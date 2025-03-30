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【新北市板橋區】隔壁早餐 NextDoor｜傳統市場內的人氣早午餐｜捷運新埔站2號出口

2025-03-30 13:07:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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每次只要早上來板橋

前一天就要先找好早餐店，總覺得難得來一趟總得要吃些什麼

隔壁早餐也是搜尋來的，在市場裡面，那天周一剛好市場休市

 

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▲圖片下載自隔壁早餐FB

 

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 ▲我們機車停在別條巷子，步行過來，離開時發現附近也有其他早餐店

 

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▲左邊窗口有紙本菜單，也可以直接掃桌上二維碼點餐

 

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▲用餐後須自行將餐盤回收

 

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▲最裡面的用餐區

 

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▲這邊有造景可以拍照

 

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▲早午餐看起來都很澎拜

 

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▲那天看到有提供草莓系列甜點

 

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▲用餐時間90分鐘，無人候位則無限制；低消為一份餐點或一杯飲品

 

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▲菜單很多頁，沒拍完整，可上店家FB瀏覽

 

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▲古早味紅茶

 

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▲無糖綠

 

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▲隔壁員工餐，中間蘿蔔糕，周圍是德腸蛋餅

 

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▲蘿蔔糕口感還不錯，吃起來軟綿帶點焦香，外皮有些焦脆

 

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▲蛋餅也是酥香口感，餅皮蠻厚實的

 

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▲黑胡椒鐵板麵

 

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▲狠台三杯鐵板麵，有荷包蛋、雞腿肉，套餐則是附一杯古早味紅茶

 

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▲麵條有嚼勁，九層塔很香，醬汁帶點酒味，微微的甜，感覺應該是店家自己調製的，跟調理包味道不同

 

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▲雞腿肉新鮮沒有腥味，還不錯吃喔！

 

【隔壁早餐 NextDoor】

地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號

電話：0908 798 837

營業時間：星期一～五07:00-16:30

星期六、日08:00-16:30

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place新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.21
服務品質
4.26
裝潢氣氛
4.38
CP值
4.29
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