最夯最熱門的宜蘭三星鄉【張美阿嬤農場】現在升級囉！！

結合親子農場與網美餐廳【樹懶餐廳】變成張美阿嬤農場2.0 重新登場，原農場目前已經暫時停業，將園區動物遷移至新的農場，打造出可以舒服享用美食或者與可愛動物近距離接觸的親子景點，羊駝、高地牛、笑笑羊、鵜鶘、紅鶴、迷你馬…等等，還有最吸睛的明星泰迪羊也加入萌寵行列，宜蘭最新的農場趕快來探索吧

三星_樹懶餐廳｜交通與消費方式

【樹懶餐廳】位在宜蘭縣三星鄉萬富七路，開車導航即可抵達，附近是美麗的鄉村稻田，一路走來風景優美視野寬闊，張美阿嬤農場2.0 結合了餐廳與農場，平日可單純用餐也可以單純進入動物園區，或者用餐後再加價$100元便能與動物近距離互動，另外若是先入園再用餐可以憑購票明細折抵$100元，這樣的消費方式提供給民眾自由選擇也不錯。餐廳外的小路旁可以停車，不過前方100公尺就有很大的停車場，建議先到停車場內停車再步行過來，比較不會因人車擁擠而堵塞了鄉間小路。

🏠 地址: 宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

【樹懶餐廳】

☎️ 電話: 0979333015

⏰平日營業時間 : 9:30-18:00

⏰假日營業時間 : 9:30-18:00

📒每人低消一份餐點或一杯飲料

三星_張美阿嬤農場2.0｜入園方式

【張美阿嬤農場2.0】

☎️ 電話: 0979333036

⏰平日營業時間 : 9:00-17:30

⏰假日營業時間 : 8:30-17:30

📒入園門票 : (皆附贈一份餵食草葉)

✔️ 全票 $200 (5歲以上)

✔️半票 $50 (2-5歲孩童)

✔️愛心票 $150 (愛心卡持有者)

⭐️餐廳加購優惠 (平日)

✔️先用餐

點「主套餐」可抵門票$100(全票與愛心票)

✔️先入園

憑入園明細可折抵「主套餐」$100

我們這次到【樹懶餐廳】才發現原來是火紅的張美阿嬤農場升級版，現在已經稱為張美阿嬤農場2.0，本來只是要來吃早午餐的，想不到還可以進農場餵食可愛動物，阿嬤果然很厲害，把農場和餐廳搭配起來，讓遊客玩樂與美食一次搞定，餐廳的附設停車場占地很大，假日可以應付眾多的車潮。

三星_樹懶餐廳｜餐廳環境

樹懶餐廳是一棟座落於田野間的兩層樓建築，因為上次經過很新所以引起我們的注意，找了時間就約地方媽媽們前往探點，門口的彩繪圖案就是打卡拍照點，不少人都先來合照一下

三星_樹懶餐廳｜環境介紹

樹懶餐廳從外觀望去腹地很大，除了現行的營運用餐區之外，旁邊來有一大棟尚在規劃的區域，未來可能還會有新的想法頗讓人期待，我們這次就先看看餐廳內部的環境吧。平日接近午餐時間抵達，沒料到張美阿嬤農場2.0的魔力實在驚人，餐廳內外已經湧入不少遊客，地方媽媽本來打算平日的放風這一回有被嚇到，因為帶了三個小小孩我特別先打電話預訂座位，現場陸陸續續仍有遊客要進入動物園區或排隊到餐廳用餐，所以提醒大家不管平假日來餐廳還是要先訂位比較好，絕對不能小看平日來宜蘭旅遊的人潮呀呵呵

餐廳內部空間非常寬敞，但是客人滿滿滿，灰色低調的清水模裝潢與不擁擠的桌椅擺設，明亮的光線和順暢的動線，讓我們一進去就感覺很不錯，尤其是四周大面積的落地玻璃門窗，從室內就能看見戶外的風景和動物園區，在這邊享用美食真是太棒了

內部裝潢簡單大方又不失素雅

服務人員都很親切，幫我們親子團保留了角落邊桌的位置，也預先放置了三張兒童座椅，真的超級貼心，帶著我們入座時讓媽媽們心情大好大讚歎

看到沒有，這兒童座椅會不會太豪華，餐廳真的很用心捏，用的不是那種簡單會搖晃的椅子，這舒適的靠背和用餐托盤，讓小小孩一坐下就能安靜吃飯，幾位媽媽的心已被收服，終於可以好好的舒服的聊天和用餐了，絕對要給樹懶餐廳加分

下方就是我們四大三小的座位區，桌子椅子很大，食物擺盤都沒問題，椅子坐起來也服貼舒適，到餐廳吃飯最擔心走道間距狹窄，站起來走路怕靠到別桌，不然就是桌子很小早午餐盤子根本放不下，擺盤再美仍舊讓整個桌面顯得擁擠，再端上飲料就沒地方放了，吃起來有一點阿雜感，但是這裡完全不會有這個問題，餐點一來就可以大大方方的擺放

