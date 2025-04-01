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【電影首映會】裝病學渣遇上有病學霸，共譜青春學園喜劇 #有病才會喜歡你【電影欣賞】【電影推薦】

有病才會喜歡你 in89豪華影城 索尼影業 紅杉娛樂 more
2025-04-01 00:00:00 文字：～17七公主的小天地～
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in89豪華影城邀約特映電影 #有病才會喜歡你

【電影首映會】裝病學渣遇上有病學霸，共譜青春學園喜劇 #有病才會喜歡你【電影欣賞】【電影推薦】   【電影首映會】裝病學渣遇上有病學霸，共譜青春學園喜劇 #有病才會喜歡你【電影欣賞】【電影推薦】

劇情：學渣葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現有病真好，於是決定裝病快活過日子，與葉子杰同名的學霸葉梓潔（江齊飾），總會找到葉子杰疑似裝病的證據，兩人就在越來越多的互動中更了解對方，也開始產生了不一樣的情愫，展開一場青春校圖甜劇虐戀！

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當沒病裝有病遇上有病裝沒病，竟然超有趣的火花！電影的節奏輕快，一開始重溫青春校園的打鬧生活及單純愛情輕鬆有趣，也間接推廣台灣綠島海底郵筒及花蓮遠雄海洋公園夜宿的海洋夜未眠體驗，電影中青春期面對生離死別也超級催淚，讓人又笑又哭，超級推薦！

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#有病才會喜歡你 團隊也在in89豪華影城舉辦特映會，飾演陳立的劉修甫本人好帥呀！https://reurl.cc/EVpgMR

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#有病才會喜歡你，4月2日（三）又哭又笑全台感動上映！

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感謝 #in89豪華影城 邀約電影特映場 ，祝好人平安！

#有病才會喜歡你 預告：https://www.youtube.com/watch?v=EqjB0CHnbAw

in89豪華影城

官網：https://www.in89cinemax.com/

FBhttps://www.facebook.com/in89in89/?locale=zh_TW

IGhttps://www.instagram.com/in89_cinemax

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