這天假日在古亭捷運站覓食，原本一開始想要去吃的拉麵店沒開
恰好對面也有一間山嵐拉麵店還有營業，稍微查了一下google資訊，離中午休息還有一個多小時，就過去碰碰運氣吧
可能已過了中午尖峰用餐時段，所以進店時沒有等候太久即可入座
選了吧檯的座位，點餐是到門口旁的機器，日本老闆很熱情，會來詢問是否是第一次到店用餐
然後就會詳細地跟客人介紹店內的招牌口味以及選擇方式，接著就是自行操作啦
山嵐拉麵主打來自北海道札幌，以滿滿背脂的豚骨拉麵為主，當然還有其它口味選擇，像是味噌等
友人點了招牌的豚骨拉麵，湯頭選擇清爽、粗麵；我則是選擇豐盛的清爽版味噌口味搭配細麵
所謂豐盛版就是配料的份量會增加(點餐機上面都有詳盡的說明呦)
來看看我的豐盛版味噌拉麵吧，略帶金黃色的上頭，搭配約6大片厚切的叉燒肉、高麗菜、蔥末及洋蔥末
看看這富含油脂的湯頭~~~真的是極為濃厚耶，雖然已經選了清爽版，但這濃郁厚實的口感，喝一口就可以感覺到背脂在口腔內包覆著
看看這湯頭的厚度~~~叉燒肉的尺寸也是十分驚人啊，不是完全的瘦肉，還帶些筋的地方，相當的厚實感
麵條跟以往吃到的口感比較不太一樣，這裡的稍稍偏軟一點，少了點期待的Q度，但也是好吃的~~
整體來說，真的就是比較偏濃厚系的拉麵風味，如果習慣吃較為清爽口感的可能初次嘗試會有點不太習慣
就連我選了清爽版的，吃到剩快1/3的份量也有些招架不住
就看每個人對於拉麵的口味追求跟接受度來做選擇嘍~~
有來古亭站的朋友們，有機會可以來嘗嘗呦~~
賞味日:2025.03.23
山嵐拉麵-古亭店
地址:台北市大安區杭州南路二段75號
營業時間:週一~週日 11:30-14:30；17:15-20:30
電話:02-27791221
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2025-03-31 20:29:00 文字：And小姐
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