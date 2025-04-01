林口三井 OUTLET 化身莫內花園！這次春天太浪漫了吧！

春風吹來一場藝術奇遇！ 你準備好穿越時空，走進莫內的夢幻畫境了嗎？

MITSUI OUTLET PARK 林口這次超狂，直接把「莫內花園秘境」搬進商場，即日起至5月25日限定登場，讓你逛街之餘，也能漫步花園，置身印象派大師筆下的世界！

🌸 到底有多美？一次告訴你 3 大亮點！

📌 「莫內畫框」——主角就是你！

站在畫框裡，就像走進莫內的經典畫作，一秒變身藝術品，完全是夢幻級打卡點！

📌 「莫內湖畔」——最經典的一景！

日式拱橋、湖泊、繽紛花海，直接重現莫內的畫面，這區拍起來根本是電影場景！

📌 「穿越時空」——藝術與現代的交錯！

這區打造了一個奇幻時空感，讓你在花園裡邊走邊穿梭不同藝術風格，隨手一拍都是唯美畫報。

📍 哪裡拍最夢幻？這裡看！

📌 1館戶外中央廣場

1館水幕廣場 🌊

📌 2館室內西側廣場 🏡

🎟 限定活動再加碼！拍貼、集章一次玩起來！

✅ 「莫內花園套色紀念卡」——到指定3處景點集章，免費蓋出莫內風畫作，獨家紀念！

✅ 期間限定拍貼機——五款莫內風相框隨選，一次100元，留住最美回憶。

🎬 實境體驗秀登場！到底多夢幻？快來現場感受！

不只是靜態打卡，中央廣場還有 「莫內畫框」實境秀，讓你親眼見證畫作變身真實空間的奇幻魅力。

⏳ 時間有限，春日限定，錯過只能等明年！

📅 展期：即日起至5/25

📍 地點：MITSUI OUTLET PARK 林口

🏠 地址：新北市林口區文化三路一段356號

📢 趁春天來場藝術約會！準備開拍，讓夢幻花園美照洗版你的 IG！

IG 實境秀