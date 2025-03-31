之前跟朋友來附近的nook用餐時就對隔壁的店面很感興趣

平日中午沒有營業從店面植栽讓人一度以為是新開的花藝店

後來晚上去吃對面的oncespoon才發現原來是一間新開幕的餐廳

查了資料發現是台中有名的餐酒館搬到台北重新開幕

立刻決定跟朋友的friday night聚餐就來這裡試試看

清水模風格的極簡裝潢與大片玻璃窗非常有質感

一樓主要是廚房空間跟吧台區域一度讓人不太確定要怎麼用餐

經過店員指路後才發現原來用餐區域主要位在地下空間

非常有踏入秘密基地的神祕感

地下室的空間以白牆搭配許多圓拱弧度有點像希臘洞穴屋的氛圍

裝飾許多植栽跟竹編的燈具都很有海島度假感

沙發與木桌座位非常寬敞舒適

多數座位是4人桌很適合多人聚餐

每一組座位之間都有適當距離不太會互相影響

室內光線略偏暗僅有頭頂的黃燈點綴走一種朦朧情調

桌上有可愛的手寫留言歡迎小卡令人驚喜又窩心

很喜歡這種小細節的用心非常加分

77opèt不僅有自家漁船更有超過30年捕撈經驗非常專業

以Casual Dining為主軸的菜單不乏許多海鮮食材為主角的料理

除了紙本菜單之外店員更會提供一個iPad可以看每一個料理的實際照片

酒單有許多自家的獨特調酒很吸引人

店裡沒有免費提供水這點蠻符合歐洲餐廳特性

如果點套餐的話會有每日附餐不固定菜色

這天我們品嘗的是經典的玉米濃湯

喝起來非常絲滑滿滿玉米配料的甘甜

加了奶油後有點像南瓜濃湯的稠度但不會膩

堪稱我喝過最細膩的玉米濃湯第一名

潤煎本港季節時蝦‧蔭鳳梨酸豆橄欖醬 480元

在日本吃過甜蝦後就愛上那極度鮮甜帶著海味的味道

難得在台灣非日料店也能吃到半熟的鮮蝦仍保有半透明的蝦肉口感滑溜

每一隻都非常鮮美多汁新鮮度非常優異

醬料用了黑橄欖、酸豆、鯷魚跟自家醃製的蔭鳳梨調製

口味層次豐富且獨特

橄欖、酸豆與鯷魚本來就跟海鮮很搭配

熱帶水果鳳梨的酸甜剛好讓味道偏厚重的地中海風格食材多了輕盈不膩的昇華

炸透抽‧酥炸慢燉蜂巢肚‧酸豆芥末蛋黃醬 460元

炸物雖然看似容易但要很好吃卻頗困難

炸透抽一口咬下肉質新鮮紮實帶著Q彈嚼勁

蜂巢肚吃起來很有咀嚼口感

牛肚油炸後可惜還是有點微乾感覺不太到曾經經過慢燉的處理

自家製的美乃滋沾醬搭配海陸食材皆無違和

加入迷迭香、月桂葉帶來柔和的香氣

紅酒、酸豆跟芥末籽的醬料則添上更多味覺的變化與些許微辣的刺激

桂丁雞頸肉‧香蔥羅勒燉飯 620元

雞肉用的是個人很愛但價格不便宜的桂丁雞

雞頸肉口感類似松阪豬非常脆口Q彈

適度的油花帶來濕潤又不會過於油膩

切成細片的地瓜乾酥脆甘甜增加口感的變化

香蔥羅勒燉飯收汁程度很棒

黏稠感適中的米飯仍可以吃到米心非常道地

羅勒與宜蘭蔥讓義大利風情交織了台式風味的清香

香煎龍虎斑菲力‧西班牙風味魚醬 980元

龍虎班菲力煎至外皮帶著金黃色澤非常酥脆

豐富的配料包含超多的蛤蠣跟清爽的花椰菜與紅蘿蔔點綴更加繽紛可口

橙色的清澄魚醬加入西班牙臘腸與自製培根熬煮帶著臘肉的鹹香

搭配龍虎石斑一起品嘗別有風味

龍虎班本身肉質柔軟濕潤沒有任何腥味十足美味

魚醬湯都好吃到魚肉吃完直接當湯瓢起來喝光

法式焦糖烤布丁 150元

唯一固定的甜點是經典的焦糖烤布丁

分量不小可以供2到3人分食剛好

除了焦糖液之外還淋上類似煉乳更加香甜

布丁本身是類似昭和老式布丁偏硬的質感

吃起來很實在帶著濃郁的奶油香氣

焦糖液本身不會太甜但也沒有太多焦苦味道

整份如果一個人吃到最後對我來說會有點heavy膩口

提拉米蘇 300元

當日甜點是很難抗拒的提拉米蘇

剛從義大利回來也想回味一番

比起在羅馬吃的提拉米蘇甜度偏低更貼近我喜歡的程度

兩層正宗手指餅乾之間有著打發蓬鬆柔軟的馬斯卡朋起司

撒上滿滿可可粉讓起司的甜度被可可的苦感平衡

唯一小小可惜是沒什麼酒味

如果可以再多一點酒感讓手指餅乾更濕潤一點會更完美

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

古巴 400元

套餐搭配的酒款選了酒感輕的古巴

調酒帶著晶瑩剔透的漸層半透明橘色調很有度假感

葡萄柚與水蜜桃帶來酸中帶甜的滋味

隱約可以感受到小黃瓜跟萬壽菊的草本清爽層次

選用的基酒是Morgan蘭姆酒帶加勒比海香料調性口味獨特

整體是一款果香豐富層次多變細膩的優雅調酒

77opèt的料理尤其是醬料真的很令人著迷

不是一般餐廳常見的味道層次非常特別

食材新鮮環境舒適立刻被我們列入會想再回訪聚餐的餐廳

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2025/02/21

花費: TWD3729(文中菜色各1)

77opèt Restaurant

FB粉絲團/IG

Lunch: 12:00-14:30(L.O. 13:30)

Dinner: 17:00-22:00(L.O. 21:00) (週五六至22:30)

公休日: 週一、週二至週五中午

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: 午餐每人700元/晚餐每人1000元

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區復興南路一段279巷30弄3號1樓

電話: 02-2706-2677



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