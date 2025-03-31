台北延吉街美食聚面-大安宵夜推薦-串串鍋物-好吃平價的特色古風鍋物推薦!!

天冷就是要吃鍋阿~~

冷冷的天吃上一鍋熱辣爽勁的鍋物絕對讓人超帶感

沒錯這次要來介紹的就是台北大安宵夜推薦-聚面

店家裝潢古色古香相當具有特色

親民平價的串串真是很便宜同時葷素的種類高達30種以上供君挑選(全種類34種品項)

絕對能夠挑到你喜歡想要吃的串串

聚面同時也不收任何服務費~~想吃什麼自己直接拿直接下鍋

簡單又不麻煩真的很不錯XD 進店就只有想著立即開吃的想法

這次與男友來聚面歡聚慶生時光-相當的特別是因為有壽星專屬「筆墨生香」

能夠親筆寫下祝福直接投入湯中~~通通都是可以食用的食材

連毛筆加上豆腐紙都是可食用的

如此這般有儀式感不需要出示證件只要跟店員老闆說一聲

即可發揮你藝術家的特質!!除了寫下滿滿的祝福與吉祥話

當然也能畫畫都沒有問題啦~

<<店家資訊>>

店名:聚面-大安宵夜推薦|麻辣串串|必吃麻辣串|聚餐餐廳|麻辣串推薦|四川麻辣火鍋|人氣美食|在地推薦餐廳

電話:0911 896 864

營業時間: 1700-0200

地址:台北市大安區延吉街131巷37號

官網/FB/IG資訊: https://www.instagram.com/jum94134690/

我們點的是聚面套餐加上串串

看看是不是相當豐盛阿

川香辣土豆

厚切實在的土豆配上辣勁十足的醬料

整體的川香與辣醬基底入味又帶勁

一口一個脆爽脆爽又卡滋卡滋的辣土豆

咬下那麻辣熱燙的口感讓人無可抗拒

做為開胃小菜真的有夠棒~~

小酥肉

肉香十足的小酥肉

鮮嫩又不失緊實的滋味

單吃就能充滿濃郁的飽足感

麻辣湯底 + 椰子雞肉清香湯底

麻辣鍋底又香又麻帶辣的箇中滋味

相當出色將串串的味道變得香麻辣超帶勁

口感香醇又宣告那滿滿濃郁的香辣氣息

讓人無可抵抗的一場色香味俱全之旅

到了聚面不是只有著名的麻辣鍋底

即便你的夥伴是不吃辣的人也能到聚面試下

獨家清爽的椰子雞肉湯底

湯品細膩並富含椰肉讓口感更上一層樓

溫補不燥熱的新興選擇

各項串串

品項眾多

無論葷素我們都拿了一堆

除了平價看起來也都讓人垂涎三尺

自助式便利想選什麼都可以~~

我們拿了櫛瓜/香菇/豬血糕/培根金針捲/花椰菜/蟹肉棒/蓮藕/酥肉

玉米/雞肉/豬肉/豆皮/魷魚/甜不辣/蛋腸/玉米筍

麻糬/凍豆腐/貢丸火鍋料等

真的吃的超級飽大滿足的概念阿

酥脆的櫛瓜與玉米/玉米筍入口清爽

又能讓食慾大開繼續下肚更多更多的串串

香醇入口的蓮藕/蟹肉棒與甜不辣更是讓人愛不釋手

立馬就嘗到鍋物中的沸騰香氣~~

搭上沾醬更是蒜香四溢口口動人

讓人直喊大呼過癮的聚面

培根豬肉

肉質鮮爽的培根豬肉

入湯即吸收湯品的精粹

口口吃的到新鮮品質

鮮甜並吃出不同以往的火花節奏

涮涮就帶有清甜的椰香與肉香做連結

不需再額外下沾醬也能吃出好滋味

在麻辣鍋中涮出火辣瀰香的多層次口感

同樣讓人吃好吃滿阿

蝦滑

Q彈潤滑的新鮮蝦滑入鍋下煮香氣滿分

一口一個好不過癮

軟Q又彈牙的蝦滑大隻又帶有滿滿的鮮味

叫人怎能抗拒蝦滑的好滋味?

(原味)老北京二八麻醬麵

忠於原汁原味的老北京二八麻醬麵

濃郁展延芝麻與花生醬雙料的香氣久久不間斷

Q彈咕溜的麵體入味到極致的鮮香體驗

熱燙又濃郁的滋味展現一氣呵成的合拍感

濃醇香兼具厚實的口感真是不容錯過

九曲紅梅

古式清幽風格的九曲紅梅

喝來氾濫出層層典雅的詩情畫意

玫瑰花與洛神花茶冰涼暢快的滋味酸甜好飲

解渴又止膩

紅糖糍粑

傳承經典口味的紅糖糍粑

屬於民間流行小吃的特色

油炸香酥的外皮與內裡的軟糯配上外在的紅糖粉

就像是進化版2.0的香炸麻糬

開胃好吃又讓自己忍不住一整盤直接喀完

烏梅冰粉

吃飽喝足後當然少不了道地經典的烏梅冰粉

開胃與酸甜並濟的爽滑冰粉

就是主打一個愜意放鬆~~ 好吃好滑好嫩又好舒爽的食感推薦給大家

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