關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店的兩三事
-
品牌背景：狂一鍋是樂多多集團繼肉多多火鍋、明水然無菜單鐵板燒等品牌後的新力作，專注於酸菜魚料理，展現集團多元化的餐飲布局。
-
主打菜色：店內以酸菜魚為核心，提供多樣化的口味選擇，滿足不同顧客的需求。
-
時尚環境：店內裝潢融合時尚元素，提供舒適且具設計感的用餐環境，成為年輕人打卡的新熱點。
狂一鍋 酸菜魚台南中山店短影片/短視頻
@khguide.com📍【狂一鍋 酸菜魚｜台南中山站】 酸得過癮、辣得帶勁，還有蒂芬妮藍的夢幻打卡牆✨ 吃鍋也可以超時尚！ 這家位在台南新光三越中山店12樓的「狂一鍋 酸菜魚」真的狂🔥 主打兩種口味的酸菜魚鍋👇 🐟 蕭鼓傳情酸菜魚（酸爽開胃） 🍅 邦香四溢番茄鮮（酸甜溫潤） 還有炸饅頭、香酥雞、鍋巴…每道都好吃到停不下來！ 搭配免費供應的熱茶：陳皮、洛神花、玫瑰🌹 再來一杯「烏梅醉」或「梅子醋」，清爽解膩超滿足😋 整間店裝潢超美，蒂芬妮藍色系讓人一走進來就心情好 超大的蝴蝶結牆也是IG打卡必拍📸 👧 小朋友也超喜歡這裡的配菜跟炸物，適合親子一起來聚餐！ 📍地址：台南市中西區中山路162號（新光三越12F） 🕒 營業時間：11:00–15:00／17:00–22:00 📞 電話：06-223-9696 👉 想吃酸菜魚但又想要吃得漂亮、拍得漂亮，來這裡就對了！♬ 原聲 - 高雄攻略
狂一鍋 酸菜魚台南中山店的位置與店內外環境
▲自從上次朋友到台北吃完狂一鍋酸菜魚的盛況後，我就期待他能趕快來南部開店。
▲終於來囉，找了時間孃到狂一鍋 酸菜魚台南中山店，地址是台南市中西區中山路162號，座落於新光三越台南中山店12樓。
▲▼今天百貨公司一開店就衝進來，就是想拍空景照，哈~~
▲走進狂一鍋 酸菜魚，你會發現這不只是一般的火鍋店，而是一場視覺與味覺的雙重饗宴。從店內的藍色精品風格，到AI智能輔助的菜單設計，再到創新的用餐體驗，每一個細節都展現了品牌的獨特巧思。這裡不僅是吃飯的地方，更是一個結合時尚與美食的趣味空間，讓人邊吃邊玩，沉浸在酸菜魚的美味世界裡。
▲店內裝潢以蒂芬妮藍為主色調，搭配時尚的設計元素，營造出年輕且充滿活力的用餐氛圍。
▲此外，店內設有蝴蝶結打卡牆等特色裝飾，供顧客拍照留念。
▲狂一鍋的品牌發展速度驚人，據店長透露，他們的母公司同時打造了知名品牌肉多多與明水然樂，甚至紅到海外，而狂一鍋的目標也是拓展國際市場。短短十年內，這個品牌已經在台灣餐飲界闖出一片天，未來甚至有機會成為台灣美食的國際代表之一。對於喜愛美食、追求新潮的饕客來說，這裡絕對值得一試！
狂一鍋 酸菜魚台南中山店菜單
狂一鍋酸菜魚的菜單設計簡潔明瞭，主打兩種口味的酸菜魚：
-
蕭鼓傳情酸菜魚：傳統風味，帶有酸辣的口感，適合喜歡重口味的顧客。
-
邦香四溢番茄鮮：以番茄為基底的湯頭，酸甜適中，適合不嗜辣的顧客。
此外，還提供涼菜、炸物、小食和飲料等多樣選擇，滿足不同顧客的喜好。
酸菜魚的故事，最早可以追溯到1725年，當時辣椒傳入川菜發源地，奠定了這道料理的經典風味。而狂一鍋酸菜魚在2025年重新詮釋這道傳統佳餚，透過創新手法與現代美學結合，讓酸菜魚不僅是味蕾上的享受，更成為餐桌上的時尚風景。
