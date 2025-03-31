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【苗栗美食】蒸烹派客家美食餐廳｜三義隱藏版功夫菜！傳承三代女總鋪師。招牌芋香鴨、紅燒爌肉、跑山黃金雞必吃~ - 貪吃猴的幻想

2025-03-31 22:03:00 文字：貪吃猴
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【苗栗美食】蒸烹派客家美食餐廳｜三義隱藏版功夫菜！傳承三代女總鋪師。招牌芋香鴨、紅燒爌肉、跑山黃金雞必吃~ - 貪吃猴的幻想

蒸烹派客家美食餐廳苗栗三義合菜餐廳推薦苗栗蒸烹派餐廳融合了客家料理的傳統精髓與現代創意，將家傳手藝發揮到極致。傳承三代家鄉味女總鋪師，每一道菜肴都精心製作，展現出獨特的風味與細膩的口感，真的很有家的味道。

蒸烹派客家美食餐廳
地址:苗栗縣三義鄉雙湖村13鄰雙湖5之5號1樓
電話:03-787-6482
時間:11:00–15:00、17:00–20:00(周二休息)
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蒸烹派餐廳在哪裡?

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蒸烹派餐廳位於苗栗三義車站旁，周圍交通便利，鄰近主要觀光景點如三義木雕街與獅頭山風景區。無論是自駕或搭乘公共交通，都能輕鬆抵達。吃飽後也能到附近走走，暢遊苗栗的自然美景。

蒸烹派餐廳環境介紹

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蒸烹派餐廳的內部空間設計融合了傳統客家元素與古色古香的裝潢，營造出溫馨而舒適的氛圍，讓人彷彿置身於一個充滿故事的空間。餐廳內部寬敞明亮，除了一樓的用餐區，二樓還有座位，適合各類型的聚會或家庭聚餐。

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餐廳牆面上展示著滿滿的獎牌和證書，見證了蒸烹派在客家美食界的卓越成就。每一個獎項都代表著餐廳對品質與服務的堅持，並肯定了其精緻的料理與專業的用心。這些榮譽不僅是餐廳的驕傲，也讓每位客人感受到蒸烹派在美食上的用心與專注。

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除了現金外，也有LINEPAY台灣PAY等多元的線上支付方式。

蒸烹派餐廳菜單價位

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蒸烹派的菜單精選傳統客家美味，還有一些創意的新菜式，以新鮮食材和獨特的蒸煮技巧精心製作，保留了原汁原味的客家風味，滿足不同顧客的口味需求。無論是傳統經典還是創新料理，都能讓您品味到正宗的客家美食。

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鍋中的香味隨著火候的掌控慢慢變得濃郁。翻炒過程中，腸旺每一塊都被醬汁均勻包裹，每一口都香氣四溢。

蒸烹派餐廳菜色介紹

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客家腸旺

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客家腸旺的口感層次豐富，豬大腸外層Q軟，內裡卻保持著柔嫩的彈性，嚼勁十足，讓人感受到肉質的豐富口感。豬血則滑嫩細緻，帶有一絲濃郁的鮮香。

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整道菜的醬汁濃郁醇厚，帶有微微的甜鹹平衡，香氣十足，搭配著些許蒜香和薑味，吃上一口就讓人欲罷不能超下飯。

鳳梨蝦球

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鳳梨蝦球是一道合菜的經典菜色，外層酥脆的蝦球裡，蝦仁鮮甜彈牙，讓人一口接一口。搭配上酸甜可口的鳳梨，清爽又開胃。

紅燒爌肉

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紅燒爌肉是一道色香味俱全的經典客家菜。選用豬肉五花部位，經過長時間的燉煮，肉質變得非常軟嫩，帶有濃郁的醬香，醬汁醇厚，均勻滲透到每一塊肉裡，每一口都是滿滿的幸福感，搭配米飯吃更是絕配。

蒸烹芋香鴨

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新鮮的芋頭蒸熟後搗成泥調味後，再與鴨肉料混合，製作成鴨子形狀的造型。外層金黃酥脆，內裡則是軟嫩的芋泥和肉餡，香氣四溢。這道菜不僅好吃，還非常有趣，讓每一口都帶來視覺與味覺的雙重享受，無論是聚會還是家庭聚餐，都是一道吸引眼球的佳肴。

跑山黃金雞

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跑山黃金雞選用來自山區的跑山雞，肉質結實且富有彈性，口感比一般雞肉更為鮮美。雞肉經過特製的醬料醃製，再以蒸的方式烹調，最大程度保留了雞肉的原汁原味。蒸好後，雞皮金黃光亮，肉質嫩滑多汁，搭配店家特調的客家桔醬，讓每一口都充滿了雞肉的鮮美。這道菜展現了餐廳對食材選擇與烹調工藝的高度要求，也是蒸烹派的招牌料理之一。

清蒸海上鮮

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清蒸海上鮮是道非常講究食材鮮美的料理，魚在蒸煮過程中保持了原汁原味，肉質鮮嫩多汁。蒸煮時會加入少量的薑片、蔥段和少許的醬油調味提升風味，讓魚肉本身的鮮甜完全釋放。

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魚肉非常的厚實，刺也不多吃得超滿足。最厚的部分居然有將近3公分厚度，同行友人都說這條魚也太肥XD

蘿蔔錢湯

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蘿蔔錢湯是一道結合鹹香與清爽口感的傳統湯品。主要食材是乾燥過的蘿蔔乾和五花肉切成薄片。蘿蔔乾在湯中經過長時間的燉煮，釋放出獨特的香氣和微微的甜味，加入五花肉燉煮出的湯頭鮮美濃郁。五花肉切片肉質軟嫩且帶有醇厚的口感，湯汁清澈卻味道十足。

店家資訊

蒸烹派客家美食餐廳
地址:苗栗縣三義鄉雙湖村13鄰雙湖5之5號1樓
電話:03-787-6482
時間:11:00–15:00、17:00–20:00(周二休息)
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