「麵匡匡拉麵食堂」是這幾年爆紅的平價日式拉麵店，以濃郁不死鹹、彈牙拉麵和高CP值的餐點逐漸在拉麵圈佔有一席之地，也是吾蜂集團想要打破傳統框架所創立的拉麵店，除了常見的豚骨湯頭、雞白湯頭外，還有牛奶白醬、鹹蛋黃金沙等不同特色的美味湯頭，重新定義拉麵的風味，最重要的是搭配親民價格就能吃到用心熬煮的高品質湯頭，因此受到上班族、小資族或是學生族群的喜愛，想吃點不同口味的拉麵，建議來麵匡匡吃一次就能感受到不同的想法。

餐廳資訊

麵匡匡拉麵食堂



名稱 : 麵匡匡拉麵食堂(永和中正店)

電話 : (02)8943-2557

地址 : 新北市永和區中正路192-1號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-15:00、17:00-21:00

官方網站 : 麵匡匡拉麵食堂

粉絲專頁 : 麵匡匡拉麵食堂

從捷運環狀線景平站步行11分鐘或永安市場站步行14分鐘就可抵達，招牌是全藍色的設計

餐廳環境

餐廳的座位區以吧台區為主，是呈現L型的設計，一般座位是在最後面的兩組四人桌

吧台區可以直接看到食物烹調過程，而且整個廚房的環境維持十分整潔

餐具和檸檬水可以自由取用，吃完拉麵喝點淡淡清香的檸檬水可以減少一些油膩感

下面有熱水和湯頭可以使用，如果怕味道太濃或是湯不夠就可以添加一些

菜單

拉麵點的方式有點像許多火鍋一樣，先選擇湯頭再看搭配的肉量，最後再決定麵條粗細和軟硬度

如果食量比較大或是多人用餐可以考慮看看「套餐大優惠」和「雙人套餐」

飲品的部分點完餐後會告知可以先取用，依照上面的標示直接拿取即可

餐點介紹

這次點了兩碗拉麵和兩道小菜，拉麵是「都是雞 嫩胸雞白湯拉麵」、「白拋拋 牛奶白醬拉麵」

小菜原本要點「炙燒櫛瓜玉米筍」，結果到晚餐時段就會賣完，就改成點「溏心蛋」和「金翠腐乳泡菜」

「金翠腐乳泡菜」吃起來非常有味道，豆腐乳味道香濃尾韻會有泡菜的微酸微辣感很開胃

「溏心蛋」蛋心還有呈現微微的液態狀，吃起來滑順蛋香味濃郁

第一碗拉麵是「都是雞 嫩胸雞白湯拉麵」，肉量是選擇「標準」

怕吃叉燒負擔感太重的人可以點這碗，會把叉燒換成雞胸肉來搭配

麵條是選擇「粗麵」，軟硬度是固定的「Q彈」，吃起來滿帶勁的口感非常好

配菜的部分有加入「玉米筍」和「花椰菜」，有種台日結合的感覺，讓整碗拉麵吃起來清爽許多

雞白湯的色澤是呈現乳白色的，喝起來濃而不膩尾韻的香氣會不斷環繞在嘴中

第二碗拉麵是「白拋拋 牛奶白醬拉麵」，肉量選擇「豪華套餐」會額外加2片叉燒和4片雞叉燒，整體的份量看起來非常多

叉燒本身有先炙燒過會多一股香氣，吃起來肥瘦均勻肉香味十足

雞叉燒跟前面提到的是一樣的，不過吸飽湯汁後吃起來飽滿多汁

麵條是選擇「細麵(偏硬)」，我個人都是偏好偏硬的麵條口感吃起來會更紮實

實際的細度根粗麵不會差到太多，不會可以明顯感受到麵體偏硬的程度，不過到麵心是有煮熟的，吃起來彈牙且有咬勁大口吸麵非常過癮

溏心蛋浸泡過湯汁後會變得比較軟嫩一點，還會多一股淡淡的牛奶香

湯頭的顏色跟雞白湯滿相似，不過顏色稍微濃郁一點，喝起來順口尾韻的奶香味很舒服

結語

台灣的日式拉麵店非常多也都滿道地的，不過像「麵匡匡拉麵食堂」結合不同特色風味的拉麵店也慢慢出現，將湯頭的選擇加入台灣和異國元素，讓拉麵的選擇變得更多元。除了常見的叉燒外還加入雞叉燒讓顧客吃起來更沒負擔，兩種肉品一個軟嫩一個紮實直接點豪華套餐就像是在吃雙拼一樣，整體的價格相比一般拉麵店也實惠不少，還能體用店家用心熬煮出來的多款美味湯頭，不過座位有限要提早前往，有些小菜甚至晚餐時刻就已經賣完了。