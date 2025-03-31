我終於找到你了！！
健康清爽，但是美味不減～
甚至可以說是重口味的好朋友呦
#咖樂彩虹麵雖隱身在文化商圈的巷弄中，
但我們經過好幾次，餐期生意都挺好的耶
這次選擇在門口等開門，這不就吃到了嗎
店裡的氣氛我們真的很喜歡，
明亮乾淨，而且很溫馨，
帶小朋友在這用餐感覺特別舒服
咖樂的餐點選擇超豐富的，
除了高達七種口味的🌈彩虹麵湯頭外，
也有彩虹乾拌麵、兒童餐與多種單點品項，
還能加價升級套餐，吃巧也吃飽
眼睛先吃一波！
這些七彩的麵條可是採用8種蔬果製作，
並且添加海藻鈣取代鹽，
讓麵條吃起來不只健康，口感還更Q彈，
麵條尺寸比一般的短一些，
小小孩也能吃得開心😆，
Zia邊吃邊數超開心，一下子就吃光光了～
#嫣紅麻奶彩虹麵+炸雞腿排
這個湯頭我喜歡❤️，清爽的辣度加上濃郁的奶香，
喝起來非常順口不死鹹，會一口接一口的那種
麵條吸附了好喝的湯汁，口感軟中帶勁，
還有玉米青菜等配料，飽飽不空虛
雞腿排的口感也不錯，外皮微酥肉質軟嫩，
這一份吃下來，已經很飽啦！
#秘製金湯黃色的金湯其實是用南瓜熬煮出來的色澤，
喝起來卻不會有太搶戲的南瓜味
我覺得咖樂滿厲害的一點，
就是以健康概念為主體，但料理卻不會淡而無味，
金湯帶著胡椒香，喝完不會有吃完味素的那種感覺
#兒童餐很懂小孩心呀，小朋友看到這一盤，誰會不開心呢！
彩虹拌麵、炸雞薯條🍗、青菜及果汁，
營養均衡滿分，而且份量不小，國小生也能吃飽
Zia說以後來都要點兒童餐啦
#厚切豬排這豬排挺強的，麵衣超酥脆像吃餅乾，但不會太硬
帶著厚度的肉質不乾柴，吃起來還飽有肉汁，
這也是我下次來必點的品項👍
#蒜泥白肉我第一次看到這麼小巧的蒜泥白肉，超可愛～
一般只能在餐廳吃到蒜泥白肉，
沒想到在咖樂也能吃到，而且很好吃耶，
肥瘦相間的肉肉吃起來Q彈，醬料也超夠味
#椒麻酥炸餃這道也是必點，炸餃本身味道不錯，
但讓我印象深刻的是椒麻醬😍
特調的比例吃起來不會太麻或太嗆口，
味道濃郁香氣滿滿，拿來沾什麼都超搭
#燙青菜以麻油調味的燙青菜，
吃起來就是有種家鄉的味道，
清爽又不失香氣，份量也不會太多，
是被發現我們家不愛吃青菜嗎
✨咖樂彩虹麵
嘉義市西區北榮街109號
05 223 6687
1100–1400、1700–2030（每週日一公休）