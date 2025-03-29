經典懷舊火烤2吃來囉！只要$449，爽嗑60種食材，爆炒石頭火鍋再加碼招牌蛋酥，快手刀訂位！！！

想要吃火鍋又想要吃烤肉該怎麼辦？？近期在台中西屯新開了一家 美滿火烤店 ，讓懷舊的火烤2吃經典重現囉！這時候5.6年級生就會想到過往的可利亞？那一邊烤肉一邊吃著火鍋內的美食，回憶裡的熱情食光，在美滿火烤店完全的復刻囉！！

美滿火烤店火鍋+燒烤＝吃到飽，平日午間只要４４９就能吃很飽，且推出敬老優惠打８８折喔！！

這邊目前只收現金，且長輩 65歲以上，並出示證件全時段”優惠88折”，快帶你家長輩一起來回憶懷舊的火烤兩吃吧！！

美滿火烤店 價格：

平日中午449元、晚上及假日 499元

銀髮族 65歲以上 出示證件全時段”優惠88折”

兒童90~110 99元、兒童111~140 199元

用餐時間90分鐘、以上需加收10%清潔費。

室內裝潢走的是溫馨懷舊的路線，也讓人回想起過往在吃可利亞火烤兩吃的情境。重點這邊桌和桌之間的規劃也相當好不擁擠，桌子上的飛碟烤盤重現江湖、孰悉的烤肉香啊！對了！桌邊抽屜內有紙巾，且美滿火烤店也接受一個人來享受午晚餐的火烤兩吃唷！

美滿火烤店的自助吧內有的食材如下，但偶爾會有１．２樣依照季節或當下食材做調整唷！

這邊都是以自助拿取的方式，醬料區下有白飯碗，以及烤紙，如果覺得烤盤上的烤紙髒了，就自行來拿取更換，快狠準！！

豬油拌飯，有貼上教學、一勺豬油、兩圈醬油是最佳的黃金比例！

要不是因為要吃肉肉，我還真想再來一碗！

醬料區有香油、水果醋、白醋、蒜末、辣椒、蔥花、燒肉醬、醬油以及沙茶醬，就看個人的口味來調醬囉！一旁還有高湯壺，需要補充高湯就自取囉！！

自助吧有時蔬、火鍋料、菇類、王子麵以及粉絲，想吃啥自己夾取，但以不浪費為原則唷！然後一點也不用擔心自助吧食材沒了，因為服務人員會立馬再補上，相當貼心，不怕你吃就怕你吃不下！！

在青菜部分除了基本的高麗菜、還有我愛的青江菜、大陸妹，大陸妹也可以當生菜包肉吃很爽口！火鍋不可或缺的南瓜、大黃瓜、絲瓜以及菇類。

火鍋的好朋友有玉米、芋頭、洋蔥、貢丸、百頁豆腐、蛋餃、魚餃、燕餃、麻糬燒(花生、芝麻)、蟹味棒等，小凉很推美滿家的芋頭，應該是有嚴選過，不只是切的大塊切在火鍋內滾煮後，真的很綿密很好吃。玉米也很甜，洋蔥放入火鍋煮、也讓湯頭更美味，火鍋料就看個人喜歡，我偏愛蛋餃、麻糬燒。

主食的部分除了白飯、豬油拌飯以外，還有提供細粉絲、王子麵。

另有提供多樣小菜， 韓式泡菜、醬味海帶芽、麻辣黃豆芽、酸甜白蘿蔔、辣味小黃瓜 以及 台式脆泡菜 ，就依照自己喜歡的來夾取，不用一次拿多、畢竟是吃到飽，喜歡吃完再來拿即可。一旁還有豆皮以及雞蛋。

再來我們看看現場有提供什麼燒烤好料，烤肉就是少不了 豆干、米血、黑輪片 ，但米血放入火鍋內野好好吃XD 但不得不說美滿家的豆干再烤過後，真的粉好吃，記得要多翻面、讓外層香酥內嫩口喔！

花枝丸、特選豬五花、特選豬梅花 ，圖下這三種都可以放入火鍋內，但花枝丸可以變化一下、用烤的也好吃唷！

特選牛五花、特選牛板腱，醬燒牛五花 。

牛五花跟牛板腱又是一肥一瘦依照個人喜歡，放入火鍋內煮風味都不錯。醬燒牛五花則是放入烤盤中，搭上生菜或是白飯一起吃真的有夠涮嘴的啦！

沙茶牛板腱、醬燒豬梅花、味噌豬小排 。

喜歡吃重口味的朋友，小凉非常推薦你拿一些沙茶牛板腱來烤，過程中也可以像似拌炒方式，然後跟白飯拌再一起，我跟你說這簡直就是白飯殺手！！味噌豬小排就很適合吃清爽的朋友，味道不會過重，烤過後單吃我覺得很可以！！

