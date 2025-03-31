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台北延吉街美食聚面-大安宵夜推薦-串串鍋物-好吃平價的特色古風鍋物推薦!!

2025-03-31 12:20:00 文字：熊甜蜜的分享園地
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熊甜蜜的分享園地

熊甜蜜的分享園地

台北延吉街美食聚面-大安宵夜推薦-串串鍋物-好吃平價的特色古風鍋物推薦!!

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天冷就是要吃鍋阿~~

冷冷的天吃上一鍋熱辣爽勁的鍋物絕對讓人超帶感

沒錯這次要來介紹的就是台北大安宵夜推薦-聚面

店家裝潢古色古香相當具有特色

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親民平價的串串真是很便宜同時葷素的種類高達30種以上供君挑選(全種類34種品項)

絕對能夠挑到你喜歡想要吃的串串

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聚面同時也不收任何服務費~~想吃什麼自己直接拿直接下鍋

簡單又不麻煩真的很不錯XD 進店就只有想著立即開吃的想法

這次與男友來聚面歡聚慶生時光-相當的特別是因為有壽星專屬「筆墨生香」

能夠親筆寫下祝福直接投入湯中~~通通都是可以食用的食材

連毛筆加上豆腐紙都是可食用的

如此這般有儀式感不需要出示證件只要跟店員老闆說一聲

即可發揮你藝術家的特質!!除了寫下滿滿的祝福與吉祥話

當然也能畫畫都沒有問題啦~ 

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<<店家資訊>>

店名:聚面-大安宵夜推薦|麻辣串串|必吃麻辣串|聚餐餐廳|麻辣串推薦|四川麻辣火鍋|人氣美食|在地推薦餐廳

電話:0911 896 864

營業時間: 1700-0200 

地址:台北市大安區延吉街131巷37號

官網/FB/IG資訊: https://www.instagram.com/jum94134690/

我們點的是聚面套餐加上串串

看看是不是相當豐盛阿

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川香辣土豆

厚切實在的土豆配上辣勁十足的醬料

整體的川香與辣醬基底入味又帶勁

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一口一個脆爽脆爽又卡滋卡滋的辣土豆

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咬下那麻辣熱燙的口感讓人無可抗拒

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做為開胃小菜真的有夠棒~~

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小酥肉

肉香十足的小酥肉

鮮嫩又不失緊實的滋味

單吃就能充滿濃郁的飽足感

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麻辣湯底 + 椰子雞肉清香湯底

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麻辣鍋底又香又麻帶辣的箇中滋味

相當出色將串串的味道變得香麻辣超帶勁

口感香醇又宣告那滿滿濃郁的香辣氣息

讓人無可抵抗的一場色香味俱全之旅

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到了聚面不是只有著名的麻辣鍋底

即便你的夥伴是不吃辣的人也能到聚面試下

獨家清爽的椰子雞肉湯底

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湯品細膩並富含椰肉讓口感更上一層樓

溫補不燥熱的新興選擇

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各項串串

品項眾多

無論葷素我們都拿了一堆

除了平價看起來也都讓人垂涎三尺

自助式便利想選什麼都可以~~

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我們拿了櫛瓜/香菇/豬血糕/培根金針捲/花椰菜/蟹肉棒/蓮藕/酥肉

玉米/雞肉/豬肉/豆皮/魷魚/甜不辣/蛋腸/玉米筍

麻糬/凍豆腐/貢丸火鍋料等

真的吃的超級飽大滿足的概念阿

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酥脆的櫛瓜與玉米/玉米筍入口清爽

又能讓食慾大開繼續下肚更多更多的串串

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香醇入口的蓮藕/蟹肉棒與甜不辣更是讓人愛不釋手

立馬就嘗到鍋物中的沸騰香氣~~

搭上沾醬更是蒜香四溢口口動人

讓人直喊大呼過癮的聚面

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培根豬肉

肉質鮮爽的培根豬肉

入湯即吸收湯品的精粹

口口吃的到新鮮品質

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鮮甜並吃出不同以往的火花節奏

涮涮就帶有清甜的椰香與肉香做連結

不需再額外下沾醬也能吃出好滋味

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在麻辣鍋中涮出火辣瀰香的多層次口感

同樣讓人吃好吃滿阿

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蝦滑

Q彈潤滑的新鮮蝦滑入鍋下煮香氣滿分

一口一個好不過癮

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軟Q又彈牙的蝦滑大隻又帶有滿滿的鮮味

叫人怎能抗拒蝦滑的好滋味?

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(原味)老北京二八麻醬麵

忠於原汁原味的老北京二八麻醬麵

濃郁展延芝麻與花生醬雙料的香氣久久不間斷

Q彈咕溜的麵體入味到極致的鮮香體驗

熱燙又濃郁的滋味展現一氣呵成的合拍感

濃醇香兼具厚實的口感真是不容錯過

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九曲紅梅

古式清幽風格的九曲紅梅

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喝來氾濫出層層典雅的詩情畫意

玫瑰花與洛神花茶冰涼暢快的滋味酸甜好飲

解渴又止膩

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紅糖糍粑

傳承經典口味的紅糖糍粑

屬於民間流行小吃的特色

油炸香酥的外皮與內裡的軟糯配上外在的紅糖粉

就像是進化版2.0的香炸麻糬

開胃好吃又讓自己忍不住一整盤直接喀完

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烏梅冰粉

吃飽喝足後當然少不了道地經典的烏梅冰粉

開胃與酸甜並濟的爽滑冰粉

就是主打一個愜意放鬆~~ 好吃好滑好嫩又好舒爽的食感推薦給大家

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