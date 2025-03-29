「安平胡桃包棟民宿」位於台南安平區世平五街，從台南火車站開車約 20 分鐘即可抵達

入住時間為下午 4 點，退房時間則是隔天上午 11 點，民宿還提供行李寄放服務，十分方便～

我們當天提早抵達，先帶小孩到附近的世平公園玩耍消磨時間，再晃到 NINAO 蜷尾家吃冰淇淋消暑

「安平胡桃包棟民宿」門前擺放一台能真的使用的烤肉車，有烤肉需求的人可以請民宿業者代訂烤肉食材～

一樓接待區空間相當寬敞，提供許多座位，還有小小洗手台～

提供美食、旅遊相關書籍與地圖，方便旅客規劃行程，探索在地玩樂景點！

辦理入住登記，管家會提供感應鑰匙，並親切地為房客介紹環境與設施

完成「安平胡桃包棟民宿」指定活動，可免費獲得可愛劍獅御守～～

如果不巧遇上下雨天，民宿提供雨傘可供借用～

提供對應房號的室內拖鞋，讓住宿更舒適便利～

「安平胡桃包棟民宿」設有電梯，大大提升住宿體驗，對於攜帶大件行李的旅客

或是同行有長輩與小孩的家庭，省去搬運的麻煩，讓旅程更加輕鬆愉快～

「安平胡桃包棟民宿」共有三間雙人房型，格局大同小異，皆配有乾溼分離的淋浴間

其中一間雙人房為寵物友善房，非常適合想帶寵物旅行的旅客～

我們當天住宿有浴缸的四人房型，裝潢簡約有質感，大面窗戶採光極佳，讓人喜歡！

床頭櫃上方提供插座充電很方便，電燈開關也在上方，不用特地下床才能關燈

床軟硬適中，躺起來不會塌陷，枕頭的高度也很剛好，讓人擁有良好的睡眠品質！

戶外小陽台有一個超大月亮，慵懶的躺在上面發呆很不錯！管家說因為是太陽能設計，所以到了晚上會發光哦～

陽台外的景色相當迷人，藍天白雲與綠意盎然的樹木交織在一起，讓人心情瞬間放鬆

提供各四組大浴巾和小毛巾

提供非按壓式的吹風機，不用按的手很痠～

門後面有掛鉤可以吊掛衣物

房間窗戶看出去打造日式小造景，到了夜晚會亮燈～

浴室明亮又乾淨，防滑設施非常到位，讓人不用擔心地板濕滑而摔倒，使用起來很安心

泡澡的時候，所有長途跋涉帶來的疲勞都消失了，泡在浴缸裡真的是一種療癒的享受，感覺整個人都輕鬆了！

木質調的住宿風格與木質調的盥洗沐浴組完美搭配，使用後皮膚感覺保濕不乾澀，香氣也非常怡人～

房間和浴室之間有一道隱藏拉門，巧妙的分隔了空間，不提供一次性盥洗用品，記得自行攜帶牙膏和牙刷唷～

「安平胡桃包棟民宿」有提供嬰兒澡盆還有戲水玩具，讓洗澡變成一件很有趣的事情～

「安平胡桃包棟民宿」公共區 提供紙杯、茶包和 飲水機，有殘水記得倒在上方倒水區

放置垃圾桶和資源回收筒，記得隨手做好分類～

交誼廳有很大的電視，可以觀看Netflix唷！

在雙人實木桌椅用餐，氛圍感相當好～

專為包棟旅客準備了麻將桌、腳部按摩機和各式桌遊，讓大家在住宿期間充滿樂趣

提供冷飲、餅乾、在地名產和泡麵，讓你在住宿期間隨時品嚐到在地特色，感受旅途中的小確幸

簡易廚房提供微波爐和IH爐，櫥櫃中擁有各種廚具，完美解決有自煮需求的旅客

膠囊咖啡機讓人早晨輕鬆享用一杯香濃的咖啡，駕駛也不需要特地跑去便利商店買咖啡，方便又省時！

「安平胡桃包棟民宿」的公園景觀泡腳湯池無疑是最棒的亮點！

經過一整天的旅行，走累了、逛累了，能在這裡泡腳放鬆，真的是極致的舒適享受

窗外如畫的美麗景色，讓人沉浸在這片寧靜與放鬆的氛圍中，根本捨不得離開～

建議先放冷水再慢慢加熱水，以免燙傷哦！

單純泡腳可能有點單調，老闆貼心準備了不同口味的泡腳粉，有玫瑰、茉莉和牛奶。我自己最喜歡牛奶的香氣，超療癒！

把泡腳池當成戲水池的孩子，水花四濺，笑聲不斷，玩得不亦樂乎～

退房時只要將感應鑰匙丟到迷你木屋的洞洞裡即可

這棵大樹非常具有標誌性，與「安平胡桃包棟民宿」的Logo相呼應，非常適合在這裡拍照留念

推薦來台南「安平胡桃包棟民宿」，是與親朋好友一同放鬆、共享美好時光的理想選擇～

安平胡桃民宿

電話：0955 497 335

地址：708台南市安平區世平五街67號

官網：https://www.walnut-bnb.com/

IG：https://www.instagram.com/walnut_bnb/

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