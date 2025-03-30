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竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥巢焦糖南瓜布丁➤大人小孩都喜歡

開飯川食堂 鄭智善聯名新品 麻辣奶油金絲蝦球 鳥巢焦糖南瓜布丁 more
2025-03-30 10:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

開飯川食堂與黑白大廚 港點女王 「鄭智善」聯名新品重磅登場 竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

推出節目中超人氣料理 - 麻辣奶油金絲蝦球，與令人眼睛為之一亮的「拔絲」鳥巢焦糖南瓜布丁

好吃~沒有令人失望、好想再來一份~ 但價錢不便宜竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

開飯川食堂雖然以「川味」著稱，不能吃辣的朋友都可以請餐廳做辣度調整

當然部份餐點不行調整辣度服務生也會貼心提醒

吃過幾次「開飯」印象還不錯

竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

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開飯川食堂

停車資訊

店內環境

▪  菜單

餐點介紹 

店家資訊

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 開飯川食堂 

開飯川食堂為饗賓集團旗下餐飲之一，該集團旗下餐廳大伙兒不會太陌生

有：饗食天堂、饗饗、果然匯、旭集、小福利、饗泰多…等等。

開飯川食堂介紹：一個翻騰味蕾，讓人胃口大開的辛香食堂

承襲福利川菜五十年的精湛手藝，開飯認真選用天然食材

巧妙調配豐富多樣的辛香料，不僅料到、物到、火候到

更要用最熱血的心，為您端上鮮香麻辣的川好味料理。期待相聚開飯的每一刻，都能再三回味

相關介紹取自官方網站https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/home

 

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我們是到開飯川食堂竹北大遠百店(位於竹北大遠百6樓)

竹北另一間分店位於光明一路上，新竹店則是位於巨城百貨公司內

竹北大遠百停車資訊

全館消費1000元發票 - 折抵1小時 (最高上限3小時)

全館消費50000元發票 - 當日免費

莊敬二街公有停車場: 20元/1小時。遠百竹北商場停車場: 20元/1小時

 

 

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竹北大遠百店內環境

線上訂位：https://www.feastogether.com.tw/booking/Kaifun

 

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開飯使用機器人送餐

但機器人靠近時請不用主動去端菜上桌，這裏仍然是服務生幫忙上菜哦

 

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桌上已經擺好碗筷、水、醋飲

 

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碗上面有「開飯」的吉祥物熊貓

筷架則是可愛的辣椒造型…但不知道是不是玻璃作的…一直提醒小孩不要去玩它啦

 

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醋飲 喝完可以續、請服務生再加，

但當天服務人員沒有主動告知可以續，是之前的印象可以續所以請問服務人員可否續醋飲(yes! 可以續

 

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食記介紹

點了：蔥爆牛肉 、鍋巴蝦仁滋滋響、麻辣奶油金絲蝦球、乾煸四季豆、

田園什錦湯、白飯、鳥巢焦糖南瓜布丁、壽星贈甜點或飲料

開飯川食堂菜單官方連結https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/menu/menuSingle

 

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白飯

以人數計算，35元 +10% /一人…六歲以上就要收費

但飯煮的有些太軟…又有整團黏在一起，不太喜歡這種軟軟的白飯

 

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開飯川食堂生日當月可以獲得生日專屬好禮

可以90元飲料擇一(紅茶、奶茶、翡翠冬瓜露) 或是炸銀絲卷一份

我們選了翡翠冬瓜露(冬瓜檸檬)

 

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乾煸四季豆 290 +10%元

 

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先把四季豆炸過再與切碎的大蒜一起炒

味道還不錯，但四季豆炸過頭了…好可惜

 

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蔥爆牛肉  380 +10%元

 

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蔥爆牛肉放了大量的蔥與牛肉一起炒

喜歡吃蔥的…超愛這一道，而這牛肉軟嫩不會硬。調味上除了蔥還有薑絲的香氣

 

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鍋巴蝦仁滋滋響 450 +10% 元

先把鍋巴米片放在鐵鍋旁…等端上桌時才把蝦仁、湯汁倒入

若是端上桌前湯汁先倒入鍋巴米片旁…這樣的鍋巴米片就會整個軟掉不好吃

 

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鍋巴蝦仁滋滋響

蝦仁的醬汁蠻像糖醋醬，甜味中又有些酸味

裏面除了大蝦 還有碗豆、木耳，醬汁拿來拌飯也蠻好吃的

 

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脆脆的鍋巴米片，好吃

 

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麻辣奶油金絲蝦球 320 +10% 元

(※內含蠶豆)

 

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有看過黑白大廚的朋友對鄭智善 這「麻辣奶油金絲蝦球」料理印象都蠻深刻的吧

此道料理在節目裏廣度好評，我們今天會到「開飯」用餐也是為這蝦球而來

 

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金絲指的是外層裏的金色一絲一絲炸物

節目裏有介紹是春捲皮切絲製作而成竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

 

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裏面的蝦肉實在…飽滿。搭配的醬是微微的辣奶油醬

不會太辣…並且小孩超喜歡，最後連外面的金絲也讓孩子們好喜歡吃

 

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田園什錦湯 300 +10%元

 

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裏面有空青菜、番茄、大片香菇、蛋…等

是健康又好喝的湯，還有加入薑…暖呼呼竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

 

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鳥巢焦糖南瓜布丁 130  +10% 元/一個

 

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這布丁也是與「鄭智善」聯名的料理

真的超美的…只是價錢不美一個要130元+10%竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

 

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上面的拔絲 很吸引人的目光…很美很美，像銀線一樣!

但端上桌時服務生也有再三提醒這拔絲有些硬…吃的時後要小心

下面是南瓜泥製成的布丁再搭配焦糖，布丁與焦糖有些甜度

不過覺得拔絲 更甜…但還是忍不住全部吃光光啦

 

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吃的時後要小心~因為拔絲好黏…

霏仔舔拔絲…不小心掉下來弄到頭髮、衣服都是絲~~竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

(果然是霏仔~不搞怪不行)

 

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結帳前店家送給小孩們的貼紙

 

之前對開飯川食堂的印象就是東西都還不錯吃，價錢中上…不算走cp值路線

趁最近推出與「鄭智善」聯名的料理再來吃一次竹北-開飯川食堂➤開飯X鄭智善聯名新品✔麻辣奶油金絲蝦球✔鳥

 

 

 

竹北大遠百美食食記

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開飯川食堂-竹北遠百店

地址： 新竹縣竹北市莊敬北路18號6樓

電話： 03-6579391

營業時間：平日 11:30-15:00/17:30-22:00

假日 11:30-15:00/17:00-22:00

官方網站：https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/home

官方Facebbok ：https://www.facebook.com/KAIFUNTOGETHER/

分店：https://www.feastogether.com.tw/booking/Kaifun

竹北光明店】

地址： 新竹縣竹北市光明一路256號

電話： 03-6572178

巨城店】

地址： 新竹市中央路229號7樓

電話： 03-5152152

*相關訊息請以官方公為主*

 

 

 

 

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開飯川食堂 鄭智善聯名新品 麻辣奶油金絲蝦球 鳥巢焦糖南瓜布丁 竹北大遠百餐廰 竹北聚餐推薦 米陸愛享樂
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開飯川食堂(竹北店)

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place新竹縣竹北市光明一路256號
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美味度
4.25
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.25
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