也許就是這麼巧合,因為來龍門街這裡用餐,順便就解鎖這座龍門吊橋.

龍門吊橋

龍門吊橋位於龍門露營區後方，橫跨於雙溪上，紅色橋身的設計，在一片綠樹與海濱間顯十分顯目，長達200公尺的橋身，串聯福隆里與龍門里兩地，在站橋面上，可欣賞雙溪的河岸與福隆金色沙灘，不時還能見到五彩繽紛的獨木舟與SUP在河面上航行。

龍門吊橋也是龍門鹽寮自行車道必經的景點，沿途可見多種濱海植物，享受海風輕拂的濱海氛圍，眺望鼻頭角及荖蘭山風光，一路騎乘至鹽寮海濱公園。

以上資料摘錄自新北市觀光旅遊網

如果各位人客是來福隆騎自行車,走龍門鹽寮自行車道這條線,就一定會經過龍門吊橋.

如果各位人客只是單純想來看看龍門吊橋,可以直接從台2線轉進來龍門里.

在龍門吊橋下有個洗衣場,旁邊有設置停車格,可以把車輛停放在這裡.

只是位置不多,很容易客滿.

龍門街的路不是很寬,所以也請各位人客不要亂停車.

從龍門街這一端,可以看到對面的福隆海水浴場,還有河濱公園和獨木舟基地.

雙溪算是北台灣很早就在推行獨木舟的地方,早期因為海域並沒有完全開放,想玩獨木舟的人客,在北台灣好像就只有這裡可以玩.

今天的天氣變化很快,出海口的方向是多雲,但是往貢寮的方向卻是大晴天.

在龍門吊橋下方的洗衣場有個出入口,可以直接走上來到龍門吊橋,但是路非常的陡.

這個出入口其實並不明顯,不管是在吊橋下面還是吊橋上面,真的很不容易察覺.

所以很少有人客會從龍門街走上來,也很少有自行車會從這裡下去到龍門街.

下面這張照片是在自行車道上拍的,往前直行到龍門吊橋,右邊有一條叉路可以下去到龍門街.

龍門吊橋的橋面不寬,遊客須知上有註明禁行汽機車及自行車必須要牽引,就請各位人客注意一下.

大概查了一下資料,龍門吊橋是在82年興建完成.

從2013年後陸續有在修繕,所以整座吊橋維護的蠻不錯的.

往貢寮的方向.

往福隆海水浴場的方向.

吊橋的另一端,就可以連接到龍門露營區.

不過自行車道路線的規劃,應該是沒有直接進入露營區,而是從露營區旁再回到台2線.

這條自行車道也蠻有意思的,竟然會有樓梯.

或許當初的考慮是擔心緩坡會有危險,但是樓梯更危險和麻煩.

往下走還算免強可以,往上走的話真的有點不方便.

再加上現在有單座和雙載的電動自行車,看著那些牽著電動自行車上下樓梯的人客,真的是辛苦了.

這個高點視野寬闊,風景很美,很多人客都會選擇停在這裡休息.

真的要過客橋的人客,確實因為這個樓梯而減少很多.

我不太清楚龍門社區有沒有歡迎外來的人客,但是我覺得可以進來走走.

可以像周圍的福隆,卯澳,馬岡,慢慢地帶動整個社區的觀光產業.

龍門社區

https://fish-taiwan.org/places/11216/

整體來說,龍門吊橋是一個不錯的景點.

如果不喜歡太熱鬧的福隆,龍門吊橋和龍門社區相對就寧靜許多.

這裡不算秘境,但是卻很寧靜,很適合來散散步.

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