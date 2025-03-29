台中厭世夯肉｜西區美食推薦秘制直火炭烤肉肉.丹麥土司.夯肉健康餐盒.輕食.沙拉.喝茶茶，近台中科博館早午餐推薦

台中西區美食推薦厭世夯肉健康餐盒，位在台中市西區博物館旁的周邊美食是台中隱藏版超人氣美食，厭世夯肉也是近期台中朋友超推薦的健康輕食餐盒，部落客平時縱食過度，在家時也會吃個健康餐盒，讓自己健健康康的（笑）。台中西區厭世夯肉健康餐盒主打輕食、沙拉、烤肉、炸物、丹麥土司、低GI溫野菜夯肉餐盒，現烤的夯肉飯很好吃呦！我們這次也點兩份套餐，秘制烤十勝豬排飯飯、洋蔥圈、柳橙綠茶、厭世烤丹麥芋泥豬豬胖、停不下來麻麻的雞腿排飯飯、北海道咖哩可樂餅、英格蘭紅茶(中)、咖啡。每一款都好吃～如果你有在重訓或者偏輕食主義，想把飯換成法式滑蛋或者低GI都可以耶！想要吃重口味，份量多的朋友，絕對要來試一下加倍量的肉肉夯肉飯呀！

厭世夯肉健康餐盒 在哪？

台中美食雲集，厭世夯肉健康餐盒，在網路評價一千多則，有4.5顆星星，是台中很熱門的美食餐廳，住址在台中市北區館前路17號，鄰近台中科博館周邊美食、台中勤美綠園道美食商圈，想要騎車或者開車鄰近都有付費停車場可供停車。

台中厭世夯肉健康餐盒的外觀真的好可愛，鵝黃色的夯肉招牌中有著可愛的夯胖，太討喜了，透光的大片玻璃很清爽，入內後就可以找座位坐之後，在進行QR code點餐，櫃檯結帳。

台中厭世夯肉健康餐盒內部用餐環境

一進入到台中厭世夯肉健康餐盒，就先被這眼前的夯胖給深深吸引住，怎麼這麼可愛啦！環繞在厭世的文字中，還有沈浸在夯胖的可愛童趣，滿滿的熱鬧氛圍讓人喜歡不已！

可愛黑板上香酥烤丹麥文字是店裡超夯的餐點呦！想要好好吃美食，到厭世夯肉就對了呀！

療癒的夯胖插畫也太療癒，不僅如此唷！牆上也有很多的厭世標題文字，完全融入生活的標語，讓人邊看邊笑。

厭世夯肉直接以手機點餐完主，點完結帳後大概十分鐘左右，熱食、飲品會陸續上齊。

厭世夯肉餐點介紹

厭世夯肉的餐盒很可愛，童趣感十足再加上盒子硬，回家微波加熱不是問題呦！

內用時就不會附上盒蓋，滿滿霸氣的餐盒，光看就好美味。我們點秘制烤十勝豬排飯飯、洋蔥圈、柳橙綠茶、厭世烤丹麥芋泥豬豬胖、停不下來麻麻的雞腿排飯飯、北海道咖哩可樂餅、英格蘭紅茶(中)、咖啡。

秘制烤十勝豬排飯飯

滿滿的餐盒是獨家秘制烤十勝豬排飯飯，好吃到額樂不已！如果你也喜歡肉肉，不妨直接加碼肉汁滿盈的肉片，包你會跟我一樣，一試成主顧。點這份餐點我們有合購洋蔥圈、柳橙綠茶，這樣加購比較划算。

餐盒中有富士山白飯糰，噴香米飯讓人很銷魂，我自己也很喜歡，平時吃五穀慣了，突然吃起米飯，欲罷不能地扒飯，也太美味了吧！盒中都會有清燙花椰菜、玉米筍、炸地瓜、法式嫩炒滑蛋、毛豆玉米粒，也會有些許的特製調醬來作調味，很棒。

秘制烤十勝豬排走的是嫩度優質爆表的路線耶！每一口都有肉汁，冷掉依舊美味至極～餐盒也有調味鮮煮的滑嫩炒蛋好好吃，青花菜、玉米筍、青豆、烤地瓜、滑嫩炒蛋滿滿的，調味清爽又可口，想入門完全水煮的朋友，推薦可以到厭世夯肉買餐盒呦！

停不下來麻麻的雞腿排飯飯

完全讓人停不下來的麻麻雞腿排飯飯，有點微微麻麻辣辣的口感，倘若喜愛吃重口味又想增肌，還挺推薦這款的呢！停不下來麻麻的雞腿排飯飯再搭北海道咖哩可樂餅、英格蘭紅茶(中)成套餐，額外點咖啡也不錯。

厭世夯肉每份餐點都給的很多，即使你點選低GI溫蔬菜，也會補滿很多野菜，讓你完全瘋狂愛上耶！

Kiwi就是個肉控族，無論是十勝炭火嫩豬排或是麻麻椒麻雞排都很入味，淺嚐一口這味道極好，調味得宜，不會乾澀還帶點肉汁，吃到好喜歡不推不行呀！

像我自己幾乎幾天吃一次青花菜，新鮮也能看得見，加點特製醬料瞬間提升不少。

餐盒裡的菜菜補滿讓你營養加分

我也很喜歡法式嫩炒滑蛋，滑溜又好吃，份量上也很足夠，品嚐完一份餐盒，果真是超級飽的啦！

厭世烤丹麥芋泥豬豬胖

厭世烤丹麥芋泥豬豬胖也是厲害的角色，這重量級芋泥份量真的好誇張，完全拿不穩，稍個不留意就會從手上滑下去～

霸氣芋泥再加上鮮嫩豬排，裡頭又偷偷包覆著滑蛋，真的會滑唷！記得要拿好呀～直接入口～整個層次感完全從鼻腔裡噴發，這也太誇張，好好吃！讓喜愛芋泥又愛肉肉的朋友絕對要來嚐鮮一番！

洋蔥圈與北海道咖哩可樂餅

洋蔥圈與北海道咖哩可樂餅外酥內軟～沒有油耗味，好好吃又好脆。

柳橙綠茶 、英格蘭紅茶(中)、熱咖啡

柳橙綠茶、英格蘭紅茶(中)、咖啡三款飲品都好喝～菜單上也不定期有優惠活動，厭世夯肉的品項很豐富，重點是店裡還用環保吸管很硬，就連杯子也都使用硬度好一些的，不至於在隔天喝，杯子就軟掉呦！

英格蘭紅茶的茶香四溢，很順口，咖啡也依樣走炭焙口感但同樣很順口不澀，看來選擇店長推薦的喝茶茶真的很不錯呢！

如果喜愛多種口味的咖啡也可以點呦！榛果、太妃、焦糖的咖啡，或者黑咖啡都很不錯，選擇太多元會讓人難以下手！

台中輕食餐盒推薦厭世夯肉健康餐盒，隱藏在台中博物館西區裡的超人氣美食，讓人喜歡至極，不僅有我最愛的肉肉加量，夯肉健康餐盒、溫野菜、烤肉、炸物、還有喝茶茶都很推薦，我們點兩份餐點像是秘制烤十勝豬排飯飯、厭世烤丹麥芋泥豬豬胖、停不下來麻麻的雞腿排飯飯都很讚耶！款款都能吃很飽，份量也很足，完全不用擔心重口味，想要換富士山飯糰也可以～想怎麼吃如何選擇，來厭世夯肉就對了啦！餐餐外食就是要好好吃起來～

餐廳資訊：

厭世夯肉Google Map資訊

地址：台中市北區館前路17號

電話：0958208432

營業時間：09:00-19:00