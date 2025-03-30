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台北市中正區【台北美食】TakeOut Burger&Cafe，超人氣美式手工漢堡 | 貓咪陪吃、寵物友善餐廳 | 中正忠孝新生美食餐廳

台北美食 中正美食 食記 TakeOut Burger&Cafe more
2025-03-30 20:00:00 文字：踢賴旅遊
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踢賴旅遊

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台北市中正區【台北美食】TakeOut Burger&Cafe，超人氣美式手工漢堡 | 貓咪陪吃、寵物友善餐廳 | 中正忠孝新生美食餐廳

「TakeOut Burger&Cafe」是台北人氣超高的美式漢堡餐廳，以手工現做漢堡、多汁牛肉排、精緻配料而聞名，讓每一口都充滿濃郁風味。不論是經典美式漢堡、香濃起司漢堡，還是創意特製口味，都能滿足不同顧客的味蕾，除了美味餐點，店內氛圍溫馨放鬆享受美食時光，店內還有可愛的店貓陪伴，吃漢堡食還會在顧客附近徘迴，在等待餐點的時候可以幫他們拍照，是貓奴必訪的寵物友善餐廳！

餐廳資訊

TakeOut Burger&Cafe

名稱 : TakeOut Burger&Cafe(忠孝新生店)
電話 : (02)2321-0020 (不接受訂位)
地址 : 台北市中正區新生南路一段56巷6號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:30
粉絲專頁 : TakeOut Burger&Cafe-忠孝新生店 
Instagram : Take Out忠孝新生(@takeoutburger2)

從捷運忠孝新生站5號出口出來右轉看到第一間餐廳就抵達了，以交通來說非常方便

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餐廳環境

一樓的主要空間是製作餐點的廚房，還有一排吧台區

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一樓的空間雖然比較擁擠，但可以看到漢堡製作的過程，時不時都能聞到餐點的香味

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每個漢堡都會先切開拿去煎過，讓麵包多一層酥脆感

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走道和樓梯有看到貓咪的窩和點心，不過當天貓咪都是待在二樓，沒有下來一樓探險

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二樓有一般座位和沙發區，主要都會以周圍的座位為主，中間的沙發有時候是貓咪活動的區域

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樓梯上來的轉角有醬料罐，提供的種類是經典的美食「番茄醬」和「黃芥末」，旁邊還有漢堡紙和愛貓守則需要大家遵守

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貓咪

這次去兩隻貓咪都是休息居多，睡覺的虎斑貓是「小三」，另一支黑白條紋的是「小吉」

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小吉基本上也都是躺在床上，除了起來喝水之外，不過醒來時都是一直看向窗外因為當天的天氣非常好

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菜單

餐點都是美式經典的口味，除了漢堡之外還有沙拉和炸物可以搭配

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單價雖然不算低但餐點的份量還滿多的

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餐點介紹

這次點了兩份餐點其中一份式套餐，分別是「新鮮莎莎醬漢堡」和「傑克丹尼爾雙層牛肉經典漢堡+A套餐(美式脆薯+橘子汽水)」

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第一份是「新鮮莎莎醬漢堡」，配料是屬於想吃漢堡但又怕太油膩的組合方式

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中間的莎莎醬和番茄的量非常多幾乎快流下來

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用刀子切一半中間還有大番茄片，整體吃起來十分清爽但還是吃的到牛肉漢堡香濃的肉香味

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第二份是「傑克丹尼爾雙層牛肉經典漢堡」，因為漢堡肉有兩層整體的厚度又增加不少

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上一次吃漢堡是去年到沖繩美國村時吃的，現在又吃到大又厚實的美式漢堡真的會有種期待感

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因為有兩層美式漢堡肉直接用漢堡紙包著吃比較方便

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大口咬下一開始感受到的是滿滿生菜的清甜脆感，咀嚼後牛肉的濃郁香味瞬間竄出來，過程中牛肉的肉汁不斷流出，沾在漢堡麵包上一起吃非常有味道

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結語

美式漢堡給人的感覺就是大又飽滿，特別是中間厚實的牛肉片，紮實濃郁又多汁讓人唇齒留香，這間「TakeOut Burger&Cafe」雖然座位數量不多但是餐點選擇十分豐富，加上還有店貓陪同用餐整體的氛圍非常好，不過可惜當天中午去貓咪都是在休息比較沒有機會互動到，但是看著貓咪慵懶的樣子也是滿舒壓的。因為沒有電話訂位的服務所以用餐時段建議要提早來排隊登記，避免等候時間太久，加上店面的位置又在捷運旁邊人潮量還滿大的。

TakeOut Burger&Cafe

名稱 : TakeOut Burger&Cafe(忠孝新生店)
電話 : (02)2321-0020 (不接受訂位)
地址 : 台北市中正區新生南路一段56巷6號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:00-22:30
粉絲專頁 : TakeOut Burger&Cafe-忠孝新生店 
Instagram : Take Out忠孝新生(@takeoutburger2)

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TakeOut Burger&Cafe-忠孝新生店

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place台北市中正區新生南路一段56巷6號
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美味度
4.23
服務品質
4.41
裝潢氣氛
4.45
CP值
4.18
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