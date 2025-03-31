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【台南 安平區】安平餐酒館築光Bistro Coffee Lounge 來場DIY調酒的美味派對

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2025-03-31 14:24:00 文字：我是艾兒比！！
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我是艾兒比！！

我是艾兒比！！

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大家好，我是艾兒比

位在安平永華路二段上的築光Bistro,Coffee&Lounge

 

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燈光昏黃溫暖，氛圍帶點微醺的慵懶與時尚

 

 

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座位區桌距寬敞，包場活動也ok

牆面有超大電視螢幕，來這看球賽轉播大享受

還有沙發包廂，適合三五好友或小型聚會

 

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DIY調酒櫃陳列著各式小瓶基酒、碳酸飲料、果汁

 

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想怎麼調就怎麼調，新手也有基礎酒譜可以參考

選好後到櫃檯結帳，會附上酒杯、冰塊、攪拌棒

 

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開胃小點以橄欖油、乾辣椒與蝦仁煮成

搭配溫熱軟法口味蒜香微辣

 

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戰斧豬排鮮嫩多汁，佐特製酸甜醬，份量十足

 

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明太子海味鮮香，蝦仁花枝脆彈

微焦有嚼勁的薄皮披薩，餡料飽滿不軟塌

 

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燉飯鹹香濕潤，帶酸甜與微辛

酥脆薯條附番茄、蒜味松露與黃芥末三種口味

 

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店裡還設有專業的生啤酒區，提供三款風格各異的現拉生啤

輕盈的白啤酒、厚實紅啤酒和百香果酸啤酒

 

豐富品酒的氛圍，也有經典調酒、紅酒、威士忌可選擇

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滿足從入門到老饕的不同需求

 

蒜味蝦仁軟法 $380

酥炸軟殼蟹燉飯 $350

地中海豬戰斧 $680

明太子漁夫PIZZA $480

薯條三重奏 $180

Petrus sour passion百香果酸啤酒 $250

調酒-木村山梨葡萄汽水120、龍舌蘭160

 

 

築光Bistro活動：FB/IG打卡送鹽酥鱈魚絲乙份

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1.好友分享禮：鹹酥鱈魚絲券

2.入會禮：薯條三重奏

3.生日當月享88折，當日加碼送shot套組乙份

 

🎉艾兒比粉絲專屬優惠

除了入會禮外到店消費2客主餐+5星⭐️好評 再送鹹酥鱈魚絲乙份

（即日起至4/30止）

 

｜築光Bistro,Coffee&Lounge｜

 

📍地址：708台南市安平區永華路二段51號

📍營業時間：11:00-22:00、週五~六11:00~23:00

📍聯絡電話：(06)293-9168

📍IG： @glowingbistro

📍推薦指數：⭐️⭐️⭐️⭐️.5


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文章標籤
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築光Bistro Coffee&Lounge

phone06-2939168
place台南市安平區永華路二段51號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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