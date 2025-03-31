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[台南北區]早餐蛋著走。蔬菜鮪魚粉漿蛋餅。當地人氣粉漿蛋餅燒餅專賣早餐攤 #少油不膩

蛋餅 粉漿蛋餅 早餐 台南早餐 more
2025-03-31 13:00:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202503 台南北區 早餐蛋著走

前陣子追蹤到一家主打粉漿蛋餅和燒賣的早餐攤「早餐蛋著走」

從網路上看到網友提供的照片，粉漿蛋餅看起來是清爽少油的版本，而且餡料好飽滿

我就趁 #孤獨的潤餅獵人 2025年3月第四週有好幾天在台南

就選有在附近找春捲的一天順道過去吃吃看囉

 

台南市旅遊資訊參考 

→ Klook 台南旅遊景點

→ kkday 台南熱門自由行景點

→ Agoda 台南旅宿推薦

商家名稱：早餐蛋著走(台南市北區東興路二段52號)

相關連結：FB粉絲專頁  Instagram  UberEats線上訂餐

營業資訊：0983177552 週二三四六日5:30-10:00；週一五休

餐點介紹：粉漿蛋餅/燒餅/蒸籠類(包子饅頭)/飲料/單點

用餐日期：2025.03


檢視較大的地圖

202503 台南北區 早餐蛋著走

▲早餐蛋著走 店面

位於小東公園附近的小型菜市場內，在勝利街1巷路口處有放落地招牌，指引人客方向

(客串演出: J哥、Na哥)

202503 台南北區 早餐蛋著走

▲早餐蛋著走 店面

店面的亮綠色招牌很顯眼，店前方有兩組座位

若當下內用客多的話，老闆會馬上搬出備用桌子

(客串演出: Na哥)

 

早餐蛋著走 菜單(拍攝日期：2025.03)   

202503 台南北區 早餐蛋著走

▲招牌是粉漿蛋餅，但燒餅熱銷程度完全不亞於蛋餅，當天我八點前到的時候燒餅就已售完了

 

202503 台南北區 早餐蛋著走

蔬菜鮪魚蛋餅 NT 50   

每份蛋餅切成六塊，上層撒適量胡椒鹽。看來就是用少少的油煎，讓蛋餅皮表面煎到有金黃斑點，沒有油膩膩的樣子，我喜歡

202503 台南北區 早餐蛋著走

▲粉漿蛋餅皮是厚度均一的，表面也有些酥脆，但大部分口感還是柔軟彈嫩的，不是入口易化的糊感(這種口感我也喜歡)也不是多油半煎炸的焦脆。

上層的胡椒粉有提味和少許辛辣感，內餡是蛋、罐頭鮪魚、小白菜和少少洋蔥丁。小白菜還有點生菜的脆度；是用比較乾且還有小肉塊的罐頭鮪魚，不是很濕很糊的那種罐頭鮪魚，相較下還有些咀嚼感，而且的確比較適合跟蔬菜搭配，能讓葉菜類保留脆度(很濕糊的罐頭鮪魚則比較適合單用)

 

 

台南市旅遊資訊參考 

→ Klook 台南旅遊景點

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以上。

 
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早餐蛋著走

phone0983-177552
place台南市北區東興路二段52號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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