不知如何依序介紹，
大家就挑有興趣的主題看看吧~
D11標籤機
D11標籤家中實用、使用兩年後對比
D11條條貓標籤紙
B21標籤機
B21標籤家中實用
D11 & B21標籤紙槽及充電孔
精臣標籤機手機APP
標籤機列印影片

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
精臣 D11標籤機一起買的還有四款標籤
且標籤外盒上就直接是該款標籤貼紙，挺直觀的，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
盒內就是D11主機本體、使用說明書保修卡充電線

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
隨身標籤機側邊還有手拿帶，可以一手掌握，UP

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
買D11後沒多久就搬家，一次印一堆標籤，把家裡貼好貼滿，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
這是經過了兩年多、幾乎每天被撫摸的客廳電源標籤；UP

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
可愛的條條貓標籤紙，只能給貓貓使用，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
這個貓貓用品跟阿MO、海獅、跟舍妹借來印的小米便攜列印相片也是貼了兩年有了，
2023年5月收編飯糰貓貓後，只補了標籤，一直沒補照片；UP

本來覺得D11就很夠用了，
在2022年上了手作文創課程後，
一度以為自己會走入市集擺攤行列，需要一些寬版規格的標籤，
再加上雙11的洗腦廣告推播下，入手了超美的B21標籤機
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
這正紅色搭著金色配件真的是百看不厭、越看越美，
有一種一打開看到B21標籤機就心情大好的愉悅感，
這錢花得值得呀[文具] 精臣標籤機：D11、B21

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
B21標籤機側邊壓桿下壓就能放入標籤紙，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
明明記得有拍箱子的正面照，結果只挖到這張 XD
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
B21實際列印用上的不多，
可能之後慢慢再陸續把先前居家整聊後的櫃位們補上吧…吧！(掩面)UP

D1、B21這兩款標籤機的標籤紙無法混用，
因為放標籤紙槽並沒有固定裝置，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
像B21打開就是這樣一個空格，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
標籤紙就這麼鬆鬆地整卷放進來即可，
B21標籤機蓋上走紙後會很精準地定位標籤紙，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
而D11標籤機蓋上後不會走紙，所以要靠自己放好定位，
把標籤紙捲(這是已使用過的)卡位到切割位置上，
才不會落差太大；

另外就是…新開封的標籤紙頭幾張容易失敗，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
是因為這個固定用的標籤貼紙，撕起來才能使用，
但它極容易殘膠，一但有殘膠就熱感應不到啦，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
看看這「寵」字，以及旁邊另一卷新開的殘膠狀態；

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
D11的充電孔位於機子的正下方，是MicroUSB，原廠有附充電線，
B21的充電孔在機子側邊、還有防塵蓋，是Type-C孔；UP

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
應用程式部分，之前用的是「精臣雲打印」，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21

買了B21後改用 臣小印 Android版 iOS版
所以下方展示的是臣小印的畫面唷，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
臣小印多了社群分享的功能，可以有很多參考跟激盪靈感，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
只打開APP的話，畫面左上角就是個機器打叉
還有畫面最上方中間無法辨識到標籤紙

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
只要標籤機打開，配對完成就會自動識別標籤紙，
中間的編輯區也會自動調整成相應的比例，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
字體部分除了簡中、繁中、英文，還有日文、韓文、俄文及其他，
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
日文的部分字體們，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
韓文的部分字體們，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
俄文的部分字體們，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
看不懂的部分字體們，[文具] 精臣標籤機：D11、B21

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
[文具] 精臣標籤機：D11、B21
部分小貼圖們，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
最近發現還更新到可以使用照片了！

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
APP內也可以裁切跟調整照片，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
目前有三種不同的濾鏡可以使用，

[文具] 精臣標籤機：D11、B21
就每種都試試，找個自己最喜歡的吧，UP


這邊第一張列印不完整就是上面提到的殘膠問題。UP

文章標籤
隨身標籤機 標籤機推薦 標籤機推薦ptt 標籤機ptt 標籤機用途 精臣標籤機 有質感標籤機 商品標籤 少量標籤列印 D11標籤機 B21標籤機 B21 D11 高鹽質標籤機 好看的標籤機 精臣打價寶 打價寶 條條貓標籤紙 貓掌標籤紙 B21S標籤機
創作者介紹
創作者 機車仁妻 的頭像
機車仁妻

機車仁妻的放閃日常

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up