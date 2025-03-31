說到鐵板牛排一定會想到鬥牛士食堂

高雄唯一一間在隱藏在地下室的牛排館

累積很多熟客、家庭客回流用餐，年輕人愛吃肉肉都愛來聚餐

鐵板牛排就是滋滋作響、香氣四溢的鐵板牛排

鬥牛士食堂主打原塊肉，使用頂級肉品帶出原塊肉的新鮮風味

最近又推出很肥厚的 澳洲穀飼冷藏肋眼，直接點20盎司爽爽吃

鬥牛士食堂於4月份歡慶兒童節，只要40元就可以讓孩子獲得一份兒童排餐

只要看到文章或者鬥牛士食堂粉磚的電子券

憑券帶小朋友吃牛排只要40元

活動時間：114/04/01-04/30止

完成指定條件，小朋友就可以40元吃牛排❤️（原價199元）

。鐵板角切牛排/100g

。不吃牛肉可以更換舒肥嫩雞胸/100g

自助區：

越光米飯、牛肉黑咖哩、和牛肉燥、手工醃製小菜、湯品飲品無限供應

無需服務費，推薦家庭親子、學生、肉肉控，五福商圈、雄女歡樂聚餐首選

鬥牛士牛排食堂 高雄五福店

位置：高雄市前金區五福三路79號B1(台灣企銀旁）

營業時間：11:00～15：00、17：00～22：00

電話： 07 281 0051

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不用燒腦了，高雄平價牛排 鬥牛士食堂吃起來

四月HIGH翻兒童節、連假，帶孩子來吃鐵板肉肉

高雄牛排、平價牛排，鄰近大立百貨隱藏地下室的 鬥牛士食堂

牛排控、肉肉控都會來用餐，還有自助吧可享用

3-4月壽星們指定餐點享第二份5折優惠

優惠方式： 於生日前後6天(含當日） 享有第二份套餐5折優惠 超過6天享當月優惠 享有單點品項免費招待一份 點我領取： https://ocard.co/event/coupon/2qvgVn

等待餐點就可以先享用自助吧，都是自家著熬煮的醬汁、和牛肉燥、牛肉黑咖哩、黑胡椒醬

黑胡椒醬很濃稠，帶有黑胡椒香氣與辣度

很推薦先吃原塊肉，再依據個人喜好來淋醬

自助吧樣式不多，都是很招牌必吃的美食

像是黑咖哩飯我就可以吃兩碗阿！料好實在又濃稠～

醬料款式也很多，不僅有牛排醬、燒肉醬油、蒜蓉醬、味噌醬

數十種調味可自創搭配

還有開胃的釀製小菜，單吃就很爽口夠味

高麗菜生菜可以淋上和風醬，當前菜開胃沙拉唷!

