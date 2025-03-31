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台北-ChiaoDuo House巧哚洋房《義大利餐廳︱道地經典義式料理 》

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2025-03-31 23:03:00 文字：Chaoerh小昭
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Chaoerh小昭

Chaoerh小昭

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

ChiaoDuo House巧哚洋房

隱身於台北東區巷弄內,道地的義大利餐廳

義式料理令人聯想浪漫甜蜜氛圍

尤其在盛大佳節或紀念節日,最值得品嘗的美食佳餚

ChiaoDuo House巧哚洋房老闆遠赴歐洲精進

店內每道餐點都是完美呈現道地經典義式料理

 

餐廳位於仁愛路四段和延吉街交叉口附近,近仁愛圓環、國父紀念館

交通:

  • 捷運-國父紀念館站 2號出口,步行約6分鐘
  • 捷運-忠孝敦化站,步行約10分

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

門口佈置濃厚聖誕氛圍,宛如北歐童話般溫馨氣息

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

門口的MENU可供大家參考

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

平日17:30~23:00

假日營業時間增加11:30-14:30時段

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

一踏入餐廳,用餐環境營造出浪漫義式氛圍

以綠、白、紅三色的窗簾巧妙映襯出義大利國旗色彩

紅磚牆與鮮明柔和黃色牆讓空間顯得溫馨浪漫,

帶點幾分托斯卡尼建築的風格

店內座位不多,容易客滿,建議要提前訂位喔!

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

桌距間不大,店家貼心有準備置物籃供客人放包包外套

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

慶祝節日來杯助興的酒也不錯

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

看到這面具就聯想到威尼斯嘉年華-面具節,世界三大嘉年華之一

威尼斯是義大利必遊的水都,在運河上乘坐貢多拉欣賞獨特水岸風光

小昭多年前去威尼斯街道隨處可看見面具及專賣店,

當時手工製作價格不斐 (現在有網上應該很好買)

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

餐桌擺設

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

菜單~有前菜、湯品、沙拉、義大利麵、義式燉飯、主餐、甜點飲品

  • +200元 升級A餐: 

    麵包、南瓜湯、香檸油醋沙拉、提拉米蘇(四擇一)，美式咖啡或紅茶 (二擇一)                           

  • +380元 升級B餐: 

    麵包、南瓜湯、香檸油醋沙拉、提拉米蘇(均含)，美式咖啡或紅茶 (二擇一)   

 

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

另外菜單上沒有的冬季限定新菜色

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

  皮埃蒙特鮪魚醬小里肌 (冷盤)  ~320元

皮埃蒙特(Piemonte)是義大利葡萄酒產酒,也有義大利布根地之美名

當地也是盛產牛及黑松露,所以常見小牛肉佐鮪魚醬(salsa tonnata)

這道餐點是冷盤,北義的鮪魚醬通常是佐生牛肉食用

考量到有人不吃牛,索性把牛肉更改為豬肉

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

店家選用小里肌,經過特殊香料醃製,

建議先吃一口原味,入口咀嚼時,散發出一股淡淡的香氣

再佐上一旁的鮪魚醬及蔬菜泥,呈現出一種風味,口感豐富有層次

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

粉嫩的小里肌,口感類似風乾煙燻的火腿

品嘗一口後,頓時開胃了

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

  米蘭蟹肉泡芙  ~280元

以炸軟殼蟹為內餡的泡芙,這道餐點造型給滿分

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

真材實料完整的一隻軟殼蟹,外皮酥脆不刺口

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闆娘說不能切開，稍微壓扁後，再一口咬下才能吃出層次的美味

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

軟殼蟹與醬汁好搭,整體好好吃

以不同的方式呈現出米蘭蟹肉泡芙,這厲害了

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

 

