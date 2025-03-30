狂一鍋酸菜魚-台北西門店

店家地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓 ( 捷運西門站6號出口，步行3-5分鐘 )

聯絡電話：02-23610202

營業時間：11:00-23:00

用餐人數：2大人

官方臉書： 狂一鍋酸菜魚

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作。

說到吃的，我跟母親大人可愛揪團到處跑了，每次我一看到什麼好吃的想吃的，

就會馬上問母親大人要不要一起去，這次也是，工作剛好告一個段落，可以帶母親大人出去逛逛，

想起很久沒去逛西門町了，加上那裡有肖想了好一陣子的 狂一鍋酸菜魚 ，馬上決定要帶母親大人衝啊~

「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼?

一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！

精品食尚美學用餐體驗 風潮正夯。

還沒從捷運西門站六號出口出來，就被滿滿的人潮給吸引，還有這傍晚的陽光與天色的變化，

搭配各大建築物的燈光，拍起來實在是太美了，讓人忍不住眼裡充滿小星星的駐足多拍幾張

我們來的這天是周五傍晚，在捷運西門站六號出口旁還遇到有洋芋片的活動，好趣味喔。

我們就這樣一路逛到 狂一鍋酸菜魚 ，剛好到晚餐時間可以開吃，精準的如意算盤，嘿嘿

如果不想逛街想直衝餐廳的朋友，走路也只要差不多3-5分鐘而已，很快就到了。

早些時候經過，人真的好多喔，不過因為我們訂的是六點半，所以再跑去隔壁逛了一下~

時間一到，馬上隨著電梯直直來到四樓，準備開吃~

看到這裡，奇怪，我上網做功課的時候，記得 狂一鍋酸菜魚 是Tiffany色的世界，怎麼看起來不一樣?

後來才發現，前面這裡是狂一鍋的台式火鍋，要往裡面走，走過這條長長的菱格紋走道才會到達~

對不起喔，因為當我已經決定要吃什麼的時候，我的眼裡就只會有他，

完全沒注意到人家一樓招牌明明就清清楚楚的擺在那，自己被自己笑死，哈哈哈哈。

經過的時候偷看了一下裡面，看到了看起來很好吃的自助吧，讓人想停下來流口水了啦，

決定下次再帶母親大人來這裡吃吃，這次還是先照原訂計畫的往酸菜魚前進~

因為候位人潮實在是太多了，還以為在排什麼演唱會，暗自慶幸自己有先訂位，不用在這裡等，

我特地在用完餐快九點的時候拍這裡，讓大家可以看見他美美的菱格紋走道

Tiffany色的精緻路線，讓人有種在婚禮喜餅店的感覺

裡面的用餐環境很明亮寬敞，讓人想多拍拍~

在外面人滿為患的情況下，很好奇我們旁邊這裡竟然有一排空桌?