韓式泡菜、柚子蘿蔔、黃金泡菜，三款都很入味，是我的愛

還有包肉生菜，可以搭配肉肉吃，緩解膩度、增加清脆口感

黑咖哩醬每次來都要吃1~2碗，帶有牛肉香氣甜味

整個獨門黑咖哩醬味道很渾厚，搭配越光米飯就是好吃

連免費供應的米飯都不馬虎，讓很多饕客來真的就是吃黑咖哩飯、和牛肉燥飯

小孩很愛的玉米濃湯，可以撒上黑胡椒提味

饕客都知道冷藏牛肉都會比較高單價

冷藏牛肉都是採真空包裝

要於0°C冷藏環境下新鮮配送，保持冷藏牛肉的蛋白酵素具有活性

澳洲穀飼冷藏肋眼是挑選很久的厚切牛排，跟50元硬幣一樣的厚度

表面會稍微搭配特製黑胡椒、海鹽，不會醃製唷!都是讓吃原塊肉的鮮味

使用鐵板油煎，逼出一點油脂

冷藏肋眼都是每日新鮮配送，限量供應

保持肋眼本身的鮮味與嫩度

最近主廚還研發的特製辣椒醬，會隨桌詢問是否要添加特製辣醬

整個辣椒醬於鐵板上淋上，逼出嗆辣度、讓愛吃辣的饕客味蕾都開了

澳洲穀飼冷藏肋眼 20盎司

熱騰騰的鐵板上，一塊厚切的冷藏肋眼牛排，煎得外酥內嫩

油脂在鐵板上滋滋作響，散發出誘人的香氣

用牛排刀輕輕切開，粉紅色的肉汁緩緩流出、保有肉汁、油脂香氣堆疊

鐵板上會堆疊特製的洋蔥+蒜頭，整個激發出香氣滋潤牛排

厚實的澳洲穀飼冷藏肋眼點了3分熟度剛剛好

表面焦香帶一點海鹽胡椒提味，光是原味就好吃

粉嫩色澤不見血水，肉汁還不斷的流竄

澳洲冷藏肋排很厚，保有嫩度

很細嫩口感，連長輩、孩子都可以輕鬆咀嚼

愛吃牛排的老饕，都能吃出冷藏肋眼的細緻油花香氣

每一口都爆出牛肉渾厚香甜，好牛!

我個人建議優質的牛肉，簡單鹽巴、胡椒提味

吃原塊肉最好吃，可以感受牛排最原始的風味

近期剛推出的澳洲冷藏肋眼牛排，美味推薦！！超厚實唷～不柴好嫩～

美國CH霜降牛排 12盎司

喜歡牛肉香氣細膩渾厚的就點美國CH

來鬥牛士食堂可以吃到平價牛排、頂級牛排

很多懂吃的老饕，都會點美國 Choice 牛排

5分熟即可，會慢慢的熟成保有肉汁

這款帶有厚度的美國CH霜降牛排很推薦

油花很均勻，保有渾厚的牛肉香氣甜味

簡單表面的調味就能凸顯出牛排風味

切開來都保有肉汁

油花均勻，口感不是那種特別嫩

可以咀嚼到霜降的軟與扎實口感層次

服務人員會隨桌詢問是否要加辣，推薦重口味、喜歡有辣度的饕客可以加

帶有層次辣度與豆豉甘甜風味，讓牛排更夠味

其他排餐也都可以加辣唷！

不擔心有血水，熱度慢慢熟成帶出霜降細緻油花香氣

來鬥牛士食堂可以吃到無醃製的頂級原塊肉，花少錢就可以大滿足

去骨雞腿排+炙燒魷魚

不吃牛肉就推薦吃去骨雞腿排

去骨雞腿排也都是嚴選 洽富氣冷雞

點排餐都可以升級雙拼，只要加119元唷！

帶孩子一起來用餐，光是去骨雞腿排就可以吃很飽

去骨雞腿排表面很金黃酥脆，鹹香夠味

保有雞腿肉本身的嫩度，帶有厚度肉質口感帶有Q度好好吃

炙燒魷魚是我們每次來都會加點的海鮮，很新鮮帶Q度

114/04/01-04/30止，帶小朋友吃牛排只要40元

需搭配至少兩份餐點即可加購

歡慶兒童節加購得的40元鐵板餐點(不吃牛可以換成舒肥嫩雞胸/100g)

小孩不吃牛肉，可以更換 舒肥嫩雞胸

活動期間，只要點兩份排餐，12歲以下孩子就可以40元加購 兒童節限定 鐵板餐點

有主餐雞胸肉、蛋沙拉、義大利捲麵、黃金脆薯、玉米、花椰菜

滿滿的兒童節限定排餐很超值！！！真的只要加購 40元～～

雞胸肉採用洽富氣冷雞，有別於傳統水冷降溫製程

使得肉很嫩保有嫩度、鮮味

雞胸肉表皮也帶有金黃焦鹹香開胃，天啊！！好嫩好好吃～～

連我都跟孩子搶吃雞胸肉

義大利卷麵很入味，讓孩子吃也便利入口

4月童樂會 憑券帶小朋友吃牛排只要40元 活動時間：114/04/01-04/30止 完成指定條件，小朋友就可以40元吃牛排 （原價199元） 鐵板角切牛排/100g 不吃牛肉可以更換舒肥嫩雞胸/100g