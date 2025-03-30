每次只要早上來板橋

前一天就要先找好早餐店，總覺得難得來一趟總得要吃些什麼

隔壁早餐也是搜尋來的，在市場裡面，那天周一剛好市場休市





▲圖片下載自隔壁早餐FB

▲我們機車停在別條巷子，步行過來，離開時發現附近也有其他早餐店

▲左邊窗口有紙本菜單，也可以直接掃桌上二維碼點餐

▲用餐後須自行將餐盤回收

▲最裡面的用餐區

▲這邊有造景可以拍照

▲早午餐看起來都很澎拜

▲那天看到有提供草莓系列甜點

▲用餐時間90分鐘，無人候位則無限制；低消為一份餐點或一杯飲品

▲菜單很多頁，沒拍完整，可上店家FB瀏覽

▲古早味紅茶

▲無糖綠

▲隔壁員工餐，中間蘿蔔糕，周圍是德腸蛋餅

▲蘿蔔糕口感還不錯，吃起來軟綿帶點焦香，外皮有些焦脆

▲蛋餅也是酥香口感，餅皮蠻厚實的

▲黑胡椒鐵板麵

▲狠台三杯鐵板麵，有荷包蛋、雞腿肉，套餐則是附一杯古早味紅茶

▲麵條有嚼勁，九層塔很香，醬汁帶點酒味，微微的甜，感覺應該是店家自己調製的，跟調理包味道不同

▲雞腿肉新鮮沒有腥味，還不錯吃喔！

【隔壁早餐 NextDoor】

地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號

電話：0908 798 837

營業時間：星期一～五07:00-16:30

星期六、日08:00-16:30

FB

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