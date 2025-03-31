大家好，我是艾兒比

位在安平永華路二段上的築光Bistro,Coffee&Lounge

燈光昏黃溫暖，氛圍帶點微醺的慵懶與時尚

座位區桌距寬敞，包場活動也ok

牆面有超大電視螢幕，來這看球賽轉播大享受

還有沙發包廂，適合三五好友或小型聚會

DIY調酒櫃陳列著各式小瓶基酒、碳酸飲料、果汁

想怎麼調就怎麼調，新手也有基礎酒譜可以參考

選好後到櫃檯結帳，會附上酒杯、冰塊、攪拌棒

開胃小點以橄欖油、乾辣椒與蝦仁煮成

搭配溫熱軟法口味蒜香微辣

戰斧豬排鮮嫩多汁，佐特製酸甜醬，份量十足

明太子海味鮮香，蝦仁花枝脆彈

微焦有嚼勁的薄皮披薩，餡料飽滿不軟塌

燉飯鹹香濕潤，帶酸甜與微辛

酥脆薯條附番茄、蒜味松露與黃芥末三種口味

店裡還設有專業的生啤酒區，提供三款風格各異的現拉生啤

輕盈的白啤酒、厚實紅啤酒和百香果酸啤酒

豐富品酒的氛圍，也有經典調酒、紅酒、威士忌可選擇

滿足從入門到老饕的不同需求

蒜味蝦仁軟法 $380

酥炸軟殼蟹燉飯 $350

地中海豬戰斧 $680

明太子漁夫PIZZA $480

薯條三重奏 $180

Petrus sour passion百香果酸啤酒 $250

調酒-木村山梨葡萄汽水120、龍舌蘭160

築光Bistro活動：FB/IG打卡送鹽酥鱈魚絲乙份

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1.好友分享禮：鹹酥鱈魚絲券

2.入會禮：薯條三重奏

3.生日當月享88折，當日加碼送shot套組乙份

🎉艾兒比粉絲專屬優惠

除了入會禮外到店消費2客主餐+5星⭐️好評 再送鹹酥鱈魚絲乙份

（即日起至4/30止）

｜築光Bistro,Coffee&Lounge｜

📍地址：708台南市安平區永華路二段51號

📍營業時間：11:00-22:00、週五~六11:00~23:00

📍聯絡電話：(06)293-9168

📍IG： @glowingbistro

📍推薦指數：⭐️⭐️⭐️⭐️.5



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