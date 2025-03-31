有人跟我一樣~愛吃鍋物不分季節嗎？！
雖然最近的天氣超奇怪的
一下熱一下冷~地球生病了！
但我們還是要生活下去~吃好吃的美食過該過的生活
一桶薑母鴨
地址： 台北市中山區南京東路三段89巷5之4號
電話：02 2509 0857
營業時間：17：00~00：00
粉絲頁： https://www.facebook.com/61565673185169/
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這間位於松山區的一桶薑母鴨你一定要認識一下((笑))
秋冬進補就是要吃薑母鴨啊！
那春夏怎麼辦？！ 一桶薑母鴨幫你準備好啦！
3-9月就是蔬果龍骨鍋或胡椒龍骨鍋
我們是下班後小聚一下！
在用餐的過程中，陸續又來了好幾桌
禮拜天上完班就是要好好放鬆一下啊！
三五好友下班後小聚，就是需要舒服的地方
這裡位子超多，所以不用擔心位子不夠
這裡的菜盤是以顏色之分
所以拿多少東西怎麼算價格？直接看盤子的顏色
醬料區、菜區、酒區~都是自助式
這裡有鴨肉丸、牛五花、櫻桃鴨肉片(肉片就是這二種)
當然還有蔬菜及火鍋料啦
目前還有茼蒿，之後季節過了，就沒有囉
菜盤都還是以現場及當季的為主唷
就是想吃什麼，就是自己動手拿
我們點了水蜜桃和蘋果氣泡飲~今日不喝酒~
蘋果氣泡飲有一點像青蘋果的口味
二種都還蠻好喝的！
很快的~我們的桌子就被我佔滿了！哈哈~
龍骨鍋有分二種口味：胡椒和蔬果
我們選擇的是蔬果，想說喝點不一樣的鍋
呼~辛苦上了一天班，好好犒賞自己一下！沒問題吧？！
我喜歡這樣下班相聚在一起
一起吃美食聊天，超有幸福感
綜合生魚片，每一片都超級大片的
魚肉大片又厚，吃起來超級爽快的~重點是新鮮好吃！
魚肉都要比醬料碟大了....
火烤豬五花(附生菜泡菜)
心還在韓國的我，怎麼可以錯過這道？
在韓國吃到的燒肉真的超級好吃
豬五花都不油膩！真的讓人想念
所以立馬包起五花肉+泡菜~
一口咬下，只想說：馬西so唷！
不用擔心豬五花太過油膩或是油脂過多
因為生菜+泡菜還有大蒜、辣椒一起包著入口
其實超級解膩！而且可以一口接著一口吃不停
手工油蔥拌麵線一定要趁著吃~別看好像沒味道
其實是很好吃！油蔥的香氣很足
也可以拌一點蔬果龍骨鍋的湯頭一起享用，又是另一種口感
蔬果龍骨鍋的湯頭真的超級好喝的！
可以喝到蔬果的香甜，還可以喝到肉骨熬出的膠質
我們都很愛這樣的湯頭
溫補~喝起來不會造成身體過多的負擔
重點是這個肉超級好喝！肉質很嫩~
另外也可以再加入肉片：有牛肉跟櫻桃鴨，二種肉可以選擇
二種肉都好吃！而且跟龍骨鍋都很搭~
香烤胡椒魚，這是本產的吳郭魚
超級大條的~一開始我真的不知道怎麼下手吃魚....
但一吃後....發現這個魚讓我很驚豔！如果大家有來一定要點
因為這個魚肉超級入味！
原本還擔心魚肉會沒有味道，因為其實這魚肉超厚實
愈厚實的魚肉就讓人感覺愈難入味
裡面塞滿了蔥蒜類，所以魚肉超級香
而且完全沒有土味~吳郭魚好吃歸好吃，最怕的就是有土味
一桶薑母鴨處理得很好！這個魚真的炸好吃~新鮮美味！非常推薦
活蝦料理-香蒜泰國蝦
一上桌我的眼睛就沒辦法離開這個視線了....
太誘人了！！
我是一個很愛吃蝦的人！泰國蝦更不能錯過
滿滿一盤~我忍不住說：這都是我的嗎？！
哈哈~完全不想要分別人吃
滿滿的蝦膏跟蝦黃~超開心的耶
吃起來超級過癮的
上面有滿滿的香蒜，所以可以先吃掉上面的香蒜配料，再剝蝦
蝦肉超級札實，而且很Q彈....愛吃泰國蝦的，不要錯過
有超多口味可以選擇~每一種都想吃
最近天氣又變冷了！該進補一下了
想吃溫補鍋就來一桶薑母鴨！
龍骨鍋暖心又暖胃！身心都舒服
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一桶薑母鴨
地址： 台北市中山區南京東路三段89巷5之4號
電話：02 2509 0857
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