蒜味豬肋條、柚子胡椒豬五花、台式鹹豬肉 。

這一區我們姊妹們最愛的就是鹹豬肉，它醃漬有入味但不死鹹，所以烤過後加上生菜我就很愛！柚子胡椒豬五花的味道，小凉個人覺得比較偏淡，但也有可能我都吃重口味為先，所以就看各人口味囉！！

三杯雞腿肉、椒鹽雞軟骨、椒鹽二節翅 。

我覺得很酷的是有三杯雞腿肉，一整個就是覺得店家想要讓我白飯吃到飽，因為每樣都好下飯，尤其我超愛三杯系列的餐點！！椒鹽雞軟骨是一道香脆又帶有鹹香風味的料理，吃起來外層帶點酥，且脆脆的口感相當涮嘴。二節翅已經有調味，所以可以直接烤，且因為兩節很好烤、建議先將雞皮往下烤至酥再翻面，就能吃到酥香肉嫩多汁的雞翅囉！

飲料機除了氣泡飲料。還有大苑子的芒果冰沙、但我比較偏愛右邊的優格冰沙。比較酷的是這裡有黑面蔡楊桃汁、義豐古早味冬瓜茶，喜歡喝無糖的也有烏龍茶唷！

懷舊的美食都然要搭配懷舊的甜點，這邊提供了不少口味的枝仔冰，除了鳳梨、芋頭、百香果、綠豆以外，還有我最愛的清冰棒！！

爆香過程有夠香！！服務人員先在燒熱的石鍋上淋上麻油，逼出香氣後、再放入蔥段、蒜末以及肉片下去炒香，中途會再加入特製醬汁，倒入清澈的高湯底，就等滾熟再放入自己喜歡的食材即可！！與此同時，四周圍繞一圈的烤盤上，就可以放入自己喜歡的肉品、豆干、米血等烤物，一鍋兩吃雙倍滿足，加上多重美味更是讓人肚皮幸福。

湯頭皆附招牌蛋酥，給的量可是一大盤！

建議分批放入，也讓加湯後的味道更足且不會過於油喔！

小凉真的超愛石頭火鍋的湯頭，喝起來不會太雜且有著濃醇充滿香氣的滋味。

我們四個人的戰鬥力真的很強，擺滿了一大桌，但我們可都有吃光光喔！！

隨鍋附贈招牌蛋酥，我們是分批放入來增添香氣，火鍋內就依照個人喜歡的配料來加入，青菜不能少，肉肉不能少，豆皮更是火鍋的好朋友。

瘦肉中帶有油脂的牛五花你們也喜歡嗎？牛五花帶著豐厚的油脂，所以肉質吃起來軟嫩滑順，不管是單吃或是包上蔥花都很好吃。

吃來吃去火鍋我還是最愛豬梅花，吃起來厚實又柔嫩呢

豬五花建議大家烤得有點焦香吃，讓那豬肉的油脂都散發出來，肉吃起來更是讚，還有將豆干放在豬肉旁一起烤，藉由豬五花的油脂點綴，那豆干吃起來更是美味。

誰說只能菜包肉，我還能菜包飯呢

不管是台式鹹豬肉或特選豬五花在烤過後，單吃風味就很棒，但小涼最愛的吃法就是以生菜去包肉再搭上特製小菜一起吃，不只是爽口且肉肉吃多也不覺得膩唷！

醬燒豬梅花直接放入烤盤內，我們有再加上不少蔥末，如果本身喜歡吃辣，可以在醬料區拿些辣椒再放入一起拌烤、風味更棒喔！

直接拿生菜來包入烤肉吃，不只是解膩也讓口感更為豐富。

美滿火烤店 就在中港澄清醫院斜對面，隔壁是梁社漢排骨店位置很好找，只是這邊比較不好停汽車，建議車子往上福康路找周邊停車格或停放在家樂福在走過來大約五分鐘。

美滿火烤店

電話：04-24637099

地址：台中市西屯區福康路43號

營業時間：12:00~15:00、17:30~21:30，假日11:30~15:00、17:30~21:30

臉書粉絲頁：美滿火烤店