   感恩聖誕烤火雞   ~480元

年末最應景的感恩聖誕大餐,最具代表就是火雞大餐

這道餐點是季節限定喔! 在年末才能吃的到

一上桌有驚艷到,跟想像中烤火雞料理不同

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

最特別是上頭有佐料包,它是用米紙製作而成,

裡面是開心果碎片,好有創意的巧思

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

盤上抹上紅色自製蔓越莓果醬加以陪襯,

火雞肉上撒上食用花點綴,宛如一件藝術品,

除了味蕾享受,也是視覺上的饗宴,擺盤細節很到位

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

會慢慢化掉可食用

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

好吃又逗趣的餐點

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

火雞肉有嚼勁Q彈的口感

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

底層為鮮奶馬鈴薯泥,濃稠泥狀口感很特別,綿密細嫩好順口

搭配火雞肉食用,滋味很棒,小昭蠻喜歡這道餐點

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  香檸角蝦天使細麵  ~580元

角蝦比一般蝦子來的大,肉質上與龍蝦有幾分相似

高檔日本料理店也常出現,這表示巧哚對食材的講究

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

情侶約會吃蝦不太方便,不用擔心

店家直接幫你把蝦肉處理好,方便大家優雅品嘗

整體擺盤也很美,餐點看起來很可口

餐點中白色分子泡泡很吸睛,是用蝦高湯製成,類似泡系拉麵

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

炙燒過的蝦肉與鮮味滿滿的魚子醬結合,迸出了味蕾的奢華感

魚子醬本身有鹹度,恰好幫蝦肉提鮮味,口感變得更豐富,美味~

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

天使麵是使用松葉蟹膏去炒,麵條吸附滿滿濃郁蟹膏香氣

雖然是細麵,也吃得出Q彈不軟爛口感

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

  溫火爐烤帶骨牛小排  ~1280元

這道牛小排風味絕佳,小昭超推👍

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

帶骨牛小排以溫火爐烤後,

將骨頭去除後,再將牛肉與筋分開料理,

搭配皇宮菜,最後擺上食用小紅莓點綴

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

牛小排肉質軟嫩多汁,熟度掌控得宜

即使帶點肥肉,一點都不會柴,

吃到這道菜的人都豎起大拇指,這廚藝很可以喔~

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

表層烤至焦香,把肉汁通通鎖在裡面

這厚度吃起來很過癮很滿足

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

牛筋拌上阿根廷青醬非常解膩,

牛筋口感好咀嚼好入口,第一次吃到牛筋這麼好吃

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

   冬季蘋果卷   ~260元

甜點一上桌小昭就超喜歡,迫不及待想品嘗

要先聽闆娘詳細介紹及食用解說

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

附上熱紅酒、檸檬果乾片、肉桂棒一起享用

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

蘋果選用梨山蜜蘋果製作,蘋果卷沾上蛋奶醬

一口要咬下外皮,卡滋卡滋的酥脆,蘋果內餡甜而不膩

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

先將肉桂棒放入熱紅酒中,使之浸泡,讓肉桂與紅酒融合

至於要浸泡多久,就看自己喜愛肉桂香氣濃厚度而決定

吃完一口蘋果卷後,啜飲小口熱紅酒,再咬一口酸酸的檸檬片,這就是經典義式吃法

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

香甜的蘋果餡,搭配肉桂風味熱紅酒,

口中釋放出獨特香氣,微酸的檸檬有中和作用,讓這道甜點風味有層次

小昭第一次品嘗這款甜點,果然道地義式吃法還是聽專業就對了

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房

 

當天生意很好,記得要提前訂位唷~

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房《義大利餐廳︱道地

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房《義大利餐廳︱道地

台北-ChiaoDuo House巧哚洋房《道地經典義式料理

 

義大利每大區都有代表性的特色料理,

來這能吃到道道經典義式料理,

整體美味可口,擺盤精緻有創意,

連甜點也是充滿巧思,吃完這餐讓人心情愉悅~

愛吃義式料理的朋友一定要來ChiaoDuo House吃看看唷~

 

 

 

🫧,以上僅供參考🫧

 

 

 

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 《 ChiaoDuo House巧哚洋房 
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•  週二至週五 17:30~ 23:00     
•  週六、週日 11:30~14:30 17:30~23:00
•  (02) 2778 3347
•  台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號 


檢視較大的地圖
 

 

 

延伸閱讀:

高雄-BELLINI Pasta Pasta 義式餐廳~高雄夢時代店

高雄-洋城 義大利餐廳

高雄- LA ONE Kitchen (歐陸廚房) & Bakery

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*****本篇為合作文*****

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ChiaoDuo House巧哚洋房餐飲坊

phone02-27783347
place台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號
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美味度
4.73
服務品質
4.70
裝潢氣氛
4.62
CP值
4.44
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