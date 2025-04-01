關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店的兩三事

品牌背景：狂一鍋是樂多多集團繼肉多多火鍋、明水然無菜單鐵板燒等品牌後的新力作，專注於酸菜魚料理，展現集團多元化的餐飲布局。 主打菜色：店內以酸菜魚為核心，提供多樣化的口味選擇，滿足不同顧客的需求。 時尚環境：店內裝潢融合時尚元素，提供舒適且具設計感的用餐環境，成為年輕人打卡的新熱點。





狂一鍋 酸菜魚台南中山店短影片/短視頻

狂一鍋 酸菜魚台南中山店的位置與店內外環境



▲自從上次朋友到台北吃完狂一鍋酸菜魚的盛況後，我就期待他能趕快來南部開店。



▲終於來囉，找了時間孃到狂一鍋 酸菜魚台南中山店，地址是台南市中西區中山路162號，座落於新光三越台南中山店12樓。



▲▼今天百貨公司一開店就衝進來，就是想拍空景照，哈~~



▲走進狂一鍋 酸菜魚，你會發現這不只是一般的火鍋店，而是一場視覺與味覺的雙重饗宴。從店內的藍色精品風格，到AI智能輔助的菜單設計，再到創新的用餐體驗，每一個細節都展現了品牌的獨特巧思。這裡不僅是吃飯的地方，更是一個結合時尚與美食的趣味空間，讓人邊吃邊玩，沉浸在酸菜魚的美味世界裡。



▲店內裝潢以蒂芬妮藍為主色調，搭配時尚的設計元素，營造出年輕且充滿活力的用餐氛圍。



▲此外，店內設有蝴蝶結打卡牆等特色裝飾，供顧客拍照留念。



▲狂一鍋的品牌發展速度驚人，據店長透露，他們的母公司同時打造了知名品牌肉多多與明水然樂，甚至紅到海外，而狂一鍋的目標也是拓展國際市場。短短十年內，這個品牌已經在台灣餐飲界闖出一片天，未來甚至有機會成為台灣美食的國際代表之一。對於喜愛美食、追求新潮的饕客來說，這裡絕對值得一試！

狂一鍋 酸菜魚台南中山店菜單

狂一鍋酸菜魚的菜單設計簡潔明瞭，主打兩種口味的酸菜魚：

蕭鼓傳情酸菜魚 ：傳統風味，帶有酸辣的口感，適合喜歡重口味的顧客。

邦香四溢番茄鮮：以番茄為基底的湯頭，酸甜適中，適合不嗜辣的顧客。

此外，還提供涼菜、炸物、小食和飲料等多樣選擇，滿足不同顧客的喜好。

酸菜魚的故事，最早可以追溯到1725年，當時辣椒傳入川菜發源地，奠定了這道料理的經典風味。而狂一鍋酸菜魚在2025年重新詮釋這道傳統佳餚，透過創新手法與現代美學結合，讓酸菜魚不僅是味蕾上的享受，更成為餐桌上的時尚風景。

這一路走來，團隊花了6年時間深入市場、走訪世界各地的美食文化，從街頭小吃到精品餐飲，不斷研究、調整，只為打造一碗獨具特色的酸菜魚。為了確保每一鍋湯頭的穩定性，店內選用安全電子爐具精準控溫，讓酸菜的酸、魚肉的鮮與湯頭的濃郁度達到最佳平衡。

同時，狂一鍋酸菜魚運用AI技術分析台灣市場的飲食習慣，調整出最符合在地人口味的「國民辣度」，讓每一口湯頭都能恰到好處地帶出層次感，再加上專業廚師團隊的細心料理，讓這鍋酸菜魚成為無論大人或小孩都能輕鬆享受的美味。

關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店餐點介紹

📍 主打鍋物

蕭鼓傳情酸菜魚（2人份 630元）



▲▼這道經典的酸菜魚湯底以發酵酸菜為基底，酸香濃郁，搭配細嫩的魚肉與滿滿的辣椒，帶來酸爽又帶點麻辣的層次感。湯頭鮮美濃郁，適合喜歡重口味與酸辣口感的饕客。









邦香四溢番茄鮮（2人份 630元）



▲▼以鮮甜的番茄熬製湯底，口感濃郁且帶點微酸，搭配鮮嫩魚片，讓整體風味更加順口。相較於酸菜魚，這道鍋物的酸度較溫和，適合喜歡番茄風味的顧客。









📍 特色配菜

鍋巴（89元）



▲▼獨特的香脆鍋巴，浸泡在湯底後能夠吸收滿滿的酸香或番茄風味，口感層次豐富。這道配料能增添咀嚼樂趣，是鍋物的絕佳搭配！





兒女情長鴨血辣（60元）



▲▼鴨血滑嫩細緻，吸附滿滿的湯汁，入口即化，搭配微辣醬汁，香氣十足又不過於刺激，讓人一口接一口。

📍 炸物 & 小吃

香氣撲鼻香酥雞（150元）



▲▼外皮炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，每一口都能感受到濃郁的炸雞香氣。這道香酥雞是店內的人氣炸物，無論單吃或搭配火鍋都超級合適！

奈人擋住饅頭香（110元）



▲▼這款炸饅頭外皮酥脆、內裡柔軟蓬鬆，沾上煉乳後香甜可口，是非常受歡迎的鍋邊小點，特別適合喜歡甜點的朋友。

📍 涼菜推薦

百年傳世蓮藕香（80元）



▲▼這道涼拌蓮藕片口感清脆，帶有淡淡的甘甜味，是一道相當清爽的開胃菜，特別適合搭配濃郁的鍋物享用，能有效平衡味蕾。

達人知味娃娃菜(90元)



▲▼新鮮的娃娃菜為主要食材，搭配香菇等配料，浸泡在清澈的湯汁中。這道菜品的特色在於其簡單而健康的食材搭配，既能提供豐富的營養，又能保持清爽的口感。娃娃菜葉鮮嫩，香菇增加了豐富的風味

📍 飲料

店內飲料共有四款，取名為路易威登，分別是路過芬芳綠茶香、易品清新梅子醋、威然自得奶茶醇、登高望遠烏梅醉。

登高望遠烏梅醉（Sour Plum Juice）



▲這款烏梅汁以烏梅為主，帶有濃郁的煙燻香氣與酸甜口感，能有效解膩並提升食慾。搭配鍋物享用，能讓整體口感更豐富，特別適合喜愛濃郁風味的顧客。

易品清新梅子醋（Plum Vinegar）



▲這款梅子醋酸甜適中，帶有清新的梅子香氣，適合搭配酸菜魚或番茄魚鍋，能有效平衡味蕾。梅子醋不僅有助於解膩，還能促進消化，特別適合喜歡清爽風味的顧客。

免費熱飲招待



▲▼熱飲免費招待的有陳皮、洛神花、玫瑰花。



▲▼這些熱飲不僅能幫助提升整體用餐體驗，也提供了舒緩與解膩的效果，讓顧客在享受美食的同時，也能感受溫暖與放鬆的氛圍。

關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店營業資訊

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