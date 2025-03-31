有人跟我一樣~愛吃鍋物不分季節嗎？！

雖然最近的天氣超奇怪的

一下熱一下冷~地球生病了！

但我們還是要生活下去~吃好吃的美食過該過的生活

一桶薑母鴨

地址： 台北市中山區南京東路三段89巷5之4號

電話：02 2509 0857

營業時間：17：00~00：00

粉絲頁： https://www.facebook.com/61565673185169/

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這間位於松山區的一桶薑母鴨你一定要認識一下((笑))

秋冬進補就是要吃薑母鴨啊！

那春夏怎麼辦？！ 一桶薑母鴨幫你準備好啦！

3-9月就是蔬果龍骨鍋或胡椒龍骨鍋

我們是下班後小聚一下！

在用餐的過程中，陸續又來了好幾桌

禮拜天上完班就是要好好放鬆一下啊！

三五好友下班後小聚，就是需要舒服的地方

這裡位子超多，所以不用擔心位子不夠

這裡的菜盤是以顏色之分

所以拿多少東西怎麼算價格？直接看盤子的顏色

醬料區、菜區、酒區~都是自助式

這裡有鴨肉丸、牛五花、櫻桃鴨肉片(肉片就是這二種)

當然還有蔬菜及火鍋料啦

目前還有茼蒿，之後季節過了，就沒有囉

菜盤都還是以現場及當季的為主唷

就是想吃什麼，就是自己動手拿

我們點了水蜜桃和蘋果氣泡飲~今日不喝酒~

蘋果氣泡飲有一點像青蘋果的口味

二種都還蠻好喝的！

很快的~我們的桌子就被我佔滿了！哈哈~

龍骨鍋有分二種口味：胡椒和蔬果

我們選擇的是蔬果，想說喝點不一樣的鍋

呼~辛苦上了一天班，好好犒賞自己一下！沒問題吧？！

我喜歡這樣下班相聚在一起

一起吃美食聊天，超有幸福感

綜合生魚片，每一片都超級大片的

魚肉大片又厚，吃起來超級爽快的~重點是新鮮好吃！

魚肉都要比醬料碟大了....

火烤豬五花(附生菜泡菜)

心還在韓國的我，怎麼可以錯過這道？

在韓國吃到的燒肉真的超級好吃

豬五花都不油膩！真的讓人想念

所以立馬包起五花肉+泡菜~

一口咬下，只想說：馬西so唷！

不用擔心豬五花太過油膩或是油脂過多

因為生菜+泡菜還有大蒜、辣椒一起包著入口

其實超級解膩！而且可以一口接著一口吃不停

手工油蔥拌麵線一定要趁著吃~別看好像沒味道

其實是很好吃！油蔥的香氣很足

也可以拌一點蔬果龍骨鍋的湯頭一起享用，又是另一種口感

蔬果龍骨鍋的湯頭真的超級好喝的！

可以喝到蔬果的香甜，還可以喝到肉骨熬出的膠質

我們都很愛這樣的湯頭

溫補~喝起來不會造成身體過多的負擔

重點是這個肉超級好喝！肉質很嫩~

另外也可以再加入肉片：有牛肉跟櫻桃鴨，二種肉可以選擇

二種肉都好吃！而且跟龍骨鍋都很搭~

香烤胡椒魚，這是本產的吳郭魚

超級大條的~一開始我真的不知道怎麼下手吃魚....

但一吃後....發現這個魚讓我很驚豔！如果大家有來一定要點

因為這個魚肉超級入味！

原本還擔心魚肉會沒有味道，因為其實這魚肉超厚實

愈厚實的魚肉就讓人感覺愈難入味

裡面塞滿了蔥蒜類，所以魚肉超級香

而且完全沒有土味~吳郭魚好吃歸好吃，最怕的就是有土味

一桶薑母鴨處理得很好！這個魚真的炸好吃~新鮮美味！非常推薦

活蝦料理-香蒜泰國蝦

一上桌我的眼睛就沒辦法離開這個視線了....

太誘人了！！

我是一個很愛吃蝦的人！泰國蝦更不能錯過

滿滿一盤~我忍不住說：這都是我的嗎？！

哈哈~完全不想要分別人吃

滿滿的蝦膏跟蝦黃~超開心的耶

吃起來超級過癮的

上面有滿滿的香蒜，所以可以先吃掉上面的香蒜配料，再剝蝦

蝦肉超級札實，而且很Q彈....愛吃泰國蝦的，不要錯過

有超多口味可以選擇~每一種都想吃

最近天氣又變冷了！該進補一下了

想吃溫補鍋就來一桶薑母鴨！

龍骨鍋暖心又暖胃！身心都舒服

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一桶薑母鴨

地址： 台北市中山區南京東路三段89巷5之4號

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