彰化鹿港｜臺灣鹿港の子在地特色復古風格拉麵,時光交錯的美味體驗走進這家拉麵店
彷彿踏入了時光隧道店內還有收藏許多復古物件整個超級好拍照(*´∀`)~♥
店內點餐方式也有自助點餐機
湯頭有三大口味：剝皮辣椒雞白湯、馬告海鮮湯、佛利蒙柑雞白湯
今天就全部點一輪來試看看^^除了店內復古風格
餐點上都搭配台灣新鮮食材，還會配上桌邊炙燒
直接現場讓你聞到炙燒香氣,視覺嗅覺都讓我很驚驗
《支付方式》
現金..Line pay..信用卡(多元化結帳方式
店內也很多可以拍照的場景
直接讓你來到復古時代
內用坐位也很寬敞
這道五隻大蝦子直接在桌邊炙燒給你看
湯頭喝起來有柑橘的味道很清爽
湯底吸收了海味的精華,入口即是甘甜與鹹香的交錯
讓人回味無窮
#剝皮辣椒最炙燒海陸創作拉麵
喜歡吃辣的可以點這一道
主打海陸雙拼的概念
最愛上面搭配的鹹豬肉炙燒
華麗配料視覺與味覺的雙重饗宴
#蛤蜊山佛利蒙柑雞白湯拉麵
愛吃蛤蜊千萬不能錯過這一碗喔
蛤蜊多到都要滿出來了
吃完的殼都可以推成一座小山了
配料與湯頭交融後，麵條吸收了滿滿的鮮味
整體鮮甜美味大推
#馬告痛風海鮮創作拉麵
馬告是台灣原住民的辛香料
吃起來有點黑胡椒的味道
再搭配小卷、蛤蜊、蝦等滿滿的海鮮
吸睛的就是現場炙燒小卷
直接幫小卷換上新衣服
焦香味直接撲鼻而來
每一口都是對味蕾的獨家饗宴
飯後甜點必須要點一份來滿足自己的胃
很特別的一個口感是剝皮辣椒口味
吃起來起司香配上剝皮辣椒很對味
像是在吃鹹派的感覺
原味就不用說了必點口味啦
#放牛班老油條
配上微酸帶點甜的醬汁，吃起來酥脆不膩口，很涮嘴、開胃。
#阿嬤泡菜
台式版阿嬤的味道
就是最道地傳統的泡菜
都想多叫一份臭豆腐了
停車資訊
附近有一間文武廟那裏可以免費停車
店家資訊
臺灣鹿港の子 臺灣系創作拉麵
地址：彰化縣鹿港鎮中山南路47號
電話：04-7770921
營業時間：二～五 17：00～21：00
六～日 11：30～14：30、17：00～21：00
❌星期一公休
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