▼入口處的點餐結帳櫃檯

▼ 茶水和餐具的自助取用區

色調溫和的環境、乾淨整齊的陳設，這裡提供半自助的服務，茶水和用餐備品請自行取用

三星_樹懶餐廳｜用餐也能觀賞動物

由於我們的座位區剛好鄰近窗邊，大面積的玻璃窗能一眼透視戶外的動物園區，邊用餐一邊近距離觀賞可愛萌寵動物，下面幾張都是在餐廳窗戶內拍攝的，感覺自己就好像置身在動物旁邊，因為帶著不到幾個三歲的幼兒，怕他們害怕不敢靠近這麼大的牛羊，所以媽媽們決定先用餐隔著玻璃窗看動物，等小小孩稍大可以跑跳膽子也比較大的時候再來餵食

外面的動物園區占地不小，面積方整又乾乾淨淨，除了有羊駝、鵜鶘、紅鶴、笑笑羊，就讓大家喜愛的莫過於泰迪羊，個個溫馴會撒嬌，黏著拿牧草的遊客討吃，跟他們拍照或者摸摸頭也不怕生，大小朋友跟動物們互動都好開心呀，臉上的笑容不曾停擺，當然，我們也看得很開心

捲捲毛的泰迪羊模樣真可愛，表情好無辜，果然是農場的大明星，大家都圍著他們轉，好想摸一摸身上的捲捲毛

小小孩坐在座椅上不時回頭望著外頭看，也滿足了他們的好奇心，即使沒有買票入園互動也無妨，享用美食還能免費觀賞動物對於小小孩的親子團來說也已經是大大的滿足了

三星_樹懶餐廳｜點餐方式

餐廳的點餐方式是掃描桌上的QR_CODE，大家可以坐著慢慢看菜單慢慢點，下方網址有餐點的圖片可參考

■ 線上點餐網址

https://shop.ichefpos.com/store/IBqsk1Dl/ordering

餐廳提供了 沙拉輕食、主套餐、每日例湯、咖啡、氣泡飲、果汁、茶類、鬆餅、共享點心類，餐點還蠻多樣化的，可以讓你搭配選擇

下方網址有餐點

三星_樹懶餐廳｜餐點分享

★ 甜橙可爾必思 ★ 荔枝可爾必思

★ 綜合果汁

剛好天氣微熱我們都點了冷飲，飲品表現還算不錯，有濃度有甜度，味道很足不會讓人覺得太稀，坐在角落窗邊能望著藍天白雲超級悠閒，媽媽們出門散心真是太開心了哈哈

★ 匈牙利薄皮炸雞翅

炸雞翅裹著金黃薄皮好吃不油膩，肉質鮮美又讓人允指回味，這一道大人和小孩都很喜歡，小孩也啃肉啃得不亦樂乎

★ 煙燻鮭魚凱薩沙拉

上桌的擺盤不隨便，煙燻鮭魚口感細緻，生菜也非常新鮮，好吃沒有負擔

★ 堅果烤雞腿溫沙拉

烤雞腿的份量不小，女生吃這一份我覺得會有飽足感，加上生菜和堅果可謂兼具了營養和美味，雞腿的肉質不乾不柴很鮮嫩，有菜有肉的輕食吃起來又不會油膩，完全沒有罪惡感，深得媽媽們的心呀

★ 堅果雞腿凱薩沙拉

兩位友人剛好都點了相似的堅果雞腿沙拉，一個是烤雞腿一個是雞腿凱薩，兩份口感和外觀好像喔，朋友們都說餐點有水準，特別愛他們的新鮮沙拉

★ 新鮮綜合水果鬆餅

水果鬆餅擺盤吸睛可愛，鬆餅不大但是很有厚實度，切成四小份疊起來裝盛為一盤，上面的水果有草莓藍莓葡萄，附贈了蜂蜜做搭配

鬆餅帶有濃濃香氣而且吃起來口感紮實，這一盤大家分食也受到好評

★ 靜岡抹茶歐蕾

嚴選日本靜岡抹茶粉，讓抹茶歐蕾香味十足且有微微的回甘茶韻，帶有溫潤的奶香好喝又順口，也是不錯的飲品

三星_樹懶餐廳｜心得評價

樹懶餐廳這一回吃下來我們幾個大人小孩都很滿足，餐廳環境舒適又能看別人跟可愛動物互動的模樣，心情也都很美麗

張美阿嬤農場2.0 把農場和餐廳搭配起來，可以選擇單獨用餐也可以單純來農場玩，或者玩樂與美食一次搞定都不錯，日後餐廳和農場應該還會再擴增內容或增加其他動物，我倒是很期待去看看樹懶，哈哈

這麼棒的親子景點就在宜蘭三星，趕快出發吧

三星_樹懶餐廳｜景點資訊

🏠 地址: 宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

☎️ 電話: 0979333015

⏰平日營業時間 : 9:30-18:00

⏰假日營業時間 : 9:30-18:00

📒每人低消一份餐點或一杯飲料

★ 有停車場、親子友善

★ FB臉書 張美阿嬤農場2.0

★ 樹懶餐廳｜菜單及線上點餐

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