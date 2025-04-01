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台中平價鐵板燒

台中鐵板燒 平價鐵板燒
2025-04-01 11:48:00 文字：果果愛Fruitlove
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老鐵醬平價鐵板燒⟩台中大里平價鐵板燒，高麗菜、白飯、熱湯、冰沙、咖啡、飲料通通都給你吃到飽，寵物友善鐵板燒 @果果愛Fruitlove

距離興大康橋大約車程一分鐘，和南區中投公路車程大約五分鐘，內用蔬菜、白飯、熱湯、冰沙、咖啡、飲料無限吃到飽，中午11點開始營業到凌晨2點中間沒有休息，適合當作午餐、午晚餐、晚餐或是宵夜，是許多附近住家和學生很喜歡來用餐的地方，也是台中寵物友善鐵板燒。

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店家的位置就在台中大里區大明路和爽文路的轉角，距離南區或是大里都不遠，以顯眼的紅底當作招牌，加上有設計過的字體與招牌，對於幾乎每天經過這裡的我們，從開始裝潢的時候就很期待，因為要找到一家好吃又物超所值的鐵板燒不太算是很容易。

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內用座位延續裝潢的色調設計，加上天花板的木框紋，覺得跟牛排館的感覺很像。

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桌子下的抽屜或是桌上都有擺放面紙可以使用，座位有分餐檯前、窗邊和沙發區，走道也是寬敞的。

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平日的正餐時間和假日人潮都相當的多，沒有接受訂位，只能現場候位，會建議可以早點來，或是避開人潮來比較不用等。

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點餐後可以無限續的除了蔬菜現炒外，熱湯、白飯、冰沙、飲料、咖啡和餐具，都可以在這裡自取。

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餐具都有洗乾淨和晾乾

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也很常看到店員有隨時來補

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飲料有日式無糖綠茶、微甜的紅蘋果、果香味的芭樂青甯和韓式柚子茶。

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甜中帶有茶香味的金選奶茶和酸甜的翠巢檸檬茶

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古法熬煮的烏梅汁冰沙和許多人愛的芒果可爾必思冰沙......( 繼續閱讀文章 )

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老鐵醬平價鐵板燒

phone0424062250
place台中市大里區大明路519號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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