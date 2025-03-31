{台中美食}咱們小時候/全台唯一親子派對餐廳，全新200坪超大環遊世界主題!兒童節限定馬賽克燈DIY、卡通人物見面會，現在點指定套餐再 抽$15000 旅遊金

說到台中的親子餐廳，大家第一個推薦的絕對是在北屯區的「咱們小時候」

館內推出了全新「環遊世界主題」，讓大小朋友一起遨遊世界各地超好玩，

現在還推出了環遊世界頭等餐活動，有日本奧羽牛肉喜燒、泰國火山排骨等美食，點餐還送抽獎券，有機會獲得15000元旅遊金，

在兒童連假期間，還有 兒童餐＋馬賽克燈DIY，組合價只要499 ，現場還有超可愛人偶見面會，

這麼好玩，還不趕快預約起來，帶寶貝們一起來環遊世界吧！

「咱們小時候」位在台中北屯區，獨棟的外觀相當好辨識，

一旁的道路邊都可以免費停車，交通以及停車上都相當方便。

最近「咱們小時候」推出了全新的環遊世界主題，一進門口就彷彿踏入機場一樣，準備出發去探險啦！

一進門就可以感受到充滿歡樂的氣息，店門口還不時有超大的卡通人偶迎接大家。

在門口也有超大的看板，請大小朋友一起環遊世界，吃遍各地的美食。

店內也有超多好玩有趣的機台，像是復古的打彈珠機、扭蛋機等等，

還有超有趣的VR機台（現在只要點「環遊世界頭等餐」系列餐點除了可以送抽獎券外，還可以獲得VR體驗券一張喔！）

店家也很貼心的一樓設置了遊戲區的即時影片，隨時留意寶貝玩樂的狀況。

環遊世界主題樂園

店家一樓屬於用餐區以環遊世界為主題，一進到店內就沉浸在機場情境中，

座位走道上都相當寬敞，有比較像是小包廂的座位區，很適合一家人用餐，

如果是親朋好友來聚餐，也有超過十人的座位區可以使用。

客製化包廂

「咱們小時候」也是全台唯一親子派對餐廳，在餐廳二樓有專屬的包廂，都可以非常客製化的進行佈置與擺設，

不管是寶寶性別派對、抓周、周歲還是生日聚餐都非常適合，不過他們家的包廂都很搶手，記得一定要提早預約喔！

店內的餐點相當多元，有定食、義大利麵、焗烤、火鍋、燒肉以及炸物飲品等等，

當然還有小寶貝專屬的兒童餐跟寶寶餐，真的是太貼心了！

現在還推出了環遊世界頭等餐，有四種不同國家的特色餐點，

不管是美國烤魚排、韓國銅盤烤肉、日本奧羽牛壽喜燒、泰國超人氣火山排骨套餐，不僅餐點超級豐富好吃外，

還可以額外參加抽獎，最高可以獲得15,000的旅遊金！

日本奧羽牛壽喜燒

日本奧羽壽喜燒套餐，除了壽喜燒鍋外，還有新鮮菜綠的菜盤、

伊比利豬肉＋和牛火鍋肉片稍微涮過就就可以起鍋，肉片鮮嫩多汁，帶些Ｑ彈口感相當好吃，

再搭配牛肉丼飯、清爽的青茶以及飯後甜點小蛋糕，真的是超級澎湃。

泰國超人氣火山排骨

竟然可以在親子餐廳就可以吃到泰國超人氣火山排骨，真的是美食無極限，

超大塊的的排骨，肉質軟嫩Ｑ彈，再淋上店家特製的蔥蒜醬汁，酸甜帶有微辣的口感，超級順嘴，

套餐中還有超人氣的月亮蝦餅、炸香蕉、白飯、清涼退火的椰子汁以及飯後甜點蛋糕，喜歡重口味的朋友超級推薦啊！

大家有發現嗎？如果點泰國超人氣的火山排骨，還會額外隨機贈送一隻恐龍，真的是超級可愛，

一上桌，小恐龍馬上就被小兒帶走圈養啦。

兒童節限定活動：快樂兒童餐PLUS大升級

兒童節不知道要去哪裡玩嗎？

咱們小時候在兒童節連假（4/3(四）～4/6（日））推出了兒童節限定活動，

點任一 兒童餐＋馬賽克燈DIY就可以享優惠價只要 ＄499 ，還會再送99元的現金折價券。

只要在再額外再加購20元，馬賽克燈就可以升級成「熊熊熱氣球燈」，可以直接在餐廳DIY，也可以帶回家再製作喔！

兒童節限定活動－卡通人物見面會

在兒童節連假（4/3(四）～4/6（日））其間，店家還特別推出了卡通人物見面會活動，

有瑪莉歐兄弟、庫洛米等人物隨機出場，大小朋友除了可以合照外，還可以跟卡通人偶玩猜拳遊戲，猜贏還會有飛機造型氣球一顆，真的ˊ是有吃又有玩，太開心了吧！

二樓室內遊戲區

咱們小時候的二樓，就是小朋友最喜歡的室內遊樂區，

有球池、互動投影遊戲區、溜滑梯、迷宮、積木牆、建築磚塊屋等等，可以讓孩子玩好玩滿又放電，

整體規劃相當完善，寶貝們絕對會瘋狂愛上這裡的遊戲區啊！

咱們小時候親子派對餐廳

電話：04-24392106

地址：台中市北屯區祥順一街45號

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