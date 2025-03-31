梨花A5和牛放題的位置在漢神巨蛋附近，附近很熱鬧，不論是逛完街要來聚餐，或是平時約會聚餐都可以選擇這裡，外面的招牌很好認斗大的招牌也寫著，144位的人要聚餐也可以容納。

這裡有自己專屬的停車場，這對來吃飯的人來說非常方便，尤其漢神巨蛋這附近，每到假日都是滿滿的人潮，停車位更是一位難求，免費的就不用說了，甚至連付費的都沒有，不過好在捷運很方便，搭捷運走過來也非常近。

門口可以看到不同的菜單，我們是在生日當天吃的，當天是假日晚餐，我們吃的是2199的神戶之宴，最高等級的價位，菜單上面的都可以選擇。

店裡的空間很寬敞，裝潢簡約明亮，我們來的時間用餐的人數還不多，不過已經可以看到有不少位置是被預約的狀態，稍晚一點確實是滿座的。

店裡提供的醬料還滿多的，而且還會特別註明是和肉類或是海鮮，像是北方腐乳，就是適合沾肉類的，秘製薑醋就是適合海鮮的，這裡也有提供剪刀和工具，吃蟹類的時候使用工具還是比較方便的。

特別值得提的是，這裡有啤酒暢飲，如果想大口吃肉和大口喝酒的話，這裡是挺適合的。

警語：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

飲料和冰淇淋區中有提供無糖茶類和果汁，如果想喝汽水的話，旁邊也有罐裝汽水，冰淇淋的話提供的是四個口味的莫凡比冰淇淋和四個口味的Häagen-Dazs冰淇淋。

一開始會先上一些基本盤，像是蔬菜盤和海鮮盤之外，這裡的基本盤都滿好的，像是北海道帝王蟹，和日本A5和牛，都在基本盤的內容中，湯底部分我們選的是壹0參蝦皇和水炊昆布。

因為是當日壽星，店家有活動是贈送活體波士頓龍蝦一隻，每日數量有限送完為止，店家會先上桌給人拍照，再拿去後除解體，可以看到活蹦亂跳的龍蝦，很有生命力，非常新鮮。

解體後裝飾得非常精緻，殼的部分也經過拍打跟敲擊，煮過後很好剝除，非常貼心。

梨花是一間堅持使用日本A5和牛肋眼等頂級食材的精緻鍋物放題，因此他們的A5和牛看起來雪花非常漂亮，像這個是肋眼牛肉，上面的油脂分布細密均勻，光想就知道吃起來非常軟嫩細膩。

除了日本和牛之外，這裡也有澳洲和牛，但放在日本和牛旁邊一比較就出現了差距，只能說沒有比較沒有傷害，但澳洲和牛雖然沒有日本和牛那麼香，但也很不錯，比較不會那麼膩口。

這個岩手奧羽和牛是會更換的，在店內的品項是特上日本國產和牛，可以看到沒有A5肋眼那麼多油花，吃起來也是非常的香，我很喜歡用昆布湯涮，灑點玫瑰鹽就能吃出和牛的美味。

下面這兩個是我一直續點的品項，美國特選無骨牛小排和日本A5和牛雪花，這兩個都是我非常喜歡的肉品，美國牛的香氣無可取代，日本牛細膩的口感不同於美牛的紮實感，兩個都是很人氣的選項。

除了頂級的牛肉之外，這裡的海鮮也非常的厲害，像是這個北海道帝王蟹，生凍的帝王蟹非常新鮮，吃起來肉質滑嫩有彈性，桌上還有一隻超大的帝王蟹模型，讓我們可以拿來合照，這個品項也讓我們一直續點。

現在選擇神戶之宴，搭配店內活動評論和打卡就可以升級松葉蟹吃到飽，北海道的松葉蟹質感也很棒，新鮮的北海道美味在台灣就可以吃到的感覺真的非常棒。

如果是點一般套餐，這裡的海鮮盤也很澎派，像是個頭超大的生蠔和天使紅蝦，白蝦、淡菜、扇貝、魷魚和紅條石斑等好料都很新鮮，但我還是特別愛帝王蟹，那個鮮美的味道實在人很上癮，所以我還是店帝王蟹比較多。

在海鮮盤上的有特鼻的小標籤，上面有標註不同種類的海鮮要烹煮的時間，我覺得很棒，以前去吃火鍋常常不知道應該煮多久，常常煮到海鮮過老，浪費了美味的食材，現在照著這個時間去煮，每一樣都不會煮到過老，讓我的用餐體驗非常棒。

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【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★★

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：梨花A5和牛放題 Rinka Nabemono

▲地址：高雄市左營區安吉街468號

▲電話：(07)550-6811

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono

▲Instagram：

https://www.instagram.com/rinkawagyu/

▲營業時間：

週一至週日 11:00–23:00 用餐時間120分鐘

(最後入場21:30)