蒸烹派客家美食餐廳， 苗栗三義合菜餐廳推薦 。苗栗蒸烹派餐廳融合了客家料理的傳統精髓與現代創意，將家傳手藝發揮到極致。傳承三代家鄉味女總鋪師，每一道菜肴都精心製作，展現出獨特的風味與細膩的口感，真的很有家的味道。

蒸烹派客家美食餐廳

地址:苗栗縣三義鄉雙湖村13鄰雙湖5之5號1樓

電話:03-787-6482

時間:11:00–15:00、17:00–20:00(周二休息)

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蒸烹派餐廳在哪裡?

蒸烹派餐廳位於苗栗三義車站旁，周圍交通便利，鄰近主要觀光景點如三義木雕街與獅頭山風景區。無論是自駕或搭乘公共交通，都能輕鬆抵達。吃飽後也能到附近走走，暢遊苗栗的自然美景。

蒸烹派餐廳環境介紹

蒸烹派餐廳的內部空間設計融合了傳統客家元素與古色古香的裝潢，營造出溫馨而舒適的氛圍，讓人彷彿置身於一個充滿故事的空間。餐廳內部寬敞明亮，除了一樓的用餐區，二樓還有座位，適合各類型的聚會或家庭聚餐。

餐廳牆面上展示著滿滿的獎牌和證書，見證了蒸烹派在客家美食界的卓越成就。每一個獎項都代表著餐廳對品質與服務的堅持，並肯定了其精緻的料理與專業的用心。這些榮譽不僅是餐廳的驕傲，也讓每位客人感受到蒸烹派在美食上的用心與專注。

除了現金外，也有LINEPAY台灣PAY等多元的線上支付方式。

蒸烹派餐廳菜單價位

蒸烹派的菜單精選傳統客家美味，還有一些創意的新菜式，以新鮮食材和獨特的蒸煮技巧精心製作，保留了原汁原味的客家風味，滿足不同顧客的口味需求。無論是傳統經典還是創新料理，都能讓您品味到正宗的客家美食。

鍋中的香味隨著火候的掌控慢慢變得濃郁。翻炒過程中，腸旺每一塊都被醬汁均勻包裹，每一口都香氣四溢。

蒸烹派餐廳菜色介紹

客家腸旺

客家腸旺的口感層次豐富，豬大腸外層Q軟，內裡卻保持著柔嫩的彈性，嚼勁十足，讓人感受到肉質的豐富口感。豬血則滑嫩細緻，帶有一絲濃郁的鮮香。

整道菜的醬汁濃郁醇厚，帶有微微的甜鹹平衡，香氣十足，搭配著些許蒜香和薑味，吃上一口就讓人欲罷不能超下飯。

鳳梨蝦球

鳳梨蝦球是一道合菜的經典菜色，外層酥脆的蝦球裡，蝦仁鮮甜彈牙，讓人一口接一口。搭配上酸甜可口的鳳梨，清爽又開胃。

紅燒爌肉

紅燒爌肉是一道色香味俱全的經典客家菜。選用豬肉五花部位，經過長時間的燉煮，肉質變得非常軟嫩，帶有濃郁的醬香，醬汁醇厚，均勻滲透到每一塊肉裡，每一口都是滿滿的幸福感，搭配米飯吃更是絕配。

蒸烹芋香鴨

新鮮的芋頭蒸熟後搗成泥調味後，再與鴨肉料混合，製作成鴨子形狀的造型。外層金黃酥脆，內裡則是軟嫩的芋泥和肉餡，香氣四溢。這道菜不僅好吃，還非常有趣，讓每一口都帶來視覺與味覺的雙重享受，無論是聚會還是家庭聚餐，都是一道吸引眼球的佳肴。

跑山黃金雞

跑山黃金雞選用來自山區的跑山雞，肉質結實且富有彈性，口感比一般雞肉更為鮮美。雞肉經過特製的醬料醃製，再以蒸的方式烹調，最大程度保留了雞肉的原汁原味。蒸好後，雞皮金黃光亮，肉質嫩滑多汁，搭配店家特調的客家桔醬，讓每一口都充滿了雞肉的鮮美。這道菜展現了餐廳對食材選擇與烹調工藝的高度要求，也是蒸烹派的招牌料理之一。

清蒸海上鮮

清蒸海上鮮是道非常講究食材鮮美的料理，魚在蒸煮過程中保持了原汁原味，肉質鮮嫩多汁。蒸煮時會加入少量的薑片、蔥段和少許的醬油調味提升風味，讓魚肉本身的鮮甜完全釋放。

魚肉非常的厚實，刺也不多吃得超滿足。最厚的部分居然有將近3公分厚度，同行友人都說這條魚也太肥XD

蘿蔔錢湯

蘿蔔錢湯是一道結合鹹香與清爽口感的傳統湯品。主要食材是乾燥過的蘿蔔乾和五花肉切成薄片。蘿蔔乾在湯中經過長時間的燉煮，釋放出獨特的香氣和微微的甜味，加入五花肉燉煮出的湯頭鮮美濃郁。五花肉切片肉質軟嫩且帶有醇厚的口感，湯汁清澈卻味道十足。

店家資訊

蒸烹派客家美食餐廳

地址:苗栗縣三義鄉雙湖村13鄰雙湖5之5號1樓

電話:03-787-6482

時間:11:00–15:00、17:00–20:00(周二休息)

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