開飯川食堂與黑白大廚 港點女王 「鄭智善」聯名新品重磅登場
推出節目中超人氣料理 - 麻辣奶油金絲蝦球，與令人眼睛為之一亮的「拔絲」鳥巢焦糖南瓜布丁
好吃~沒有令人失望、好想再來一份~ 但價錢不便宜
開飯川食堂雖然以「川味」著稱，不能吃辣的朋友都可以請餐廳做辣度調整
當然部份餐點不行調整辣度服務生也會貼心提醒
吃過幾次「開飯」印象還不錯
記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營
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▪ 開飯川食堂
▪ 停車資訊
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 餐點介紹
▪ 店家資訊
開飯川食堂
開飯川食堂為饗賓集團旗下餐飲之一，該集團旗下餐廳大伙兒不會太陌生
有：饗食天堂、饗饗、果然匯、旭集、小福利、饗泰多…等等。
開飯川食堂介紹：一個翻騰味蕾，讓人胃口大開的辛香食堂
承襲福利川菜五十年的精湛手藝，開飯認真選用天然食材
巧妙調配豐富多樣的辛香料，不僅料到、物到、火候到
更要用最熱血的心，為您端上鮮香麻辣的川好味料理。期待相聚開飯的每一刻，都能再三回味
相關介紹取自官方網站https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/home
我們是到開飯川食堂竹北大遠百店(位於竹北大遠百6樓)
竹北另一間分店位於光明一路上，新竹店則是位於巨城百貨公司內
竹北大遠百停車資訊
全館消費1000元發票 - 折抵1小時 (最高上限3小時)
全館消費50000元發票 - 當日免費
莊敬二街公有停車場: 20元/1小時。遠百竹北商場停車場: 20元/1小時
竹北大遠百店內環境
線上訂位：https://www.feastogether.com.tw/booking/Kaifun
開飯使用機器人送餐
但機器人靠近時請不用主動去端菜上桌，這裏仍然是服務生幫忙上菜哦
桌上已經擺好碗筷、水、醋飲
碗上面有「開飯」的吉祥物熊貓
筷架則是可愛的辣椒造型…但不知道是不是玻璃作的…一直提醒小孩不要去玩它啦
醋飲 喝完可以續、請服務生再加，
但當天服務人員沒有主動告知可以續，是之前的印象可以續所以請問服務人員可否續醋飲(yes! 可以續
點了：蔥爆牛肉 、鍋巴蝦仁滋滋響、麻辣奶油金絲蝦球、乾煸四季豆、
田園什錦湯、白飯、鳥巢焦糖南瓜布丁、壽星贈甜點或飲料
開飯川食堂菜單官方連結：https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/menu/menuSingle
白飯
以人數計算，35元 +10% /一人…六歲以上就要收費
但飯煮的有些太軟…又有整團黏在一起，不太喜歡這種軟軟的白飯
開飯川食堂生日當月可以獲得生日專屬好禮
可以90元飲料擇一(紅茶、奶茶、翡翠冬瓜露) 或是炸銀絲卷一份
我們選了翡翠冬瓜露(冬瓜檸檬)
乾煸四季豆 290 +10%元
先把四季豆炸過再與切碎的大蒜一起炒
味道還不錯，但四季豆炸過頭了…好可惜
蔥爆牛肉 380 +10%元
蔥爆牛肉放了大量的蔥與牛肉一起炒
喜歡吃蔥的…超愛這一道，而這牛肉軟嫩不會硬。調味上除了蔥還有薑絲的香氣
鍋巴蝦仁滋滋響 450 +10% 元
先把鍋巴米片放在鐵鍋旁…等端上桌時才把蝦仁、湯汁倒入
若是端上桌前湯汁先倒入鍋巴米片旁…這樣的鍋巴米片就會整個軟掉不好吃
鍋巴蝦仁滋滋響
蝦仁的醬汁蠻像糖醋醬，甜味中又有些酸味
裏面除了大蝦 還有碗豆、木耳，醬汁拿來拌飯也蠻好吃的
脆脆的鍋巴米片，好吃
麻辣奶油金絲蝦球 320 +10% 元
(※內含蠶豆)
有看過黑白大廚的朋友對鄭智善 這「麻辣奶油金絲蝦球」料理印象都蠻深刻的吧
此道料理在節目裏廣度好評，我們今天會到「開飯」用餐也是為這蝦球而來
金絲指的是外層裏的金色一絲一絲炸物
節目裏有介紹是春捲皮切絲製作而成
裏面的蝦肉實在…飽滿。搭配的醬是微微的辣奶油醬
不會太辣…並且小孩超喜歡，最後連外面的金絲也讓孩子們好喜歡吃
田園什錦湯 300 +10%元
裏面有空青菜、番茄、大片香菇、蛋…等
是健康又好喝的湯，還有加入薑…暖呼呼
鳥巢焦糖南瓜布丁 130 +10% 元/一個
這布丁也是與「鄭智善」聯名的料理
真的超美的…只是價錢不美一個要130元+10%
上面的拔絲 很吸引人的目光…很美很美，像銀線一樣!
但端上桌時服務生也有再三提醒這拔絲有些硬…吃的時後要小心
下面是南瓜泥製成的布丁再搭配焦糖，布丁與焦糖有些甜度
不過覺得拔絲 更甜…但還是忍不住全部吃光光啦
吃的時後要小心~因為拔絲好黏…
霏仔舔拔絲…不小心掉下來弄到頭髮、衣服都是絲~~
(果然是霏仔~不搞怪不行)
結帳前店家送給小孩們的貼紙
之前對開飯川食堂的印象就是東西都還不錯吃，價錢中上…不算走cp值路線
趁最近推出與「鄭智善」聯名的料理再來吃一次
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開飯川食堂-竹北遠百店
地址： 新竹縣竹北市莊敬北路18號6樓
電話： 03-6579391
營業時間：平日 11:30-15:00/17:30-22:00
假日 11:30-15:00/17:00-22:00
官方網站：https://www.kaifun.com.tw/zh-TW/home
官方Facebbok ：https://www.facebook.com/KAIFUNTOGETHER/
分店：https://www.feastogether.com.tw/booking/Kaifun
【竹北光明店】
地址： 新竹縣竹北市光明一路256號
電話： 03-6572178
【巨城店】
地址： 新竹市中央路229號7樓
電話： 03-5152152
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