「狂一鍋酸菜魚」到底在紅什麼？ 起源於四川重慶料理，打造成適合台灣人的辣度，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！不辣款「番茄魚」湯頭濃郁，融合了酸甜口感，大人小孩都喜歡。

菜單上還有其他品項：煉乳炸饅頭、麻辣鴨血、香酥雞塊、娃娃菜、涼拌蓮藕、烏梅汁…

熱飲免費招待，有提供「洛神花、玫瑰、陳皮」，依照個人口味搭配沖泡～感受來自花果的茶香四溢。

狂一鍋酸菜魚餐廳地點，就位在台北市萬華區中華路一段88號4樓，距離台北捷運「西門町站」6號出口很近，步行約3~5分鐘左右。

台北西門町店滿滿的排隊人潮，尤其是到了晚間餐期，或是周末假期前往用餐，常常都要等一個小時！

狂一鍋酸菜魚餐廳，生意實在是太火爆了吧…

搭乘手扶梯前往四樓，會看到好可愛的藍色蝴蝶結，我也有跟風體驗一下，年輕時尚的體驗合拍一張。

再來一張走秀名模照，整個空間都能感到有精心佈置過，像是燈籠造景與菱形地板，畫面看起來都還蠻有意思的！

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狂一鍋酸菜魚 – tiffany藍色系的時尚裝潢，愈藍愈好玩，精品食尚美學用餐體驗，風潮正夯，享受精品藍的異次元空間。

承錠是平日到店內用餐，沒想到…幾乎也都坐滿滿！由此可見得其高人氣，不愧是台北西門町餐廳推薦。

熱飲免費招待

狂一鍋酸菜魚台北西門店，有提供熱飲免費招待，店家推薦「新女開心配方」和「女神快樂配方」，也可依照個人口味搭配沖泡～感受來自花果的茶香四溢。

（洛神花、玫瑰、陳皮）

蕭鼓傳情酸菜魚

這道菜的味道十分豐富，湯底酸爽濃郁，卻不至於讓人感到油膩，各種新鮮食材煮進鍋裡，每一口都是辛香四溢的好味道。

酸菜魚有加入了辣椒與特製辣油，改良成適合台灣人口味，帶來微微的「小辣」口感！覺得太辣也可以免費加豚骨高湯。

愛吃辣的朋友，也可以嘗試看看他們家的「泡野山椒」，辣度是一般辣椒2~3倍，供嗜辣食客為湯頭增添風味喔！

狂一鍋酸菜魚湯頭內的酸菜，是來自雲林「大埤酸菜」，先靠陽光日曬，再用粗鹽醃製封桶發酵，沒有其它人工添加物，完全自然發酵，口感爽脆又開胃！

有了酸菜的加入，使得整體酸菜魚層次感十足，酸香濃郁回甘，清新爽口，吃起來是那種很舒服，酸菜自然發酵的「酸」，沒有惱人的嗆味。

搭配上鮮嫩的烏鯉魚片，魚肉煮得剛剛好，肉質細嫩，口感鮮美，入口無刺，吃起來也沒有任何腥味！酸菜的酸度和魚肉的鮮甜相互交織，帶來一種清爽又開胃的感覺。

裡頭還能吃到不少配料，像是：寬粉、黑木耳、白蘿蔔片、金針菇、培根豬肉片…等，份量上也給得蠻多的！

特別喜歡吃裡面的寬粉絲，Q彈可口，搭配酸爽微辣的湯底，吸附著湯汁最是絕配！

帶有肥瘦比例的培根豬肉片，不管是煮進酸菜魚還是番茄魚～都好吃！

邦香四溢番茄鮮

整鍋番茄魚一樣很豐盛，可以吃到不少食材。

狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味！

裡頭的魚肉也煮得恰到好處，口感軟嫩，吃一口就能感受到滿滿鮮香，與來自蕃茄的清新酸甜，簡直是完美搭配。

使用新鮮蕃茄和各種食材煮製，狂一鍋蕃茄魚湯底鮮美，自然的酸甜感，口感濃郁卻不油膩，愛敢吃辣的朋友，直接點這款準沒錯！

加料 – 鍋巴

一份有四塊鍋巴，口感酥酥脆脆的！可以直接單吃，喀吱作響散發著米香；也可以浸入鍋內，吸飽酸菜魚/番茄魚的湯汁饗用，別有一番獨特風味。

百年傳香蓮藕香

達人知味娃娃菜

兒女情長鴨血辣

香氣撲鼻香酥雞

路過芬芳綠茶香、登高望遠烏梅醉

耐人擋住饅頭香

看更多...完整食記介紹：https://chungdiary.com/kyg-suancaifish/

狂一鍋酸菜魚-台北西門店

地址：108台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02 2361 0202

營業時間 : 11:00 – 23:00