之前造訪過雲林的景觀餐廳，狡兔打從心底喜歡山上的氛圍！近期聽說白河區有一間新興的人氣景觀咖啡廳，咱們身為台南人，實在沒理由不衝一波啊！

「雨露森林景觀咖啡」位於白河關子嶺172乙線市道旁，回憶起N年前在南投、苗栗的恐怖經歷，這段上來的山路算是挺好開的！狡兔和司機小叮噹平安抵達！XD

不只有園區裡面的空地可停車，入口處的對面、馬路另一邊亦有專屬停車場。

安排專人駐守在入口處，除了指揮停車方向，車子要開出去時也會引導，幫我們注意馬路上有無來車，十分體貼！

車子若是停在園區內的山崖邊，切記油門不要踩太猛！哈！

這是稍晚再補拍的盛況！整個園區佔地廣闊，大約可容納50輛車。

上午9:00開始營業，我們提早來有搶到頭香！然後狡兔盡情拍攝美景，四周是滿滿的大平台啊！（笑）

拍著拍著，沒多久居然飄起細雨！幸好老天爺有聽到我的懇求，幾分鐘後雨就停了！謝天謝地！

我觀察到這裡的員工非常盡責，會利用空檔爬高修剪樹木。

就連擺在山崖邊的小型盆栽也悉心照顧！按個讚！

不僅出現機車，那天也有自行車騎士過來歇息，狡兔由衷佩服他們的體力。

視野絕佳的山景第一排！椅子都幫咱們備好啦！

狡兔幻想著如果這是退休後的視角，悠閒品嚐下午茶，坐擁大片山林，此生已無憾！

此地海拔高度520公尺，眼前是台南第一高山——大凍山，我們還瞧見老鷹的蹤影呢！

園區內鋪上大量碎石，邊坡處難免有高低落差，即使園方已做了一些防護措施，行走時仍然要當心，尤其是長輩、幼童。

用餐區域除了室內空間，也可以選擇戶外的觀景台。

無論要坐哪兒，都必須先前往白色這棟屋子，門口有菜單可拿取，填好後再至裡面的櫃台點餐、結帳。

由於這棟建物沿著邊坡建造，所以室內用餐區其實是算二樓。

一樓戶外設置帶傘的休閒雅座，側邊有樓梯。

二樓前緣的邊角地帶，能夠拍出不錯的意境網美照。

很有味道的枯枝！整理照片的時候，狡兔自己也嚇到，原來我這麼會拍風景呀！（老兔賣瓜）

室內用餐區的入口僅有一處，熱情又親切的店員站在這邊迎接來客。

陳老闆的事業版圖頗大！附近不遠處的「雲萊山莊庭園景觀咖啡」，還有「雲峰亭咖啡館」都是他開的店！

雲峰亭咖啡館是東山咖啡專賣店！此處也買得到該店出產的咖啡豆、耳掛式咖啡包。

全園區規定禁菸、禁帶外食，每人低消只要一個品項！起初簡餐類只限定在室內享用，現階段已全面開放，戶外也OK！

拿菜單時，店員溫馨提醒南洋咖哩雞飯、麻油雞飯已完售！狡兔能理解山上要進貨備料實屬不易！沒關係，我點那個看起來很厲害的極鮮海味湯泡飯！

室內用餐限時90分鐘，提供免費的Wi-Fi無線網路。

由於室內座位有限，建議一定要趁早訂位！

桌上有放立牌的都是預訂席，團體客甚至多達24人！店員已事先將桌椅合併成兩大排。

我們來得早，店員問我想坐哪一區用餐？雖然室內可吹冷氣，但我覺得天氣不錯，比較嚮往觀景台！稍後再路過這邊時，人聲鼎沸，聽見店員向晚來的顧客表示裡頭沒位子了！

門旁供應茶水、餐具、衛生紙、濕紙巾等用品。

水喔！這種藍牙喇叭播放出來的音樂格外動聽耶！

後方有兩間廁所，男生是右邊那間，女生則是兩間都可以，哈！明智之舉！

就算主屋的室內用餐區滿座，室外也還有很棒的位子喔！

二樓廊道旁一整排的面山座位，美景盡收眼底！只不過當時上午的陽光有點耀眼，下午再來卡位應該比較理想。

層層山巒輔以裊裊雲霧，一切極其美好！趁機多吸幾口新鮮空氣吧！

桌椅數量可觀，之後再訪能挑選不同的區域入座，情境感受因此大不同！

小叮噹下車後尿急，驚喜發現室外也有洗手間！他得救了！

我問他廁所值得去拍一下照片嗎？他回答說廁所很高級，裡面還有鋪磁磚！我心想他是在開玩笑嗎？！

小叮噹沒騙我！這兩間乾淨的廁所都有鋪磁磚！一間坐式、一間蹲式，店家貼心到讓人感動！

爬上三樓看看，這裡是日光浴特區無誤！

登高望遠，正是所謂的「欲窮千里目，更上一層樓」啊！

再把鏡頭對準觀景台，那天我親眼見到店員在營業時間以前提著水桶整理這區！大家都清楚戶外的桌椅難免有沙塵，但願意像這樣盡心盡力維護環境的景觀餐廳，我猜想寥寥無幾。

