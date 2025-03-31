我終於找到你了！！

健康清爽，但是美味不減～

甚至可以說是重口味的好朋友呦

#咖樂彩虹麵雖隱身在文化商圈的巷弄中，

但我們經過好幾次，餐期生意都挺好的耶

這次選擇在門口等開門，這不就吃到了嗎

店裡的氣氛我們真的很喜歡，

明亮乾淨，而且很溫馨，

帶小朋友在這用餐感覺特別舒服

咖樂的餐點選擇超豐富的，

除了高達七種口味的🌈彩虹麵湯頭外，

也有彩虹乾拌麵、兒童餐與多種單點品項，

還能加價升級套餐，吃巧也吃飽

眼睛先吃一波！

這些七彩的麵條可是採用8種蔬果製作，

並且添加海藻鈣取代鹽，

讓麵條吃起來不只健康，口感還更Q彈，

麵條尺寸比一般的短一些，

小小孩也能吃得開心😆，

Zia邊吃邊數超開心，一下子就吃光光了～

#嫣紅麻奶彩虹麵+炸雞腿排

這個湯頭我喜歡❤️，清爽的辣度加上濃郁的奶香，

喝起來非常順口不死鹹，會一口接一口的那種

麵條吸附了好喝的湯汁，口感軟中帶勁，

還有玉米青菜等配料，飽飽不空虛

雞腿排的口感也不錯，外皮微酥肉質軟嫩，

這一份吃下來，已經很飽啦！

#秘製金湯黃色的金湯其實是用南瓜熬煮出來的色澤，

喝起來卻不會有太搶戲的南瓜味

我覺得咖樂滿厲害的一點，

就是以健康概念為主體，但料理卻不會淡而無味，

金湯帶著胡椒香，喝完不會有吃完味素的那種感覺

#兒童餐很懂小孩心呀，小朋友看到這一盤，誰會不開心呢！

彩虹拌麵、炸雞薯條🍗、青菜及果汁，

營養均衡滿分，而且份量不小，國小生也能吃飽

Zia說以後來都要點兒童餐啦

#厚切豬排這豬排挺強的，麵衣超酥脆像吃餅乾，但不會太硬

帶著厚度的肉質不乾柴，吃起來還飽有肉汁，

這也是我下次來必點的品項👍

#蒜泥白肉我第一次看到這麼小巧的蒜泥白肉，超可愛～

一般只能在餐廳吃到蒜泥白肉，

沒想到在咖樂也能吃到，而且很好吃耶，

肥瘦相間的肉肉吃起來Q彈，醬料也超夠味

#椒麻酥炸餃這道也是必點，炸餃本身味道不錯，

但讓我印象深刻的是椒麻醬😍

特調的比例吃起來不會太麻或太嗆口，

味道濃郁香氣滿滿，拿來沾什麼都超搭

#燙青菜以麻油調味的燙青菜，

吃起來就是有種家鄉的味道，

清爽又不失香氣，份量也不會太多，

是被發現我們家不愛吃青菜嗎

✨咖樂彩虹麵

嘉義市西區北榮街109號

05 223 6687

1100–1400、1700–2030（每週日一公休）