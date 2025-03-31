北高雄巨蛋商圈，黃色旋風來襲的 串肚肚 串燒美食吃到飽

主打原塊肉串燒、百樣食材料理無限放題

三五好友相聚、下班小酌聚餐，都可以來串肚肚吃飯、續攤

高達120種以上的食材：串燒、火鍋、炸物、主食、小菜、特調飲料、啤酒、特色調酒、甜點、霜淇淋

高雄首間具有市井風格的串肚肚 全台首家市井串燒燒肉

鄰近巨蛋商圈、交通便利、燈火明亮的博愛路上

真的很適合上班族下班就開吃！！

串肚肚價位：人氣 698元、招牌898元、+299元升級吃到飽

用餐時間120分鐘 點餐時間100分鐘



✡✡✡串肚肚開幕活動✡✡✡

開幕慶4/8-4/20號，提前預約訂位打卡並關注粉絲團，五星好評

2人同行送鮑魚串乙份（4串）

4人同行送超巨野生手臂蝦乙隻

串肚肚 串燒烤肉、地攤火鍋、精釀啤酒

位置：高雄市左營區博愛路二段316號 （鄰近巨蛋捷運站）

營業時間：12:00-02:00 (最後收客00:00)

預約專線： 07-5509707

用餐時間120分鐘 #點餐時間100分鐘

寵物友善餐廳，寵物不落地就可以

粉絲團：Facebook

試營運時間僅開放晚上用餐，巨蛋商圈首間 市井串燒 吃到飽

夜幕低垂，華燈初上，高雄博愛路上座明亮的三角窗 串肚肚 串燒吃到飽

串燒美食的誘惑總在不經意間撩撥著味蕾

帶有逗趣可愛豬豬圖樣點綴，店鋪燈光溫暖帶點龍門客棧的氣氛

空氣中瀰漫著炭火與肉香交織的迷人氣息

這裡僅有創辦人對食材最純粹的尊重，堅持原塊肉串燒

店裡裝潢簡約懷舊，柔和燈光也恰到好處，不會太亮也不會太暗，讓人感覺很舒服放鬆

下班後的小確幸，或是週末想跟三五好友輕鬆聚餐， 串肚肚 絕對是 口袋名單

座位也很寬敞，不會讓人覺得擁擠，可以盡情地聊天喝酒，大口吃串燒烤物

串肚肚 串燒烤肉、地攤火鍋、精釀啤酒 菜單

店家試營運期間不斷調整，優化菜色跟流程也推出全新套餐組合

一次享受經典串燒、鮮美海鮮、各式火鍋，香酥炸物

美味小菜，海尼根生啤酒，特色調酒飲品！冰粉，奶霜霜淇淋通通讓你吃到飽，120分鐘無限放題

巨蛋商圈很多都是串燒、熱炒、鍋物等美食店

串肚肚集結打造讓大家可以吃串燒又能小酌暢飲的放鬆解壓美食聖地

有肉有菜有鍋物還有私房菜色

堅持使用原塊肉，自家切割去筋去膜

連串燒都是手工自串

串燒口味高達四種可以挑選，都是自家獨門調配口味

漢方椒鹽、青花驕麻辣、日式醬燒、焦糖麻辣

不得不說，鍋物也很強!!不輸給火鍋專賣店

牆面上還有很多手寫語錄，看看都會覺得會心一笑，還禁止EMO

串燒烤物本身會需要一點等待時間

店家精心準備數十道佳餚菜色，手工開胃小菜、炸物、特製菜色

肚子餓想解嘴殘，直接可以去牆面撕一張想吃的菜色

馬上拿給服務人員，幫您快速上菜解解饞

雖然是吃到飽，小菜、飲品都不馬虎

衛生紙都吊掛著，不擔心找不到

座位底下都還有垃圾桶

使用桌上的IPAD點餐，有高達20多種小菜可以挑選

點完八道菜色可以繼續續點，用餐時間120分鐘、點餐100分鐘

經典開胃小菜先配起來，有超達12種小菜可先點來開開胃

韓式辛奇、柚香大根、宜蘭鴨賞、蒜味螺肉、涼拌脆腸、涼拌小卷、

韓式辣蘿蔔、涼拌小黃瓜、小魚乾花生、桂花西紅柿片、蒜香無骨鳳爪

很入味的蒜香無骨鳳爪，保有膠質

對了!連冰燻豆干都很好吃，香甜帶一點爆汁

鍋物記得點起來，讓味蕾驚呼的好鍋

市井鍋物 青花椒酸菜鍋

第一次在吃到飽喝到這麼用心的湯頭

完全不輸給火鍋專賣店，很濃厚青花椒酸菜鍋

酸度會轉甘甜，整個青花椒香麻味道都湧上來、好好喝

吃完這鍋都可以再換其他口味，大推 青花椒酸菜鍋

尤其很多愛喝酒饕客，都喜歡邊喝酒來點熱呼呼鍋物，絕對要點起來

椒鹽炸豬肝

極力推薦必點椒鹽炸豬肝，使用溫體豬肝自家調配

可以吃到新鮮軟嫩帶出椒鹽提味

椒鹽魷魚頭

真的是小酌好朋友，吃起來軟Q彈牙

鹹香夠味很上頭

土雞心串、雞皮串、七里香串

桌上都有一個小火爐盤，串燒可以放置上方保持溫熱度

引出椒鹽香氣帶脆度，記得趁熱吃才能感受到脆度

使用的是土雞心肉，很肥美帶原始鮮味

雞羽翅串、台式香腸串、海味龍珠

烤雞翅一定要多點幾支，薄脆鹹香

吃一支絕對不滿足!