這一路走來，團隊花了6年時間深入市場、走訪世界各地的美食文化，從街頭小吃到精品餐飲，不斷研究、調整，只為打造一碗獨具特色的酸菜魚。為了確保每一鍋湯頭的穩定性，店內選用安全電子爐具精準控溫，讓酸菜的酸、魚肉的鮮與湯頭的濃郁度達到最佳平衡。
同時，狂一鍋酸菜魚運用AI技術分析台灣市場的飲食習慣，調整出最符合在地人口味的「國民辣度」，讓每一口湯頭都能恰到好處地帶出層次感，再加上專業廚師團隊的細心料理，讓這鍋酸菜魚成為無論大人或小孩都能輕鬆享受的美味。
關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店餐點介紹
📍 主打鍋物
蕭鼓傳情酸菜魚（2人份 630元）
▲▼這道經典的酸菜魚湯底以發酵酸菜為基底，酸香濃郁，搭配細嫩的魚肉與滿滿的辣椒，帶來酸爽又帶點麻辣的層次感。湯頭鮮美濃郁，適合喜歡重口味與酸辣口感的饕客。
邦香四溢番茄鮮（2人份 630元）
▲▼以鮮甜的番茄熬製湯底，口感濃郁且帶點微酸，搭配鮮嫩魚片，讓整體風味更加順口。相較於酸菜魚，這道鍋物的酸度較溫和，適合喜歡番茄風味的顧客。
📍 特色配菜
鍋巴（89元）
▲▼獨特的香脆鍋巴，浸泡在湯底後能夠吸收滿滿的酸香或番茄風味，口感層次豐富。這道配料能增添咀嚼樂趣，是鍋物的絕佳搭配！
兒女情長鴨血辣（60元）
▲▼鴨血滑嫩細緻，吸附滿滿的湯汁，入口即化，搭配微辣醬汁，香氣十足又不過於刺激，讓人一口接一口。
📍 炸物 & 小吃
香氣撲鼻香酥雞（150元）
▲▼外皮炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，每一口都能感受到濃郁的炸雞香氣。這道香酥雞是店內的人氣炸物，無論單吃或搭配火鍋都超級合適！
奈人擋住饅頭香（110元）
▲▼這款炸饅頭外皮酥脆、內裡柔軟蓬鬆，沾上煉乳後香甜可口，是非常受歡迎的鍋邊小點，特別適合喜歡甜點的朋友。
📍 涼菜推薦
百年傳世蓮藕香（80元）
▲▼這道涼拌蓮藕片口感清脆，帶有淡淡的甘甜味，是一道相當清爽的開胃菜，特別適合搭配濃郁的鍋物享用，能有效平衡味蕾。
達人知味娃娃菜(90元)
▲▼新鮮的娃娃菜為主要食材，搭配香菇等配料，浸泡在清澈的湯汁中。這道菜品的特色在於其簡單而健康的食材搭配，既能提供豐富的營養，又能保持清爽的口感。娃娃菜葉鮮嫩，香菇增加了豐富的風味
📍 飲料
店內飲料共有四款，取名為路易威登，分別是路過芬芳綠茶香、易品清新梅子醋、威然自得奶茶醇、登高望遠烏梅醉。
登高望遠烏梅醉（Sour Plum Juice）
▲這款烏梅汁以烏梅為主，帶有濃郁的煙燻香氣與酸甜口感，能有效解膩並提升食慾。搭配鍋物享用，能讓整體口感更豐富，特別適合喜愛濃郁風味的顧客。
易品清新梅子醋（Plum Vinegar）
▲這款梅子醋酸甜適中，帶有清新的梅子香氣，適合搭配酸菜魚或番茄魚鍋，能有效平衡味蕾。梅子醋不僅有助於解膩，還能促進消化，特別適合喜歡清爽風味的顧客。
免費熱飲招待
▲▼熱飲免費招待的有陳皮、洛神花、玫瑰花。
▲▼這些熱飲不僅能幫助提升整體用餐體驗，也提供了舒緩與解膩的效果，讓顧客在享受美食的同時，也能感受溫暖與放鬆的氛圍。
關於狂一鍋 酸菜魚台南中山店營業資訊
- 地址：台南市中西區中山路162號
- 位置：新光三越12樓
- 營業時間：11:00~15:00,17:00~22:00
- 電話：06-223-9696
- 官方網站：https://www.twfondueretro.com/