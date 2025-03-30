

彰化鹿港｜臺灣鹿港の子在地特色復古風格拉麵,時光交錯的美味體驗走進這家拉麵店

彷彿踏入了時光隧道店內還有收藏許多復古物件整個超級好拍照(*´∀`)~♥



店內點餐方式也有自助點餐機





湯頭有三大口味：剝皮辣椒雞白湯、馬告海鮮湯、佛利蒙柑雞白湯

今天就全部點一輪來試看看^^除了店內復古風格

餐點上都搭配台灣新鮮食材，還會配上桌邊炙燒

直接現場讓你聞到炙燒香氣,視覺嗅覺都讓我很驚驗





《支付方式》

現金..Line pay..信用卡(多元化結帳方式







店內也很多可以拍照的場景

直接讓你來到復古時代





內用坐位也很寬敞





#火燒蝦佛利蒙柑雞白湯拉麵

這道五隻大蝦子直接在桌邊炙燒給你看

湯頭喝起來有柑橘的味道很清爽

湯底吸收了海味的精華,入口即是甘甜與鹹香的交錯

讓人回味無窮





#剝皮辣椒最炙燒海陸創作拉麵

喜歡吃辣的可以點這一道



主打海陸雙拼的概念

最愛上面搭配的鹹豬肉炙燒

華麗配料視覺與味覺的雙重饗宴







#蛤蜊山佛利蒙柑雞白湯拉麵

愛吃蛤蜊千萬不能錯過這一碗喔

蛤蜊多到都要滿出來了

吃完的殼都可以推成一座小山了

配料與湯頭交融後，麵條吸收了滿滿的鮮味



整體鮮甜美味大推







#馬告痛風海鮮創作拉麵

馬告是台灣原住民的辛香料

吃起來有點黑胡椒的味道

再搭配小卷、蛤蜊、蝦等滿滿的海鮮

吸睛的就是現場炙燒小卷

直接幫小卷換上新衣服

焦香味直接撲鼻而來



每一口都是對味蕾的獨家饗宴







#德布蛋撻系列

飯後甜點必須要點一份來滿足自己的胃

很特別的一個口感是剝皮辣椒口味

吃起來起司香配上剝皮辣椒很對味

像是在吃鹹派的感覺

原味就不用說了必點口味啦







#放牛班老油條



配上微酸帶點甜的醬汁，吃起來酥脆不膩口，很涮嘴、開胃。



#阿嬤泡菜

台式版阿嬤的味道

就是最道地傳統的泡菜

都想多叫一份臭豆腐了





停車資訊

附近有一間文武廟那裏可以免費停車







店家資訊



臺灣鹿港の子 臺灣系創作拉麵

地址：彰化縣鹿港鎮中山南路47號

電話：04-7770921

營業時間：二～五 17：00～21：00

六～日 11：30～14：30、17：00～21：00

❌星期一公休







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