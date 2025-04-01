一般台灣人滿18歲後，一定會做的一件事，尤其是男生，就是考駕照(機車/汽車)。滿18歲後的岳岳在經過一個多月的鞭策下，終於擁有雙駕照(機車駕照、汽車駕照)啦！為了慶祝岳岳度過人生中難得的里程碑，今晚我們一家三口來到「隱・串燒・酒場」。隱・串燒・酒場位於桃園春日路JC PARK食尚廣場對面，週邊設有收費停車場，交通非常便利。

隱・串燒・酒場偌大的工業風格用餐環境，戶外設有露天雅座，不定時邀請駐唱歌手現場演唱。我們很幸運的剛好遇到現場駐唱，在chill的氛圍中，邊聽歌、邊享用美食，好放鬆、好享受，盡情樂在其中！

點餐採用QR code點餐，建議單桌一人代表點餐，比較不容易出錯。

🍻雙色山藥雞湯

雙色山藥雞湯顧名思義有雙色山藥：白山藥、紫山藥，紫山藥口感鬆軟，白山藥則較紮實，比起紫山藥再脆口一點。雞湯入口層次豐富，不單單是僅用山藥和雞肉打底，還有由薑和蔥段引出來的甜感，喝得出是有用心熬煮過的高湯，養身又暖胃！

🍻基隆天婦羅

基隆天婦羅我更願意稱之為牛蒡甜不辣，有加牛蒡就滿分！天婦羅炸得不會太乾，可以品嚐到內裡軟嫩、外層酥脆的口感，配上牛蒡獨特的氣味，神助攻啊！好吃到停不下來～老闆，基隆天婦羅有多少給我來多少！

🍻日式唐揚炸雞

日式唐揚炸雞金黃閃亮的誘人模樣，夾起一塊放入嘴中，外皮酥脆的炸雞，雞肉肉質軟嫩，還爆汁。擠上檸檬後，再蘸上美乃滋，滑順香甜的滋味，好幸福喔！

🍻綜合炸串拼盤

綜合炸串有牛肉、羊肉、豬肉、雞肉，肉肉上裹了一層薄薄酥皮，淋上醬汁，外層表皮吸附醬汁，加重了層次感和醬料帶出肉的香甜。每一口都是濕潤口感，肉質不乾柴，每一種肉都有其獨特風味，好好吃！

🍻午仔魚一夜干

台灣素有「一午、二鯧、三鮸、四嘉鱲」的俗諺，其中一午指的就是午仔魚。午仔魚的美味是頂港有名聲、下港上出名。老粉們都知道我們有多愛午仔魚一夜干，基本是有看到就會點來吃的程度。隱・串燒・酒場午仔魚一夜干可見其烤功了得，沒有一處焦黑、過熟，烤得江江好。入口肉質細嫩，帶有油脂香氣，口感非常的絲滑，好滿足啊！

🍻催淚雙椒皮蛋雞肉串

雞肉串上鋪滿皮蛋和肉末，入口微辣的滋味勾人心魄，和雞肉合而為一順口又美味。上層的雙椒皮蛋很符合我的口味，不僅越吃越涮嘴，還讓人食慾大增！

🍻牛腹肉香菜捲

肥瘦相間的牛腹肉將香菜捲進身體裡，經過高溫燒烤後的梅納反應，牛腹肉和香菜的那種嗆香絕配，是名副其實的唇齒留香～

🍻烤孜然羊肉串

烤孜然羊肉串肉質軟嫩，咀嚼起來毫不費力。孜然香氣十足，完全融合進肉串裡，更帶出羊肉的甜味。羊肉串吃不出一點腥羶味，就連不吃羊的岳岳都吃得津津有味！

🍻韓式豬五花

韓式豬五花搭配羅美生菜、蒜片、青辣椒(我猜應該是糯米椒，吃起來不辣，口感脆脆的)和醬料(類似豆瓣醬或韓式辣味噌)，包在一起後，生菜的甜味、青辣椒的脆口、蒜頭增香，加上辣豆瓣的鹹辣，畫龍點睛外層酥香、內層肉甜爆棚的煎烤豬五花，根本是技能點好點滿，外加buff加成，超超超美味！

🍻炒烏龍麵

台式炒烏龍麵簡單粗暴的說明了這道料理，口味卻一點都不簡單。烏龍麵完美吸附湯汁，入口鹹香夠味，後韻微酸應該是烏醋帶出的微酸感，平衡了整體鹹香滋味。炒烏龍麵能炒出這番風味，隱・串燒・酒場實屬厲害，令小弟我甘拜下風，好久沒吃到這樣好吃的炒麵了！

🍻招牌水果茶

因為還要開車回台北，我就不喝酒了(開車不喝酒，喝酒不開車)。選了招牌水果茶，入口果香、茶味各半，酸甜清爽，層次感非常豐富，超級解膩～

🍻玉環姐

滿18歲後的岳岳簡直是開啟了酒感新世界～調酒的玉環姐，放入了荔枝紅茶、琴酒和檸檬。入口先是檸檬的酸和茶香，有點像檸檬紅茶的感覺。荔枝則是在後半段爆發，香氣停留在嘴裡久久不能散去，讓人抑制不住想一直喝下去的衝動！酒感很輕微，整體十分順口～

今晚我們很幸運遇到現場駐唱，其中還有環節是邀請觀眾上台演唱，好可惜熱愛唱歌的岳岳竟然沒有上台展現天籟(殘念)！隱・串燒・酒場餐點選擇多樣又美味，美食、美酒、配佳人，微醺的心情，音樂輕拂過耳邊。人生得意須盡歡，莫使金樽空對月！「隱・串燒・酒場」分享給大家～

隱・串燒・酒場

地址：桃園市桃園區春日路665號

電話：(03)317-5770

營業時間：週一-週四、週日17:30-00:00；週五-週六17:30-01:00

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