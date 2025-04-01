

平常很少來板橋吃飯，這天跟住在新莊的朋友約在中間站板橋聚餐，選了這家離板橋火車站的菁禾町，離板橋火車站出來走路大約十分鐘就可以到囉!餐廳地點位置算是很方便





菁禾町居酒屋離板橋車站走路大約十分鐘的距離，外觀比較沒那麼像居酒屋，但整體餐廳氛圍是溫馨復古的氣氛



餐廳散發著濃厚的底片膠捲氛圍，溫暖而懷舊，很像定格在昭和時代的光影之中，還帶點童趣。



用餐當天我們18:00營業就來了，以為沒甚麼人，用餐到一半也是人聲鼎沸坐滿滿，座位數不多記得先訂位比較保險，椅子底下可以放物品喔!比較不占空間



櫃檯也擺放了很多日式招財貓跟達摩，很有日風趣味



居酒屋的菜單很簡單只有一張喔!直接畫單點餐，餐點的種類也很豐富， 從串燒、燒物、烤魚、冷菜到炸物都有。特別的是，這裡還有一些限量料理，像我們就點了一個明太子起司烤餅





餐廳不定期也有舉行一些打卡優惠活動，桌面上都會有資訊喔!用餐的當天優惠活動是只要給予GOOGLE五星評論或菁禾町FB 分享文章即可享有生啤酒暢飲，活動僅限周日至周四，限時兩個小時，詳情可以到菁禾町FB 了解



每次到居酒屋就會忍不住亂畫單，甚麼都想吃看看，這次點了幾樣串燒加烤餅都很好吃喔!



柚子胡椒雞肉串 120元/2串- 雞肉串烤得恰到好處，肉質鮮嫩多汁，外層帶著微微焦香。搭配上柚子胡椒醬不辣，帶有柚子香氣，整體吃起來很清新

醬燒雞肝 100元/2串-本來雞的內臟類比較不敢吃，但是是店內人氣品項，就點來吃吃看，醬燒醬帶有淡淡的甜味，去除了腥味， 雞肝口感很細緻



鹽烤菲力牛肉串 190元/2串- 這串推推!必點，牛肉烤的很剛好，肉質適中不會過硬，香氣十足吃起來也很多汁。



炭烤肥腸 110元 / 2串-肥腸外皮烤的焦焦脆脆的，很有油脂的香氣，帶點嚼勁吃起來也很新鮮不會有臭臭的味道



吃串燒當然少不了酒精飲品！當天盤算著那個划算點了可樂HIGHBALL，很大一杯，酒感濃郁好喝，微甜刺激的氣泡口感非常搭配當天餐點也很解膩!





唐揚雞150元-日式居酒屋的炸物唐揚雞必點，這邊的唐揚雞我覺得口感有點不一樣，肉跟皮都很紮實，不是空心跟乾乾的那種，咬起來份量格外充足，沾上醬料不同風味



玫瑰鹽櫛瓜100元/2串-櫛瓜看外表以為烤得很生，結果吃起來不會，外層微脆、內裡柔軟 ，吃多了肉類來上一串感覺很清新一下瞬間消除罪惡感



明太子玉子燒 180元-這份玉子燒很大一份，也很厚實，明太子用料不手軟，吃起來滿滿的明太子海味，蛋的內裡軟綿綿的加上起司超級邪惡的美味



明太子起司烤餅 150元-烤餅有點像小披薩，但是很特別，餅皮是薄餅，吃起來脆脆的，上面的餡料柔軟加上櫛瓜層次豐富好吃





酒蒸蛤蠣 180元/份-這個送上來覺得好大一份喔，每顆蛤蠣也很飽滿多汁，新鮮又鹹香開胃，搭配酒品超級美味



綜合QQ球 100元/份- 這道甜點有兩種口味，其中一款是巧克力，單吃雖然整體Q彈但就比較沒那麼驚艷，但是淋上煉乳之後，讓QQ球瞬間提升層次，甜香濃郁，瞬間多吃好幾口！



總結- 菁禾町的餐點選擇豐富，串燒與烤物的火候掌握得恰到好處，每串都烤得剛剛好，不會過焦，餐廳位置也很方便搭車到板橋車站再走路過來大約10分鐘，整體氛圍感也很溫馨帶點懷舊風，串燒價格上最低45元/串起，也算平價不貴，是聊天聚餐的好選擇



看影片>>>點連結



餐廳資訊

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菁禾町居酒屋

電話：02-22562958

地址：220新北市板橋區漢生東路41-1號

菁禾町居酒屋 FB

營業時間:

星期二至星期日18:00–01:00

星期一休息

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