看似平凡的台式香腸串，跟朋友都極力推薦好吃必點

帶有甘甜滋味，是南部人愛的烤香腸

新鮮的原切牛肉，每天手工鮮串

有美國牛肋條，美國霜降翼板牛，美國牛五花，加上特製醬汁跟漢方椒鹽，真的會停不下來

桌上有擺放乾碟辣椒粉、青花驕麻辣粉、焦糖麻辣醬

可依據口味自行調整風味

火烤大魷魚

饕客最愛火烤大魷魚，帶甘甜醬燒香氣

保有魷魚本身的鮮味，口感嫩中帶Q好咀嚼，帶出烤物焦香風味

廣島炸牡蠣

小心燙口，咬下會爆漿的廣島炸牡蠣

日式風味:蔥段豬梅花串、蔥段雞腿肉、雞里肌串、月見雞肉丸串

肉品堅持原塊肉，無醃製

豬肉、雞肉堅持使用台灣肉，雞肉還嚴選氣冷雞

日式風味帶有甘甜，爽口不膩讓串燒肉品保有本身鮮肉感

蔥油拌小麵

麵食、飯類也有，鐵盒飯打開整個油蔥香氣瀰漫

這款很有台式古早味，整個油蔥讓麵條很夠味

鹽烤直火鮮蝦、鹽烤大海蝦

蝦蝦控必點，蝦頭都貼心處理

不用剝蝦殼，蝦殼都可以直接啃食唷~多了蝦殼香氣，一口接一口大吃

香菇串、節瓜、杏鮑菇串

烤蔬菜當然要點，均衡飲食

保有軟嫩度，秒殺吃完

想吃蔬菜還有青椒，節瓜，香菇，杏鮑菇

玉米筍可以挑選，淡淡的椒鹽味道，印出蔬菜的甜味，真心要點

焦糖麻辣:蔥段豬五花串

喜歡重口味可以試看看焦糖麻辣，自家熬煮醬汁

入口會帶有甜味引出麻辣，尾韻真的辣啊!

招牌青花驕酸菜魚湯

湯頭微酸微辣，帶有青花驕的香味

再加入老譚酸菜一起熬煮，讓湯頭的味道更有層次，讓你一口接一口！

潑辣雞

好吃推薦的特製潑辣雞，香辣帶甜味

外皮帶點酥脆，香甜麻辣好吃

椒鹽雞軟骨

極力推薦必吃椒鹽雞軟骨，尤其是酒客

這絕對是小酌配酒的美食

來串燒燒烤吃到飽，當然串燒烤物都要點上一輪

日本生食級干貝

一定要多點，超好吃的日本生食級干貝

吃多一點干貝才可以回本阿(誤)

一夜干竹莢魚

有豐富的油脂，搭配一口生啤酒真的滿舒服

韓國生蠔

店家挑選超大顆韓國半殼生蠔，搭配自製的蒜蓉醬，一口吞下，鮮度爆表

橫膈膜

加碼推薦橫膈膜，記得趁熱吃軟嫩香濃~~~好邪惡

建議先點串燒烤物，一串串大口開吃

都是原塊肉，吃的到肉肉本身原始風味

不是那種劣質肉品，真正有纖維口感、肉品的真實軟硬度

椰香桃桃、草莓生打椰、暴打前男友(檸檬綠)

特調飲品不馬虎，使用紙杯裝喝起來也很街頭風

解膩解辣就喝暴打前男友，滿滿酸甜酸甜順口好喝

乳香推薦 椰香桃桃、草莓生打椰

菠蘿炸蝦包

帶有港式日式結合的小點 菠蘿炸蝦包

可愛的貓咪吐司

店家採用生吐司的配方，可愛的造型讓人愛不釋手

生啤海尼根

酒客來這裡吃香喝辣就對了

熱炒串燒店，一人平均喝酒在吃美食也是要一千多元

串肚肚這裡可以無限暢飲、美食吃到飽，當然要追

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

帶有創意的水槍，喝多少裝多少

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

1.5公升海尼根生啤酒，用點滴的造型貼上標籤

我笑你喝不完，讓人真的很想挑戰

深受年輕人喜愛，暢飲配串燒美食，邊吃邊玩啊~

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

來排Shot

酒水樣式還蠻多的，還可以來排Shot

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

王母仙桃、美荔佳人

使用自助式調酒機，讓每一杯都是完美比例

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

不管是下班後想小酌一杯，還是週末想跟朋友聚餐，串肚肚都是一個很棒的選擇

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

喜歡邪惡的，還有波霸奶茶!!!

不管是下班後想小酌一杯，還是週末想跟朋友聚餐，串肚肚都是一個很棒的選擇