店家精心設計的拍照打卡熱點！可以藉此來告白傳情！

狡兔和小叮噹選坐觀景台二樓，記得那天鄰桌的小朋友還帶作業來寫，很會利用時間呢！XD

上午9:00就衝來雨露森林，對我們I人而言是正確決定，得以享有片刻的寧靜。

之後一輛又一輛的汽車、重機車隊都來了，四周漸漸變得熱鬧，耳聞E人的幽默話語，感染力十足，我的嘴角也偷偷跟著上揚。

若點購飲料會拿到叫號器，再自行去櫃台領取，至於其他餐點是由店員親送過來，真是辛苦她們一直爬上爬下！

◎ 雨露森林景觀咖啡之菜單：

https://photos.app.goo.gl/vgyx3kd5hBHUuSPn7

<抹茶鮮奶茶>

冷熱飲皆以白色外帶杯裝盛，綴以優雅的R字店徽！奶茶系列固定做微糖，我點了備受推崇的抹茶鮮奶茶。

大概是一般中杯尺寸，抹茶鮮奶茶帶著微微甜度，順口不澀，真的超好喝！

<冰滴黑咖啡>

唯一使用威士忌瓶裝的是冰滴黑咖啡，我們還去詢問店員，確定瓶子可帶走做紀念！

老闆另有經營咖啡專賣店，當然這間餐廳的咖啡品質不會讓人失望！採滲濾方式的冰滴黑咖啡，製程頗耗時，喝起來香濃微苦，細緻又厚實。

<花生滷豬腳飯>

小叮噹捨棄無錫排骨飯，最後選了花生滷豬腳飯！這傢伙超愛吃豬腳，我們前陣子專程殺去屏東買萬巒豬腳！

簡餐的配菜如圖，苜蓿芽沙拉佐以凱薩醬，滷豆乾鹹香夠味。

花生滷豬腳飯還加了香菇、青花菜、紅蘿蔔陪襯，視覺效果佳。

盤底夾帶一些醬汁，白米飯煮得粒粒分明，份量充足。

紅燒豬腳Q彈有入味，醬汁散發著清雅的藥膳香氣，鹹中帶甜，讓小叮噹啃得好過癮！

附上一碗湯，但我沒機會喝它，再回首已經被小叮噹完食了！（囧）

居然還有餐後水果！吃柳丁補充一下維生素C！

<極鮮海味湯泡飯>

麵食控可選擇鍋燒意麵，狡兔是覺得湯泡飯更有吸引力！

乍看價位不算便宜，但用料實在，擺盤亦講究，何況服務一級棒！感謝店員幫我們端餐點上來，眼前美景也是真切的！

富含巧思的一碗湯泡飯！瞧那魷魚的切法超可愛耶！

碗中集結了蝦子、帆立貝、白旗魚、魷魚、魚丸、豬肉、黑木耳、蝦味球、雞蛋、芋頭、青菜，誠意爆棚！

以原型食物為主軸，眾多海鮮與時蔬為湯頭奉獻出最純粹的天然甘醇。

溫潤的半熟蛋居中閃耀著，湯泡飯不糊爛，很有飽足感。

哈！我愛芋頭所以留到最後才捨得吃完，蝦子也夠新鮮，令我大感滿足！

<雨露雞腿酥>

這是廣受好評的雨露雞腿酥，店家另推出炸物拼盤，包含雞塊、薯條、雞酥棒、地瓜，下次可考慮。

內有彩色蝦餅相伴，店員不忘隨餐附上番茄醬和黑胡椒鹽！若不夠用的話，可至櫃台處自取。

他們家的炸物，處理手法相當精湛，放涼之後麵衣仍然維持乾爽不油膩。

預先經過醃製的無骨雞腿肉，香酥不乾柴，味道深得我心！激推！

他們家的鬆餅也是熱銷品項，提供OREO奶油、蜂蜜奶油兩種口味，若想要奶油另放請提前告知店員。

水滴狀的鬆餅，兩兩合成討喜的心型！鬆餅酥脆可口，奶油上面除了完整的OREO餅乾，還撒上餅乾碎，層次感豐富！此外，這裡也有賣千層蛋糕。

附帶一提，雨露森林也是一間寵物友善餐廳，那天看到有人來遛毛小孩！

狡兔在觀景台用餐的時候，瞧見店貓在出入口附近遊蕩，打算餐後再下去找牠！後來卻一直遍尋不著，我問了駐守在出入口的其中一位熱心大哥，他帶我們前往店貓常去的休息地點看看，可惜沒遇到！聽說牠很溫和可以擼！我覺得那隻賓士貓長得好像蝙蝠俠！XD

有意到關子嶺泡溫泉、觀賞水火同源的外地遊客們，狡兔推薦各位順行走訪雨露森林，喝咖啡、吃美食，飽覽壯闊山景！至於在地台南鄉親更不能錯過這個好去處，雨露森林是宅男小叮噹認可的優質景點呢！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 雨露森林景觀咖啡 ↓

臉書：https://www.facebook.com/p/61571016297973

地址：台南市白河區關嶺里122之6號

電話：06-6822137

營業時間：平日9:00~19:00 / 週末9:00~20:00

公休日：週三