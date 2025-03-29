近年盛行許多預約制甜點工作室中谷藺算是很低調但默默人氣超高

費了一番功夫經歷秒速搶訂過程幾次後才終於讓我獲得入場機會

工作室平常不對外開放要等預約成功才能獲得地址

隱藏在府中站附近林家花園旁的老公寓頂樓從門外完全看不出別有洞天

室內的空間布置精緻夢幻

特別是米色透光的紗質窗簾自帶復古氛圍

座位不多讓每一個客人都能擁有舒適自在的空間享受美食

每樣家具擺設都很有生活品味

空間雖大但可以看出主理人非常細心維護乾淨舒適

最大的木桌可以提供6人左右用餐

依照主理人安排有可能會需要跟其他人併桌

桌上有著鮮花裝飾更顯繽紛

在花卉背景下享用甜點視覺效果更漂亮可口

整個空間沒有樑柱阻擋體感更寬闊自在

沿著牆面擺放各種收藏的老件木製家具與各種書籍雜誌

牆上還有我很喜歡的插畫家繪製的各間咖啡廳插圖

偌大的空間一半作為用餐區域另一半則是廚房

古典的深棕色木頭家具與復古燈飾讓老公寓多了幾分歐風復古喫茶的情懷

主理人一個人打理從點餐到製作上餐非常厲害

超大空間與各種食材材料真的是喜歡料理烘焙的人夢想廚房

即使不喝飲料也可以自取白開水飲用

櫥櫃裡也可以看到許多造型精美的餐具杯碗

點心盤依照季節每一期都是主理人的不同設計

如果想搭配飲品的話也有提供幾款咖啡跟氣泡飲

不像很多咖啡廳都需要至少消費一杯飲料這點很佛心

Seasonal Dessert Set 450元

谷藺的點心盤上桌是用一個圓盤承裝各種點心

每一款的口味搭配都是經過主理人長時間多次試驗後的美味食譜

就連名稱都很別出心裁

黑糖芋頭奶茶奶茶微糖去冰

取材自手搖的戚風蛋糕夾餡結合奶茶跟黑糖口味鮮奶油

奶茶香氣有點細水長流淺淺但深遠

甜度真的很低符合微糖去冰的定義

吃起來很輕盈沒有負擔令人滿足

中間層芋泥保留了小顆粒不走綿滑路線

芋泥的味道厚實不膩口很乾淨俐落

隱藏的紅豆粒更添上香氣與口感的層次

蛋糕整體沒有添加太多額外調味料可以好好專注在天然食材的美味

莓那麼浪漫杯杯

另一款高腳杯的甜點看起來非常優雅

莓果淋醬是單獨盛裝讓人在吃的時候才淋上

雖然聲稱沒那麼浪漫但對我來說夢幻度已經滿點

淋醬倒完剛好滿杯只能敬佩主理人精準無比的份量拿捏

從底層的奶酪到淋醬乃至新鮮的紅白火龍果有著細膩層次

火龍果跟莓果的酸甜搭配契合度很令人驚豔

淋醬是玫瑰覆盆子口味酸度很不賴非常爽口

我個人其實一般不喜歡玫瑰香出現在食物裡

但在谷藺我第一次覺得玫瑰香沒什麼人工感有為食物加分

吃到奶酪底層最令人驚喜的是也在底部隱藏了一點淋醬

奶香濃郁非常Q彈柔軟

又因為果醬減輕奶類的厚重吃完很清爽

熱拿鐵 120元

雖然奶泡不是專業咖啡廳程度但還算不錯

選用的是世界冠軍的超知名咖啡Simple kaffa的豆子很重本的感覺

有點像中深焙的焙度帶點炭焙香跟微苦

剛好跟很濃厚馥郁的牛奶平衡成一杯順口的拿鐵

谷藺的甜點不論外觀或是口味的精緻度跟創意都很令人驚艷

主理人對烘焙的熱愛與細節堅持簡直比許多職業甜點師還厲害

令曾經算半個烘焙人的我反思自我的懶散

只是預約極度難搶跟板橋離我好遠的問題令人增加再訪的難度

若有機會的話很想吃最秒殺的草莓跟抹茶主題

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/24

花費: TWD570(點心盤+拿鐵各1)

谷藺 x Sweet Bites Lab

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不定期營業依每期開放時間而定

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes(90分鐘)

低消限制: 每人一份套餐

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒220 新北市板橋區文昌街24巷5號



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