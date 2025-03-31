前言

愛騎車的大漠，偶爾也會看看「騎車旅行」的 Youtube 頻道，某次在「魯特」的 頻道上，得知了花蓮「七星潭」附近「花蓮環保公園」是個「風景動人」的景點 ~

住在花蓮 7 年的大漠，居然都不知道，下次返家時，一定要去瞧瞧 ~

「花蓮環保公園」和「南港山水綠生態公園」一樣，前身是個「垃圾掩埋場」，最後都轉型為「美麗的公園」，讓人很難認出它的前身 ~

來了解一下「垃圾掩埋場」，是怎麼做到「醜小鴨變天鵝」歷史吧 😊

台灣早期，開始有制度的處理「垃圾」，是採用「掩埋」的方式進行，希望「垃圾」可以「自然分解」 ~

在「塑膠產品」日益增加，讓「自然分解」已經沒有辦法實現，加上在「自然分解」過程中，產生的「沼氣」可能會引發「火災」 (如 : 內湖垃圾掩埋)。

以及「掩埋」後的「垃圾」仍會散發出「臭味」，讓周邊居民難以忍受 😖

在以上原因的驅動下，政府開始以「焚化」來處理「垃圾」，部分「垃圾掩埋場」開始退場，退場後留下的土地，也轉型為「綠地」，作為「環保」和「觀光」~

一、奇萊鼻燈塔

進入「花蓮環保公園」的道路比較狹窄，開車的朋友可以把車停在「奇萊鼻燈塔」附近的空地，再以「徒步」的方式進入 ~

比較可惜的是「奇萊鼻燈塔」沒有開放民眾參觀 ~

但在「奇萊鼻燈塔瞭望平台」看到的「奇萊鼻燈塔」，會讓人有種身處「歐洲」的感覺 ~

前往「奇萊鼻燈塔瞭望平台」途中 ~

改變後的「垃圾掩埋場」，變得「生機盎然」，可以看見花朵盛開的「五爪金龍」 ~

道路邊的「護欄」也被「茂密的植物」吃掉 ~

抵達「奇萊鼻燈塔瞭望平台」後，回頭看看「奇萊鼻燈塔」~

有沒有像「歐美電影」裡，看到的「燈塔」一樣「坐落於海角」上， 剛好就遇上大陰天，好像可以拍「海盜大片」😄

二、花蓮環保公園

「花蓮環保公園」地理位置較高，可以的看到「更加遼闊」的「太平洋」~

經大漠比對地圖，最遠的山頭，好像是「蘇澳」的「烏石鼻」，視野非常好 ~

把視線移往「南方」看去，會看到一望無際的天空 ~

「南方景色」與「北方景色」有巨大差異，讓遊客可以一次滿足「兩種景觀」的體驗 ~

來「花蓮環保公園」真是「一石二鳥」阿 ~

接下來，就一邊「散步」，一邊欣賞「沿路的海景」~

「花蓮觀光資訊網」上說「花蓮環保公園」是花蓮市區人民的「私房景點」~

真的太「私房」了，連住七年花蓮的大漠都不知道 😅

就讓大漠把它變成「知名景點」好了 😄

不過路上有遇到「外籍勞工」來這拍照，感覺是「在地人」才不知道的景點 😅

「花蓮環保公園」跟隔壁的景點「四八高地」一樣，也是個「高地地形」~

大漠覺得「陰天」完全不影響「風景美麗」，大家覺得呢 ~

三、原「垃圾掩埋場」

繼續往深處走去，會聞到「垃圾」的「臭味」，這是因為花蓮是沒有「垃圾焚化爐」的，這些早期堆積的垃圾或每日產生的垃圾，都必須運往「宜蘭」的「垃圾焚化爐」，因此消化速度緩慢 😓

到了 2023 年，「台泥」做出了社會貢獻，與「政府合作」在「和平廠區」建立新式的「垃圾的氣化爐」，協助花蓮地區處理「垃圾山問題」~

但近期台灣碰上了「0403 大地震」，造成「花蓮」通往「和平」的道路中斷，以及「大車」暫時無法通行，讓「垃圾」又必須暫時停留至此 😭

繼續深入前，看到了一位「重機駕駛」騎車出來，不僅僅「超帥」😎

而且還大漠看到宛如「公路電影」般的場景 😍

再往裡面走去，會看到各種「工程機械」在整理著「堆積如山的垃圾」~

看上去「景色不優」，所以大漠就沒有拍攝照片了 ~

而且「臭味」更重了，就趕緊回頭避避「風頭」啦 ~

真的是「避風頭」喔 😆

風一直把「臭氣」吹過來 😂

說了缺點後，讓「花蓮環保公園」好像不太值得來 😅

其實不要太深入，一切都還蠻美好的 😄

現在只能等待「垃圾」的完全清除，讓這片土地完成它的「蛻變」~

大漠非常期待「醜小鴨變天鵝」那一天的到來 ~

最寫實的「烏雲罩頂」，完全看不到「中央山脈」的上半部 😆

一隻鳥飛到了樹枝上，吸引的大漠的目光 ~

於是拿起手機一拍，結果照片慘不忍睹，只能看出鳥的身形，完全認不出來是什麼鳥 😅

最後在離開前，注意到了「非常斑駁」的「導覽圖」，幸運的是「景點資訊」清晰可見 ~

除了「花蓮環保公園」外，「七星潭」附近還有很多景點可以玩 ~

地圖

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