說到鐵板牛排一定會想到鬥牛士食堂
高雄唯一一間在隱藏在地下室的牛排館
累積很多熟客、家庭客回流用餐，年輕人愛吃肉肉都愛來聚餐
鐵板牛排就是滋滋作響、香氣四溢的鐵板牛排
鬥牛士食堂主打原塊肉，使用頂級肉品帶出原塊肉的新鮮風味
最近又推出很肥厚的 澳洲穀飼冷藏肋眼，直接點20盎司爽爽吃
鬥牛士食堂於4月份歡慶兒童節，只要40元就可以讓孩子獲得一份兒童排餐
只要看到文章或者鬥牛士食堂粉磚的電子券
憑券帶小朋友吃牛排只要40元
活動時間：114/04/01-04/30止
完成指定條件，小朋友就可以40元吃牛排❤️（原價199元）
。鐵板角切牛排/100g
。不吃牛肉可以更換舒肥嫩雞胸/100g
自助區：
越光米飯、牛肉黑咖哩、和牛肉燥、手工醃製小菜、湯品飲品無限供應
無需服務費，推薦家庭親子、學生、肉肉控，五福商圈、雄女歡樂聚餐首選
鬥牛士牛排食堂 高雄五福店
位置：高雄市前金區五福三路79號B1(台灣企銀旁）
營業時間：11:00～15：00、17：00～22：00
電話： 07 281 0051
粉絲團：Facebook
不用燒腦了，高雄平價牛排 鬥牛士食堂吃起來
四月HIGH翻兒童節、連假，帶孩子來吃鐵板肉肉
高雄牛排、平價牛排，鄰近大立百貨隱藏地下室的 鬥牛士食堂
牛排控、肉肉控都會來用餐，還有自助吧可享用
3-4月壽星們指定餐點享第二份5折優惠
等待餐點就可以先享用自助吧，都是自家著熬煮的醬汁、和牛肉燥、牛肉黑咖哩、黑胡椒醬
黑胡椒醬很濃稠，帶有黑胡椒香氣與辣度
很推薦先吃原塊肉，再依據個人喜好來淋醬
自助吧樣式不多，都是很招牌必吃的美食
像是黑咖哩飯我就可以吃兩碗阿！料好實在又濃稠～
醬料款式也很多，不僅有牛排醬、燒肉醬油、蒜蓉醬、味噌醬
數十種調味可自創搭配
還有開胃的釀製小菜，單吃就很爽口夠味
高麗菜生菜可以淋上和風醬，當前菜開胃沙拉唷!
韓式泡菜、柚子蘿蔔、黃金泡菜，三款都很入味，是我的愛
還有包肉生菜，可以搭配肉肉吃，緩解膩度、增加清脆口感
黑咖哩醬每次來都要吃1~2碗，帶有牛肉香氣甜味
整個獨門黑咖哩醬味道很渾厚，搭配越光米飯就是好吃
連免費供應的米飯都不馬虎，讓很多饕客來真的就是吃黑咖哩飯、和牛肉燥飯
小孩很愛的玉米濃湯，可以撒上黑胡椒提味
饕客都知道冷藏牛肉都會比較高單價
冷藏牛肉都是採真空包裝
要於0°C冷藏環境下新鮮配送，保持冷藏牛肉的蛋白酵素具有活性
澳洲穀飼冷藏肋眼是挑選很久的厚切牛排，跟50元硬幣一樣的厚度
表面會稍微搭配特製黑胡椒、海鹽，不會醃製唷!都是讓吃原塊肉的鮮味
使用鐵板油煎，逼出一點油脂
冷藏肋眼都是每日新鮮配送，限量供應
保持肋眼本身的鮮味與嫩度
最近主廚還研發的特製辣椒醬，會隨桌詢問是否要添加特製辣醬
整個辣椒醬於鐵板上淋上，逼出嗆辣度、讓愛吃辣的饕客味蕾都開了
澳洲穀飼冷藏肋眼 20盎司
熱騰騰的鐵板上，一塊厚切的冷藏肋眼牛排，煎得外酥內嫩
油脂在鐵板上滋滋作響，散發出誘人的香氣
用牛排刀輕輕切開，粉紅色的肉汁緩緩流出、保有肉汁、油脂香氣堆疊
鐵板上會堆疊特製的洋蔥+蒜頭，整個激發出香氣滋潤牛排
厚實的澳洲穀飼冷藏肋眼點了3分熟度剛剛好
表面焦香帶一點海鹽胡椒提味，光是原味就好吃
粉嫩色澤不見血水，肉汁還不斷的流竄
澳洲冷藏肋排很厚，保有嫩度
很細嫩口感，連長輩、孩子都可以輕鬆咀嚼
愛吃牛排的老饕，都能吃出冷藏肋眼的細緻油花香氣
每一口都爆出牛肉渾厚香甜，好牛!
我個人建議優質的牛肉，簡單鹽巴、胡椒提味
吃原塊肉最好吃，可以感受牛排最原始的風味
近期剛推出的澳洲冷藏肋眼牛排，美味推薦！！超厚實唷～不柴好嫩～
美國CH霜降牛排 12盎司
喜歡牛肉香氣細膩渾厚的就點美國CH
來鬥牛士食堂可以吃到平價牛排、頂級牛排
很多懂吃的老饕，都會點美國 Choice 牛排
5分熟即可，會慢慢的熟成保有肉汁
這款帶有厚度的美國CH霜降牛排很推薦
油花很均勻，保有渾厚的牛肉香氣甜味
簡單表面的調味就能凸顯出牛排風味
切開來都保有肉汁
油花均勻，口感不是那種特別嫩
可以咀嚼到霜降的軟與扎實口感層次
服務人員會隨桌詢問是否要加辣，推薦重口味、喜歡有辣度的饕客可以加
帶有層次辣度與豆豉甘甜風味，讓牛排更夠味
其他排餐也都可以加辣唷！
不擔心有血水，熱度慢慢熟成帶出霜降細緻油花香氣
來鬥牛士食堂可以吃到無醃製的頂級原塊肉，花少錢就可以大滿足
去骨雞腿排+炙燒魷魚
不吃牛肉就推薦吃去骨雞腿排
去骨雞腿排也都是嚴選 洽富氣冷雞
點排餐都可以升級雙拼，只要加119元唷！
帶孩子一起來用餐，光是去骨雞腿排就可以吃很飽
去骨雞腿排表面很金黃酥脆，鹹香夠味
保有雞腿肉本身的嫩度，帶有厚度肉質口感帶有Q度好好吃
炙燒魷魚是我們每次來都會加點的海鮮，很新鮮帶Q度
114/04/01-04/30止，帶小朋友吃牛排只要40元
需搭配至少兩份餐點即可加購
歡慶兒童節加購得的40元鐵板餐點(不吃牛可以換成舒肥嫩雞胸/100g)
小孩不吃牛肉，可以更換 舒肥嫩雞胸
活動期間，只要點兩份排餐，12歲以下孩子就可以40元加購 兒童節限定 鐵板餐點
有主餐雞胸肉、蛋沙拉、義大利捲麵、黃金脆薯、玉米、花椰菜
滿滿的兒童節限定排餐很超值！！！真的只要加購 40元～～
雞胸肉採用洽富氣冷雞，有別於傳統水冷降溫製程
使得肉很嫩保有嫩度、鮮味
雞胸肉表皮也帶有金黃焦鹹香開胃，天啊！！好嫩好好吃～～
連我都跟孩子搶吃雞胸肉
義大利卷麵很入味，讓孩子吃也便利入口