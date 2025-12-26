走進海港城市的浪漫日常！基隆旅遊新路線，從仁愛市場玩到正濱漁港，感受雨都慢時光。

別再只是匆匆路過！跟著這份基隆慢旅提案，從午後的海景咖啡到夜晚的微醺拌麵，重新看見雨都最 Chill 的一面！

總是給人灰濛濛印象的基隆，這幾年已逐漸褪去舊面貌，蛻變為一座兼具新潮與感性的海港城市。這裡不再只是遊客匆匆路過的中繼站，而是值得花上一整天，細細品味其獨特魅力的行旅之地。因此，這趟旅程將自熱鬧的傳統市場出發，一路漫步至充滿異國風情的彩色漁港，最後探訪修復後的昭和古蹟，感受歲月靜好。不妨趁著閒散的週末午後，跟著這份慢旅提案，走入雨都最浪漫的日常風景。



▲基隆不只有熱門的拍照景點！除了夢幻的彩色屋，這裡更藏著深厚的文化場域與巷弄美食，值得花時間細細探索。（部落客：撒野樂活小村婦、小虎食夢網）

▲來到基隆，怎麼能不品嚐這滿滿海味！無論是市場裡厚實的生魚片、份量豪邁的海鮮丼，還是港邊香氣四溢的炙燒干貝，這座城市絕對能滿足海鮮控挑惕的胃！（部落客：Cheng chun、Ruby說美食享受旅行、neru.foodie）

深入仁愛市場，朝聖阿嬌炒麵、鈺刺身丼、峰鮨日式料理

若想深入基隆的在地生活，仁愛市場絕對是旅人首選！想一嚐基隆經典風味，這三間人氣名店一定不能錯過。首先是鑊氣十足的「阿嬌炒麵」，以基隆特有的濃郁咖哩沙茶大火快炒，吸飽醬汁的麵條鹹香涮嘴，每一口都是道地的港都風味；接著是CP值極高的「鈺刺身丼」，憑藉豪邁厚切的生魚片與實惠價格，讓排隊人潮始終絡繹不絕；最後是精緻細膩的「峰鮨日式料理」，直送的當季魚貨將握壽司、海鮮丼提升至料亭等級，能在市場的小攤位中品嚐如此新鮮的食材，也難怪眾多老饕一試便成老主顧！





阿嬌炒麵

地址：基隆市仁愛區愛三路21號攤位B222樓

電話：02-24265089





鈺刺身丼

地址：基隆市仁愛區愛一路8號2F D43

電話：0911939051

更多介紹可見「Cheng chun」：基隆日本料理【鈺刺身丼】仁愛市場美食隨記





峰鮨日式料理

地址：基隆市仁愛區愛三路21號攤位B42

電話：02-24283139

更多介紹可見「Ruby說美食享受旅行」文章：【基隆仁愛市場】峰鮨日式料理 附菜單，海鮮丼飯份量多，生魚片新鮮，烤魚必點只收現金 · 不接受訂位-基隆仁愛市場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)



▲基隆的仁愛市場隱藏許多人氣小店！無論是「峰鮨日式料理」的精緻握壽司，還是「鈺刺身丼」的鮭魚親子丼，都是饕客激推的必吃在地美食。（部落客：Cheng chun、Ruby說美食享受旅行）



漫步正濱漁港彩色屋，走進圖們咖啡獨享海景

離開喧囂市場後，午後時光最適合漫步「正濱漁港」，感受濃厚的異國情調！一整排繽紛吸睛的「彩色屋」，是近年基隆最熱門的打卡地標，看著波光粼粼的水色，宛若置身「台版威尼斯」！拍完照片，記得走進隱身其中的人氣名店「圖們咖啡」，這裡不僅擁有絕佳的觀海視野，餐點實力更是不容小覷！招牌必點的「特製無水咖哩」濃郁誘人，搭配一杯香氣十足的手沖咖啡，簡單就能獨享海景第一排的靜謐浪漫！





彩色屋

地址：基隆市中正區正濱路72號

更多介紹可見「撒野樂活小村婦」文章：基隆必吃必去｜正濱漁港+台畜熱狗堡公車站+金龍肉羹｜繽紛好拍的彩色屋和公車站，在地排隊美食金龍肉羹一定要來吃吃看





圖們咖啡

地址：基隆市中正區中正路551號

電話：02-24628727

更多介紹可見「Malu」文章：《基隆IG》台版威尼斯彩色小屋的正濱漁港與搖滾區圖們咖啡Tuman cafe



▲來到基隆，當然不能忘記在「台版威尼斯」正濱漁港彩色屋打卡！也別錯過隱身其中的圖們咖啡，在窗邊獨享海景第一排的愜意午後。（部落客：撒野樂活小村婦、Malu）

▲來到圖們咖啡，絕不能錯過招牌「特製無水咖哩」！濃郁香料醬汁搭配基隆在地吉古拉，是看海時最棒的味蕾享受。(部落客：Malu）

探訪基隆要塞司令部，欣賞百年日治風華

喝完咖啡，不妨漫步至僅需幾分鐘路程的「基隆要塞司令部」，感受百年前的昭和時光！這座曾經戒備森嚴的軍事要塞，如今已褪去神秘面紗，成為近期最受矚目的文化新據點。園區內保存完整的日治時期建築群，古樸的磚牆與細緻的磨石子地，予人一種沉穩典雅的氣息，充滿復古氛圍的角落，每一幀都是絕美畫面，讓人忍不住放慢腳步，細細感受這座古蹟獨有的歲月痕跡。





基隆要塞司令部

地址：基隆市中正區祥豐街46號

電話：02-24621139

更多介紹可見「小虎食夢網」文章：【2022年基隆新打卡景點】三沙灣基隆要塞三部曲:百年基隆要塞司令部、軍械庫、光復樓重磅登場



▲走進修復後的「基隆要塞司令部」，彷彿穿越昭和時空，每一幀都充滿故事。（部落客：小虎食夢網）

入座正濱漁港下麵，品嚐飛魚卵拌麵

若吃膩了廟口夜市的在地小吃，晚餐不妨換個口味，回到正濱漁港感受不一樣的慵懶愜意！隱身巷弄的人氣名店「下麵」，以自在放鬆的微醺氛圍，成為無數旅人私藏的口袋名單。招牌必點的「飛魚卵拌麵」，鹹香滋味相當迷人，口感亦極具層次，搭配外皮焦脆的香煎小卷，鮮甜滋味令人驚艷！佐上一杯調酒或啤酒，絕對是這趟旅行最過癮的收束！





下麵

地址：基隆市中正區正濱路96號3樓

更多介紹可見「neru.foodie」文章：下麵 Lets Have Noodles｜正濱彩虹漁港周邊美食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

▲隱身正濱漁港附近的「下麵」擁有絕佳視野！坐在窗邊，眼前就是異國情調濃厚的彩色屋，復古空間與絕美海景的組合，是享受微醺時光的最佳所在。（部落客：neru.foodie）

▲「下麵」的餐食絕對是味蕾饗宴！招牌飛魚卵拌麵鋪滿金黃魚卵，搭配誘人的香煎小卷與炙燒干貝，每一口都是最奢華的大海鮮味，讓無數老饕一再回訪。（部落客：neru.foodie）

鑽進仁愛市場繼續吃，更多不可錯過的在地美味：

