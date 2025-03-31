有沒有正在觀望電子鎖的朋友~看過來~推薦電子鎖台灣品牌「AiLock智慧鎖」，最近因為家裡想換智慧鎖，來「AiLock智慧鎖」台中遠百門市參觀體驗，服務人員仔細介紹了兩款智慧鎖，了解到了智慧鎖的便利性與實用處，MIT台灣製造、人臉識別等多種解鎖方式、3種遠端APP解鎖方式、0.3秒極速解鎖、還有美型外觀也讓人非常心動！

店家介紹

「AiLock智慧鎖」在全台有多家實體櫃位，「AiLock智慧鎖台中遠百店」位於台中大遠百9樓手扶梯旁，以白色與金色的視覺設計，給人優雅質感的氛圍，櫃上展示多款智慧鎖，直接擺放大門展示，感受沉浸式體驗！專人一對一介紹，諮詢、家門評估、訂購及安裝保固，一條龍服務到好~「AiLock智慧鎖」擁有市售電子鎖最長的3年保固！讓你買得安心！

必須強調一點！「AiLock智慧鎖」他們全都是MIT台灣製造！榮獲「台灣優良精品」兩大殊榮，個別為「台灣優質產品金牌獎」、「台灣創新第一品牌」，而且是電子鎖界唯一擁有國際ISO 9001高規格產線認證！堅持使用台灣、美國、日本高品質大品牌用料，讓靈敏度更無時差感！

這次介紹最熱賣的兩款，「7合1旗艦plus款」、「8合1人臉辨識款」，兩款都有大門展示，模擬實境使用情況！

產品介紹

▼ 7 合 1 旗艦 plus 款

這款聽說銷量很好，除了擁有四種基本的密碼解鎖、指紋辨識、感應卡解鎖、防拷貝鑰匙解鎖，還有siri&google聲控開門、手機遠端APP開門，而且擁有LINE主動通知家門動態功能，七大智慧功能，超級方便！

面板是髮絲紋不只質感滿分、還不沾指紋~以防有心人士偷窺~

解鎖超快速！真的是差點來不及拍照的0.3秒超速解鎖！

還有一個電子門鎖大家會考慮的一點，如果停電或沒電怎麼辦？別擔心！AiLock智慧鎖使用的是鹼性電池，超市賣場都買得到！而且即將沒電，也會提早兩周提醒~超長效的續航力，通常每4-6個月更換一次電池就好！

全自動式的鎖匣~關門即自動上鎖，一次鎖上更有安全感！

有反鎖及兒童安全鎖的設計~

如果忘記換電池門內也能手動開關門

▼ 8 合 1 人臉辨識款

除了7合1的上述功能以外，8合1多了人臉辨識系統，精準採集3D臉部特徵，夜間紅外線補光，不分日夜都能輕鬆3D人臉辨識，解放雙手超方便！除此之外，LINE通知家門動態再升級！增設人員編號，可以知道目前是哪位人員進出門動態！

8合1還有增設電鈴功能，不用再另外安裝~上面三顆鏡頭就是人臉辨識系統

除了上述使用鹼性電池以外，AiLock電子鎖都備有「行動電源緊急復電」，有支援Type-C插孔充電，再不然也有每扇門唯二的防拷貝鑰匙可以開門！方便之餘也有考慮到各種狀況！超貼心

再來說說他們智慧管家APP的功能，若有他們家的多項裝置，一個APP就能管理全部！

可以用手機遠端解鎖~超方便

可以隨時新增人員，也可隨時收回權限很方便~最多可容納99位用戶！

LINE即時通知家門動態！開門關門的通知都有

另外櫃上也有展示其他款智慧鎖以及其他智能家居產品！

結語

整體來說，聽完人員講解真的會很心動！多項解鎖方式以及因應各種狀況的功能，不怕方便之餘會帶來不夠安全的刻板印象！尤其全系列產品都是MIT台灣製造，這點就很值得支持！在這個科技進步的時代，智慧家具不只帶來方便性更保障安全性，以這個價格來看絕對值得！

店家資訊

【 AiLock智慧鎖】

▸ 官網 ｜ https://www.tiscservice.com/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/AiLock2

▸ 台中遠百櫃位地址 ｜ 台中市西屯區臺灣大道三段251號 9樓

▸ 台中遠百櫃位聯絡電話 ｜0903-537-766



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