廿分鐘後我明白了，原來這裡已經被訂位，時間一到瞬間就填滿了人潮。

不過也幸好有這個空窗，讓我可以拍到這美美的畫面

這裡有提供陳皮、洛神和玫瑰飲，可以免費熱熱喝，好貼心

1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味。

2025跨界翻玩向經典致敬品狂一鍋 美學一生。

一群自許挑戰各地經典味蕾記憶，翻玩融合日常美味生活的狂熱90後。

2021成立『狂一鍋』，橫空出世成功將百年台菜翻玩為台式鍋物第一名的日常好鍋。

2025『狂一鍋 最狂酸菜魚』向經典中的經典-川菜致敬。

主理人-”成都狂少”2019年冬，秒說服一群狂徒踏上2,000多個日夜近6年的熱血暴走之路。

不停的田調多國料區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋炮爐間、精品時尚界，

翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，讓世界美味，美學一生。

『我狂一鍋，我驕傲！』，堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，

孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角。

跨境多國、穿街過巷熱血暴走調研六年間，陽光回甘酸菜的時尚精品百搭令人目眩神迷，

源自於維持一致酸香、美學生活的極緻職人堅持，就是讚！

狂一鍋酸菜魚 使用的是雲林大埤的的酸菜，只靠陽光日曬，再用粗鹽醃製封桶發酵，沒有其它人工添加物，

所以可以品嘗到濃郁的酸香還會回甘，一點也不嗆，咬起來的口感也很脆嫩，非常討喜又開胃

裡面使用的肉肉是培根豬，油脂豐富，吃起來不會乾澀。

台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，

聽店長說肉多多及明水然樂紅到海外。

他們狂一鍋目標也是開到國外去。儼然是餐飲界的台灣之光！

和母親大人聊一下天，滿桌子的好料就擺滿了，真是令人流口水呀

這次除了酸菜魚機車包和蕃茄魚機車包，還點了被網友稱為附餐懶人包的四款經典必吃，

百年傳世蓮藕香、兒女情長鴨血辣、鍋巴、奈人擋住饅頭香，

以及人氣也很高的香氣撲鼻香酥雞和達人知味娃娃菜要來吃吃~

百年傳世蓮藕香的外面裹著一層很多細微泡泡的透明黏稠液體，是一道涼拌小菜，

口感清脆，帶著百香果和柳橙的果香，這冰冰涼涼的清爽感，非常適合在酸菜魚中間轉換一下口味，

超級加分的角色，母親大人也很喜歡，推推~

達人知味娃娃菜的娃娃菜尺寸比我平常買到的大，所以我就預設他吃起來應該是比較有存在感的口感吧，

殊不知一入口，竟然是幾近入口即化的甜美，好好吃喔，

冬粉也吸飽了他的精華，和湯一起入口，品嘗世界的美好

這個我個人激推的香氣撲鼻香酥雞，大家一定要點，他們家的炸雞超好吃，

肉質軟嫩又濕潤，外衣又香又酥，吃一口就會愛上，也太好吃了吧，讓人想外帶的好吃炸雞，

如果我家住附近我一定要經常來點這個炸雞

我本來很想脫口而出被酸菜魚耽誤的炸雞店，但想一下不對，他們的酸菜魚也很好吃啊，

於是趕快撤回，哈哈哈哈~

兒女情長鴨血辣，他是有辣的，吃起來很開胃。

口感也很好，可以看到他的內在美是帶點紅潤色彩，沒有什麼氣泡的質地。

非常下飯的一款小菜，好想配飯喔~

他們的酸菜魚，依照份量的大小有分為機車包，托特包和柏金包可以選擇，

因為我們只有兩個人，加上兩種口味都想吃，所以就選擇了份量最小的機車包。

看起來紅通通的是蕃茄底的邦香四溢番茄鮮，不敢吃辣的點這款不會辣的就對了。

這款的湯底以雞骨、豬骨和大量蔬菜熬製基底，再加入番茄醬、洋蔥、芹菜和大蔥熬煮而成，

上桌前再放檸檬片增香，裡面的底料和酸菜魚是一模一樣的，所以不用擔心，

覺得自己不吃辣是不是就少吃到了什麼，沒有，別人有的你也都會有。

『台灣人最愛的酸菜魚口味』:狂一鍋「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底，

是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚，職人謹獻台灣人最愛的口味。

既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味。

如果擔心酸菜魚不夠吃，也有酥魚皮、鍋巴、金針菇、蒟蒻結、寬冬粉、腐竹、川耳、老油條、

精選丸子、豬五花 、雪花牛、完美花枝滑，總共12項加料可以選擇，來豐富份量感，

不過如果你想要加料的話，記得在點餐的時候就要點好了，不然是無法上桌之後再加料的喔~

有吃辣的朋友，當然就可以心安理得地直接點這個蕭鼓傳情酸菜魚了，

在酸菜的基底上再鋪上小米泡椒與特製辣油，這種又酸又辣的上頭感，讓人欲罷不能，

光聞味道就已經想要開始扒飯了。

其實剛開始上餐點的時候，還不知道有寬粉在裡面，我就跟母親大人說，這個感覺好下飯喔，很想配飯吃，

然後我們就看到其他桌有的人有點白飯，開始心生羨慕，在猶豫著要不要加點白飯。

但是餐點上齊開始吃之後就沒有那麼羨慕了，因為份量很多，再加飯就可怕了，哈哈哈哈。

烏鱧魚片的部份很薄，但也不會薄到失去口感，他的肉感還是維持的很有彈性又細嫩~

內含川耳、腐竹、培根豬肉片、白蘿蔔片，還有吸收了食材精華的寬粉，讓人咻咻咻

依照我個人的口味來說，邦香四溢番茄鮮會比較耐吃，因為他相對來說更清爽些，

如果這個口味能調整辣度為小辣到中辣，那就是最符合我口味的餐點，

後來吃不完打包，我回家有自己調整辣度之後，真的超好吃的啦，是我的菜

蕭鼓傳情酸菜魚就是最經典的口味，不過對我這個怕酸的人來說，我會覺得太酸，

當然母親大人這個愛吃酸的人覺得不會，辣度的話，母親大人覺得剛好，

我自己是吃到後面會開始流鼻水，辣度的話可以接受。

我覺得蕭鼓傳情酸菜魚更適合配飯吃，因為酸辣比較濃重，感覺配飯更剛好。

當然如果你想要調整口味的話，想要往清淡方向，有免費的豚骨高湯可以加，

想要酸辣一點的話，他們也有提供辣度是一般辣椒2~3倍，

經過醃製、自然發酵而成的泡野山椒，讓大家添加，辣個過癮~

可以泡在湯裡吃的鍋巴，吸滿了湯汁，加上有點軟的飽滿口感，很新奇的滋味，喜歡~

母親大人則是更喜歡乾吃他。

這個奈人擋住饅頭香也一樣可以沾湯饗用，或是跟我們一樣，放到最後當甜點品嘗

香酥的外皮，軟嫩又千層的內心，再沾裹上一點煉乳，實在是太愛了，讓人忍不住一顆接一顆

現在來這裡用餐還有入會禮喔

狂一鍋 酸菜魚 路 易 威 登

母親大人選了烏梅醉，我選了綠茶香，清新又特別的茶香味，冰冰涼涼的很解渴，

份量也很足夠，可以陪我到用餐結束後，不會吃到一半就喝完了的感覺。

這裡的主菜分量挺多的，不過吃不完可以打包，所以大家可以放心的點~

臨走前別忘了來找這個大禮物牆和菱格紋走道合影

還有許多可以拍照打卡的點，這裡真是好吃又好玩，

喜歡酸菜魚的朋友，有到西門町來玩的話可以來 狂一鍋酸菜魚 吃吃看喔~

聽店長說姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，

廣受來台遊客追捧，狂一鍋也將前進香港、新加坡開店！

最新菜單連結 : https://www.facebook.com/KYG.suancaifish/

跟我一樣有選擇障礙的朋友，可以先把菜單看起來~

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